MEXC Alpha ─ це розділ якісних активів на MEXC DEX+. Команда експертів MEXC відбирає для цього списку активи з сильним ринковим імпульсом та потенціалом зростання. Очікується, що в майбутньому ці проєMEXC Alpha ─ це розділ якісних активів на MEXC DEX+. Команда експертів MEXC відбирає для цього списку активи з сильним ринковим імпульсом та потенціалом зростання. Очікується, що в майбутньому ці проє
Навчання/Learn/DEX+/Що таке MEXC Alpha

Що таке MEXC Alpha

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Новачки
Stella
ALPHA$0.01079-20.31%
Binance Super Cycle
BSC$0.00267-5.78%
DeFi
DEFI$0.00136-14.78%

MEXC Alpha ─ це розділ якісних активів на MEXC DEX+. Команда експертів MEXC відбирає для цього списку активи з сильним ринковим імпульсом та потенціалом зростання. Очікується, що в майбутньому ці проєкти пройдуть лістинг на спотовому або ф'ючерсному ринках MEXC. Користувачі можуть легко переглядати ці ретельно відібрані токени, які команда MEXC суворо фільтрує на основі залучення спільноти, ринкових тенденцій і потенціалу зростання, як на вебсайті, так і в застосунку.

1. Особливості MEXC Alpha


Вибір популярних мультичейн токенів: із понад 10 000 популярних токенів у мультичейн екосистемах, таких як Solana і BSC, ми ретельно відбираємо високоякісні проєкти, що охоплюють DeFi, мемкоїни та нові сегменти, уважно відстежуючи ринкові тенденції та інтерес спільноти.

Кураторські рекомендації від експертів: професійна команда MEXC відбирає перспективні проєкти на основі надійних ринкових даних і галузевих тенденцій, допомагаючи вам знайти наступну велику можливість.

Ранні можливості для старту: завчасно ознайомтеся з токенами, які очікують лістингу на спотовому або ф'ючерсному ринках MEXC, і забезпечте собі конкурентну перевагу.

Блискавична торгівля: не потрібен гаманець Web3 або керування приватними ключами. Просто перекажіть активи на свій акаунт DEX+ і легко торгуйте ончейн. Автоматична оптимізація прослизання та захист від MEV забезпечують найкращі ціни та ефективність торгівлі.

Кросчейн підтримка: MEXC Alpha можна користуватися як у застосунку, так і на вебсайті для легкого розміщення ордерів.

2. Де знайти MEXC Alpha


Продемонструємо на прикладі вебсайту. Процес у застосунку подібний до вебсайту.

Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC. Клацніть на кнопку DEX+ на верхній панелі навігації, щоб перейти на сторінку DEX+, а потім виберіть Alpha, щоб побачити список.


3. Поширені запитання про MEXC Alpha


3.1 Як вибираються обрані токени на MEXC Alpha?


MEXC Alpha курується командою професіоналів MEXC на основі галузевого досвіду та передових знань. Використовуючи ринкові дані та тренди індустрії, команда вибирає високоякісні токени, які відповідають ключовим тенденціям криптовалюти, привертають сильний інтерес спільноти та демонструють все більшу привабливість.

3.2 Чи платформа MEXC Alpha пов'язана з лістингом токенів на біржі MEXC?


Деякі токени, що пройшли лістинг на MEXC Alpha, можуть мати можливість пройти лістинг на спотових або ф'ючерсних ринках MEXC, але ми не надаємо гарантій.

3.3 Чи підтримує MEXC токени на MEXC Alpha?


MEXC не надає офіційної підтримки для токенів, що пройшли лістинг на MEXC Alpha.

3.4 Чи можу я порекомендувати токен для MEXC Alpha?


Наразі MEXC не приймає рекомендації токенів від користувачів. Однак команда MEXC постійно стежить за трендами ринку та відгуками спільноти, щоб забезпечити різноманітний вибір токенів.

3.5 Як часто оновлюються токени на MEXC Alpha?


Платформа динамічно оновлює MEXC Alpha на основі трендів ринку та актуальних тем.

3.6 Чи є зв'язок між MEXC Alpha та рейтингом Висхідна зірка?


Немає прямого зв'язку, але проєкти, представлені на MEXC Alpha, часто мають вищі шанси потрапити до рейтингу Висхідна зірка для додаткового просування.

3.7 Чи існує обмеження на кількість токенів, що пройшли лістинг на MEXC Alpha?


Немає фіксованого ліміту. Платформа гнучко регулює кількість представлених проєктів залежно від їх якості та ринкового попиту.

3.8 Що мені робити у разі проблем під час купівлі токенів на MEXC Alpha?


Якщо у вас виникли проблеми під час купівлі токенів на MEXC Alpha, негайно зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів MEXC і надайте детальну інформацію про свою ситуацію. Команда підтримки допоможе вам перевірити та розв'язати проблему.

MEXC Alpha є унікальною платформою, де користувачі мають змогу досліджувати інноваційні проєкти, які не тільки набувають сильної популярності в спільноті, але й відповідають ключовим тенденціям Web3. Користувачі можуть переглянути докладну інформацію про проєкти та здійснити безпроблемну купівлю перспективних токенів в один клац і потенційно знайти наступний великий прорив у технології блокчейн.

Для отримання додаткової інформації про MEXC DEX+ ви можете переглянути статті «Як користуватися MEXC DEX+» і «Поширені запитання щодо MEXC DEX+».

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

На ринку криптовалют і деривативів торгівля ф'ючерсами з кредитним плечем є потужним, але водночас високоризиковим інструментом. Вона дає змогу трейдерам контролювати значні позиції, маючи відносно не

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT