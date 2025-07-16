Що таке MEXC Alpha





MEXC Alpha ─ це розділ якісних активів на MEXC DEX+ . Команда експертів MEXC відбирає для цього списку активи з сильним ринковим імпульсом та потенціалом зростання. Очікується, що в майбутньому ці проєкти пройдуть лістинг на спотовому або ф'ючерсному ринках MEXC. Користувачі можуть легко переглядати ці ретельно відібрані токени, які команда MEXC суворо фільтрує на основі залучення спільноти, ринкових тенденцій і потенціалу зростання, як на вебсайті, так і в застосунку.









Вибір популярних мультичейн токенів : із понад 10 000 популярних токенів у мультичейн екосистемах, таких як Solana і BSC, ми ретельно відбираємо високоякісні проєкти, що охоплюють DeFi, мемкоїни та нові сегменти, уважно відстежуючи ринкові тенденції та інтерес спільноти.





Кураторські рекомендації від експертів : професійна команда MEXC відбирає перспективні проєкти на основі надійних ринкових даних і галузевих тенденцій, допомагаючи вам знайти наступну велику можливість.





Ранні можливості для старту : завчасно ознайомтеся з токенами, які очікують лістингу на спотовому або ф'ючерсному ринках MEXC, і забезпечте собі конкурентну перевагу.





Блискавична торгівля: не потрібен гаманець Web3 або керування приватними ключами. Просто перекажіть активи на свій акаунт DEX+ і легко торгуйте ончейн. Автоматична оптимізація прослизання та захист від MEV забезпечують найкращі ціни та ефективність торгівлі.





Кросчейн підтримка: MEXC Alpha можна користуватися як у застосунку, так і на вебсайті для легкого розміщення ордерів.









Продемонструємо на прикладі вебсайту. Процес у застосунку подібний до вебсайту.





DEX+ на верхній панелі навігації, щоб перейти на сторінку DEX+, а потім виберіть Alpha, щоб побачити список. Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC . Клацніть на кнопкуна верхній панелі навігації, щоб перейти на сторінку DEX+, а потім виберіть, щоб побачити список.

















MEXC Alpha курується командою професіоналів MEXC на основі галузевого досвіду та передових знань. Використовуючи ринкові дані та тренди індустрії, команда вибирає високоякісні токени, які відповідають ключовим тенденціям криптовалюти, привертають сильний інтерес спільноти та демонструють все більшу привабливість.









Деякі токени, що пройшли лістинг на MEXC Alpha, можуть мати можливість пройти лістинг на спотових або ф'ючерсних ринках MEXC, але ми не надаємо гарантій.









MEXC не надає офіційної підтримки для токенів, що пройшли лістинг на MEXC Alpha.









Наразі MEXC не приймає рекомендації токенів від користувачів. Однак команда MEXC постійно стежить за трендами ринку та відгуками спільноти, щоб забезпечити різноманітний вибір токенів.









Платформа динамічно оновлює MEXC Alpha на основі трендів ринку та актуальних тем.









Немає прямого зв'язку, але проєкти, представлені на MEXC Alpha, часто мають вищі шанси потрапити до рейтингу Висхідна зірка для додаткового просування.









Немає фіксованого ліміту. Платформа гнучко регулює кількість представлених проєктів залежно від їх якості та ринкового попиту.









Якщо у вас виникли проблеми під час купівлі токенів на MEXC Alpha, негайно зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів MEXC і надайте детальну інформацію про свою ситуацію. Команда підтримки допоможе вам перевірити та розв'язати проблему.





MEXC Alpha є унікальною платформою, де користувачі мають змогу досліджувати інноваційні проєкти, які не тільки набувають сильної популярності в спільноті, але й відповідають ключовим тенденціям Web3. Користувачі можуть переглянути докладну інформацію про проєкти та здійснити безпроблемну купівлю перспективних токенів в один клац і потенційно знайти наступний великий прорив у технології блокчейн.







