Що таке маржа? Хто змінює мою маржу? Розуміння маржі у ф'ючерсній торгівлі на MEXC

Маржа є основою ф'ючерсної торгівлі — вона визначає розмір вашої позиції, рівень ризику та момент ліквідації позицій. Розуміння того, як працює маржа та чому вона змінюється, є надзвичайно важливим для успішної ф'ючерсної торгівлі.













Маржа — це забезпечення, необхідне для відкриття та утримання ф'ючерсної позиції. Замість того, щоб сплачувати повну вартість контракту, користувачі можуть депонувати відсоток, розрахований на основі коефіцієнта кредитного плеча. Це дає змогу здійснювати торгівлю з кредитним плечем, де збільшуються як прибутки, так і збитки.













У режимі ізольованої маржі кожна позиція функціонує як повністю незалежна торгова одиниця з власним балансом маржі, що гарантує, що прибутки та збитки від однієї позиції залишаються в межах відповідної маржі і ніколи не поширюються на інші позиції. Коли позиція підлягає ліквідації, збитки суворо обмежуються виділеною маржею цієї позиції, тоді як інші позиції та кошти на акаунті залишаються повністю захищеними.





Такий роздільний підхід забезпечує кращий контроль ризиків, що робить його ідеальним для початківців або трейдерів, які використовують кілька стратегій. Наприклад, якщо ви утримуєте позиції BTCUSDT і ETHUSDT, і ваша позиція BTC зазнає ліквідації, ваша позиція ETH продовжує функціонувати в звичайному режимі, а її маржа залишається повністю незмінною. Це дозволяє трейдерам більш точно управляти ризиками для окремих активів.









У режимі крос-маржі всі доступні кошти на вашому ф'ючерсному рахунку розподіляються як маржа між усіма позиціями. Хоча такий підхід дозволяє використовувати більш велике кредитне плече, він також означає, що значні збитки в одній позиції можуть вплинути на весь баланс вашого акаунту і потенційно вплинути на інші позиції. MEXC дозволяє користувачам переходити з ізольованої маржі на крос-маржу для наявних позицій, але не навпаки.





Крос-маржа підходить для більш досвідчених трейдерів з вищим рівнем схильності до ризику, які хочуть максимально ефективно використовувати доступні кошти. Якщо ви впевнені у своєму баченні ринку, крос-маржа може збільшити ваше кредитне плече та підвищити прибуток під час сприятливих змін, але також збільшить ризик.









Під час ф'ючерсної торгівлі кілька факторів можуть призвести до зменшення маржі вашої позиції. Ось сім найпоширеніших причин:









При відкритті нової позиції за ф'ючерсним контрактом вам необхідно виділити певну суму маржі як забезпечення для угоди. Ця маржа вираховується з вашого доступного балансу і блокується, щоб гарантувати наявність у вас достатніх коштів для покриття потенційних збитків. Після закриття позиції або досягнення стоп-лосу, заблокована маржа повертається на ваш доступний баланс.





Приклад





Ви відкриваєте позицію BTCUSDT на суму 10 000 $ для якої необхідно 10% маржі. Маржа в розмірі 1000 $ вираховується з вашого доступного балансу і блокується як забезпечення на час утримання позиції. Після закриття позиції або спрацьовування стоп-лосу, маржа в розмірі 1000 $ автоматично повертається на ваш доступний баланс.













Ф'ючерсна торгівля дуже чутлива до волатильності ринку. Якщо цінові коливання йдуть всупереч напрямку вашої позиції, ви зазнаєте збитків, які автоматично зменшать вашу доступну маржу.





Приклад

Якщо ви відкриваєте лонг позицію BTCUSDT, але ціна BTC продовжує падати, ваша позиція втрачає вартість, а ваш баланс маржі пропорційно зменшується. З огляду на непередбачуваність коливань ринку, трейдери повинні активно стежити за динамікою ринку та застосовувати відповідні стратегії стоп-лосу і тейк-профіту для управління ризиками. Докладнішу інформацію можна знайти в розділі « Налаштування тейк-профіт та стоп-лос для ф'ючерсної торгівлі ».









Комісії за торгівлю на MEXC, які є одними з найнижчих на ринку, автоматично стягуються з вашої доступної маржі кожного разу, коли ви виконуєте угоду.









Комісія за фінансування стягується з доступного балансу маржі. Якщо у користувачів недостатньо доступної маржі, комісія за фінансування стягується з маржі позиції, що призводить до поступового наближення ціни ліквідації до поточної ринкової ціни та значно збільшує ризик ліквідації.





Приклад





Трейдер А утримує позицію BTCUSDT , але не має достатньої доступної маржі для покриття поточної комісії за фінансування. Система автоматично стягує комісію з маржі позиції користувача, зменшуючи подушку безпеки та підвищуючи ціну ліквідації, тим самим значно збільшуючи ризик ліквідації.









Ліквідація відбувається, коли через різкі коливання ринку маржа трейдера знижується нижче рівня мінімальної маржі, необхідної для утримання позицій відкритими. У разі ліквідації маржа користувачів зазнає збитків.





Приклад





Якщо трейдер має 1000 $ у маржі позиції, але значне падіння ринку зменшує її до 500 $ — нижче вимог біржі щодо підтримки маржі — система примусово закриває позицію, що призводить до часткової або повної втрати маржі для трейдера.









Переказ коштів з ф'ючерсного рахунку на інші рахунки зменшує доступний баланс ф'ючерсного рахунку, що може вплинути на маржу наявних позицій.





Приклад





Коли трейдер переказує 500 $ із ф'ючерсного рахунку на спотовий рахунок, доступна маржа ф'ючерсного рахунку зменшується на 500 $, що може вплинути на здатність трейдера утримувати поточні позиції.









Коли ф'ючерсні бонуси на вашому акаунті використовуються як маржа, їхнє закінчення терміну дії зменшить вашу загальну доступну маржу.





Приклад





Трейдер отримує ф'ючерсний бонус у розмірі 50 $, який використовується як додаткова маржа . Після закінчення терміну дії бонусу 50 $ автоматично списуються з балансу маржі, що зменшує маржу позиції.









До зменшення маржі зазвичай призводять кілька факторів: волатильність ринку, занадто велике кредитне плече, відсутність стоп-лосу та слабке управління ризиками. Ось кілька порад щодо зменшення ризику:





Використовуйте ордери стоп-лос: завжди встановлюйте стоп-лос, щоб вчасно закрити позицію у разі несприятливих змін на ринку.

Контролюйте кредитне плече: вибирайте рівень кредитного плеча, який відповідає вашій толерантності до ризику. Більше кредитне плече — більший ризик.

Контролюйте та депонуйте маржу: стежте за рівнем підтримуючої маржі та додаванням маржі до моменту досягнення рівнів попередження.

Вибирайте ізольований режим: режим ізольованої маржі обмежує ваші збитки однією позицією та захищає інші ваші активи.









Рекомендовано до прочитання:





Чому варто обрати ф'ючерси MEXC: відкрийте для себе унікальні переваги торгівлі ф'ючерсами на MEXC та дізнайтеся, як залишатися попереду на ринку деривативів. відкрийте для себе унікальні переваги торгівлі ф'ючерсами на MEXC та дізнайтеся, як залишатися попереду на ринку деривативів.

Як брати участь у події M-Day: опануйте кроки та стратегії участі у подіях M-Day та не пропустіть щоденні аірдропи ф'ючерсних бонусів на суму понад 70 000 USDT. : опануйте кроки та стратегії участі у подіях M-Day та не пропустіть щоденні аірдропи ф'ючерсних бонусів на суму понад 70 000 USDT.

Посібник з торгівлі ф'ючерсами (застосунок): ознайомтесь із покроковою інструкцією з торгівлі ф'ючерсами в мобільному застосунку MEXC та почніть торгувати з упевненістю. : ознайомтесь із покроковою інструкцією з торгівлі ф'ючерсами в мобільному застосунку MEXC та почніть торгувати з упевненістю.



