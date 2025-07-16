Що таке Love Terminal? Новий імерсивний геймінг на основі ШІ та блокчейну

У сучасну цифрову еру Web3 стрімко трансформує широкий спектр галузей, і ігри не є винятком. З розвитком блокчейну та штучного інтелекту з'явився новий жанр ігор: децентралізовані ігри (dApp-ігри). Ці ігри пропонують більше свободи, інновацій та інтерактивності, ніж традиційні моделі.





На тлі цього швидкоплинного і багатого на можливості ігрового середовища Web3, Love Terminal (TERMINAL) , міні dApp-гра на основі ШІ, виділяється як висхідна «темна конячка».









Love Terminal ─ це децентралізований мінізастосунок на основі ШІ, побудований на блокчейні Kaia і доступний через LINE. У грі гравці можуть вирощувати сільськогосподарські культури, збирати ресурси, торгувати та вести переговори з NPC на основі ШІ і навіть здійснювати такі дії, як крадіжки в ігровому світі. Поєднуючи механізми управління ресурсами з динамічною взаємодією ШІ-персонажів, Love Terminal пропонує унікальний децентралізований геймінг на основі технології блокчейн.













Love Terminal використовує штучний інтелект для створення динамічної взаємодії між гравцями та NPC. Ці персонажі, керовані штучним інтелектом, мають автономну поведінку та здатність приймати рішення, що дозволяє їм реагувати на дії гравця в режимі реального часу, роблячи ігровий світ більш живим та насиченим.









Гравці можуть керувати власними фермами, висаджуючи сільськогосподарські культури, вирощуючи худобу, збираючи ресурси та торгуючи на ігровому ринку. Ефективне управління ресурсами та їх оптимізація є основною частиною ігрового процесу. Гравці повинні стратегічно планувати виробництво та продажі, щоб максимізувати свої прибутки.









Harvest Vein NFT ─ це ключові активи в екосистемі Love Terminal, що представляють собою рідкісні віртуальні земельні ділянки. Власники NFT можуть використовувати їх для майнінгу токенів TERMINAL і отримувати постійні внутрішньоігрові винагороди. Ці NFT також надають виробничі бонуси, що дає гравцям конкурентну перевагу у видобутку ресурсів.









Love Terminal має повністю децентралізовану економічну систему. Гравці можуть заробляти токени TERMINAL, виробляючи товари, торгуючи та беручи участь у подіях. Токени можна використовувати для внутрішньоігрових покупок, управління спільнотою, оплати транзакцій тощо, створюючи самодостатню економіку.









TERMINAL ─ це нативний утиліті токен платформи Love Terminal. Його основні функції включають в себе:





Механізм заохочення: гравці заробляють токени TERMINAL як винагороду за виконання певних внутрішньоігрових завдань, таких як вирощування сільськогосподарських культур, торгівля або участь у подіях, що заохочує активну взаємодію.

Розблокування функцій: певні розширені функції для розблокування ексклюзивних декорацій ферми або аналітичних звітів, згенерованих штучним інтелектом, потребують витрат токенів TERMINAL.

Права управління: гравці, які володіють певною кількістю токенів TERMINAL, можуть брати участь у голосуванні, допомагаючи приймати рішення про запуск нових функцій, зміну правил платформи та інші ключові рішення.

Засоби торгівлі: токенами TERMINAL можна торгувати на підтримуваних платформах. Гравці можуть отримувати прибуток від торгівлі токенами або використовувати їх для придбання віртуальних внутрішньоігрових активів і предметів.









Love Terminal ─ це гра-містобудівник на основі штучного інтелекту, яка переносить затишний шарм Долини Стардью в еру Web3. Захопливий ігровий процес та інтелектуальна взаємодія з NPC на основі штучного інтелекту привернули увагу багатьох представників спільноти Web3.





По мірі того, як проєкт набирає обертів, його партнерство з провідною світовою біржею MEXC стало значним поштовхом до розвитку. Інвестори з усього світу довіряють MEXC за її низькі комісії за торгівлю, блискавичне виконання, широке охоплення активів і високу ліквідність, що робить її надійним стартовим майданчиком для якісних Web3-проєктів.









Як купити TERMINAL на MEXC (інструкція для застосунку):





Крок 1. Відкрийте та увійдіть в застосунок MEXC, а потім торкніться Торгівля.

Крок 2. Виберіть Спот, а потім знайдіть TERMINAL в списку торгових пар.

Крок 3. Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та підтвердіть, щоб здійснити торгівлю.









Love Terminal інтегрує технології штучного інтелекту та блокчейну для створення інноваційної та функціональної цифрової платформи для ігор. Її різноманітні ігрові модулі та добре продумана економіка токенів не тільки задовольняють потреби гравців в управлінні ресурсами та взаємодії, але й підтримують здорову екосистему завдяки інтелектуальній аналітиці та механізмам заохочення.





Оскільки технологія Web3 продовжує розвиватися, Love Terminal має всі шанси відігравати все більш важливу роль у цифровому ігровому просторі, пропонуючи гравцям нові можливості та сюрпризи.



