Що таке Lombard: DeFi-революція Bitcoin, що досягла TVL в 1 млрд $ за 92 дні





1) LBTC встановив рекорд: досяг 1 мільярда $ в TVL лише за 92 дні, ставши прибутковим токеном з найшвидшим зростанням в історії криптовалют, водночас залучивши понад 2 мільярди $ ліквідності до 12 блокчейнів.

2) Надійний Альянс безпеки: захист активів користувачів забезпечує коаліція з 14 провідних інституцій цифрових активів, зокрема OKX, Galaxy та DCG.

3) Комплексна екосистема продуктів: створено повний набір продуктів, включно зі сховищами DeFi Vaults, ринком DeFi Marketplace та інструментами розробника SDK, для задоволення різних потреб користувачів.

4) Широка інтеграція з DeFi: уже інтегровано в понад 80 основних DeFi-протоколів, зокрема Aave, Morpho та Curve.

5) Підтримка найвпливовіших інвесторів: залучено 16 мільйонів $ інвестицій під проводом Polychain Capital за участі BabylonChain, Franklin Templeton та OKX Ventures.









Lombard — це платформа, зосереджена на створенні ончейн-ринку капіталу BTC з метою розкрити повний потенціал BTC як ключового цифрового активу. Платформа Lombard заснована у 2024 році. Вона представила LBTC — токен ліквідного стейкінгу для Bitcoin, який започаткував нову модель глибокої інтеграції Bitcoin із DeFi. Це дає змогу BTC брати участь у широкому спектрі ончейн-фінансової активності, генеруючи прибутковість і водночас зберігаючи ліквідність.





Засновницька команда Lombard складається з експертів DeFi з Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase та Maple, які мають значний досвід у створенні, масштабуванні та операційному управлінні компаніями у сфері DeFi.





У липні 2024 року проєкт Lombard завершив seed-раунд фінансування обсягом 16 мільйонів $ під керівництвом Polychain Capital. Серед інших інвесторів: BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures і Robot Ventures.









BTC, першопрохідець серед криптовалют, існує вже 16 років. Саме він став поштовхом до розвитку всієї блокчейн-індустрії, давши початок таким інноваціям, як DeFi, стейблкоїни та токенізація. Проте реальність така, що більшість із 2 трильйонів $ вартості Bitcoin досі зберігається в холодних гаманцях і майже не бере участі в ончейн-революції, яку сам же і започаткував. Метою Lombard є змінити це, дозволивши Bitcoin активно брати участь в ончейн-економіці та розкривати свою повну цінність.













LBTC — це основний продукт платформи Lombard, токен ліквідного стейкінгу BTC. Користувачі можуть здійснити стейкінг своїх BTC на платформі Lombard та отримати еквівалентну кількість LBTC у відповідь. Цей процес подібний до того, як золото здають у банк, а натомість отримують депозитний сертифікат, яким можна вільно користуватись.





Чим LBTC вирізняється:

Збереження вартості : 1 LBTC завжди дорівнює 1 BTC.

Генерація прибутку : володіння LBTC дозволяє отримувати винагороди від стейкінгу.

Ліквідність : LBTC можна вільно використовувати в широкому спектрі DeFi-протоколів.

Безпека: гарантується Альянсом безпеки, що складається з 14 провідних установ у сфері цифрових активів.













LBTC встановив кілька рекордів в історії криптовалют:

Досяг 1 мільярда $ у заблокованій вартості (TVL) всього за 92 дні, ставши прибутковим токеном з найшвидшим зростанням;

Забезпечив понад 2 мільярди $ нової ліквідності в 12 блокчейнах;

Понад 80% LBTC активно використовуються в різноманітних DeFi-протоколах;

До проєкту долучилися понад 260 000 користувачів з усього світу.

Ці показники свідчать про високий попит на ончейн-версію BTC.









BARD — це нативний токен протоколу Lombard, розроблений як економічний координаційний механізм для ончейн-ринку капіталу на базі BTC. Він стимулює зростання, підтримує управління протоколом і відкриває доступ до продуктів.





Загальна пропозиція: 1 мільярд.

Початкова кількість в обігу на момент TGE (подія генерації токенів): 225 мільйонів.

Повна розблокування: протягом 4 років.









Категорія Відсоток Токени Графік вестингу Екосистема (35%) Перший сезон аірдропу BARD 4% 40 мільйонів Розподілено у два етапи: під час TGE та через 6 місяців Другий сезон аірдропу BARD 1,5% 15 мільйонів Повністю розблоковано наприкінці другого сезону Продаж для спільноти 1,5% 15 мільйонів Повністю розблоковано наприкінці другого сезону Учасники спільнот Kaito Yappers 0,16% 1,6 мільйона Розподілено протягом двох сезонів Активація екосистеми 9,34% 93,4 мільйона Повністю розблоковано під час TGE Розвиток екосистеми 18,5% 185 мільйонів Лінійний вестинг протягом 24 місяців Фонд LBF (20%) Початкове розблокування 4,25% 42,5 мільйона Повністю розблоковано під час TGE Наступні розблокування 15,75% 157,5 мільйона Лінійний вестинг протягом 3 років Ранні інвестори (20%) —— 20% 200 мільйонів 12 місяців блокування після TGE, потім лінійний вестинг протягом 36 місяців Основні інвестори (25%) —— 25% 250 мільйонів 12 місяців блокування після TGE, потім лінійний вестинг протягом 36 місяців













Категорія функцій Основна роль Деталі Управління Прийняття рішень щодо протоколу

Служить основою управління Lombard, надаючи спільноті право ухвалювати рішення. Власники можуть брати участь у ключових голосуваннях щодо наборів валідаторів, структури комісій і дорожньої карти продуктів. Гранти на розвиток екосистеми розподіляються через Фонд LBF. Безпека Захист кросчейн-переказів Власники можуть здійснювати стейкінг BARD для гарантування безпеки кросчейн-переказів LBTC. Реалізовано на основі Chainlink CCIP та інфраструктури Symbiotic. Створює децентралізований рівень безпеки, який масштабується разом з розширенням протоколу. Зростання екосистеми Посилення мережевого ефекту Фінансування грантів для екосистеми, партнерств та дослідження і розробки забезпечується через Фонд LBF. Прискорює впровадження протоколу та розширює його охоплення. Посилює роль BTC у центрі ончейн-фінансів. Функціональність протоколу Доступ до продуктів і привілеї Надає пріоритетний доступ, пільгові умови та розширені функції. Утилітарна функція розшириться з часом завдяки інноваціям, які підтримуються управлінням. Гарантує, що BARD залишається центральним елементом усіх рівнів інфраструктури Lombard.









Наразі роздрібні користувачі можуть придбати токени BARD через кілька каналів, зокрема безпосередньо на MEXC, де доступна як спотова, так і ф'ючерсна торгівля.









MEXC також запустила події Спінфест BARD Airdrop+ , у межах яких учасники можуть виконувати завдання, щоб отримати відповідні винагороди.













Lombard не обмежується лише LBTC. Платформа створила повноцінний набір продуктів, розроблений для задоволення різноманітних потреб користувачів:









Сховища DeFi Vaults — це автоматизовані рішення для управління прибутковістю, які стратегічно розподіляють LBTC між різними DeFi-протоколами з метою отримання вищого доходу. Вони усувають розрив між Bitcoin і DeFi, забезпечуючи безперебійний користувацький досвід і даючи змогу оптимізувати прибутковість без необхідності ручного управління позиціями.





Сховища DeFi Vaults підтримують LBTC, wBTC і cbBTC, надаючи користувачам доступ до широкого спектра DeFi-стратегій у таких протоколах, як Aave, Pendle та Uniswap. Загальна сума заблокованих активів (TVL) у DeFi Vaults уже перевищила 600 мільйонів $.









Платформа Lombard створила універсальний DeFi-маркетплейс , де користувачі можуть досліджувати широкий спектр можливостей для кредитування та торгівлі BTC. Платформа наразі підтримує 12 основних блокчейнів, зокрема Ethereum, Arbitrum, Base і BNB Chain. У межах DeFi-маркетплейсу користувачі можуть:

Знаходити високоякісні сховища (vault) і ончейн-стратегії;

Фільтрувати можливості за блокчейном, активом, протоколом або рівнем ризику;

Миттєво застосовувати стратегії без необхідності залишати платформу.









Lombard SDK V3 — це офіційний інструментарій для розробників, який суттєво знижує технічний бар'єр для інтеграції Bitcoin і прискорює зростання екосистеми. Основні функції Lombard SDK включають:

Депонування BTC і карбування LBTC;

Депонування у DeFi: автоматичне розміщення активів у сховищах (vault) або інтегровані протоколи;

Відстеження балансів LBTC, позицій у сховищах і винагород;

Отримання винагород у BTC і стимулів екосистеми;

Зняття BTC у будь-який момент.









Через протокол стейкінгу Bitcoin від Babylon власники BTC можуть делегувати свої активи для гарантування безпеки мереж і отримувати винагороди за стейкінг. Це можна зробити двома способами: безпосередньо стейкати через провайдерів фінальності (FP) у Babylon або здійснювати стейкінг через Lombard.













Одним із найвиразніших нововведень Lombard є модель Альянсу безпеки (Security Alliance). Цей Альянс складається з 14 провідних інституцій цифрових активів, серед яких ключові гравці індустрії, такі як OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment та P2P. Security Alliance пропонує кілька ключових переваг:

Децентралізація ризиків : усуває єдиний центр відмови;

Професійна діяльність : кожен учасник є експертом у своїй галузі;

Узгоджені стимули : усі учасники несуть спільну відповідальність за підтримку безпеки системи;

Ончейн-прозорість: усі операції можна перевірити ончейн.









Окрім Альянсу безпеки, Lombard застосовує комплексну багаторівневу систему безпеки:

Смартконтракти проходять аудит у кількох провідних аудиторських компаніях;

Діють суворі протоколи AML (протидія відмиванню грошей) та моніторингу ризиків;

Забезпечується повна простежуваність транзакцій для прозорості для користувачів;

Використовується передова технологія керування ключами (CubeSigner) для безпечного кастодіального зберігання активів.













Успіх Lombard базується на силі його ширшої екосистеми. Наразі LBTC інтегровано у понад 80 провідних DeFi-протоколів, зокрема:

Протоколи кредитування : Aave, Morpho, Maple та інші;

Торгові платформи : Pendle, Curve тощо;

Платформи рестейкінгу : EigenLayer, Etherfi тощо;

Великі біржі: OKX, Bybit, MEXC та інші.

Широка інтеграція надає власникам LBTC широкий спектр можливостей для використання токена, дозволяючи гнучко розподіляти активи залежно від індивідуального рівня ризику та цільової прибутковості.













Для звичайних користувачів Lombard пропонує безпечний і зрозумілий спосіб активувати незалучені BTC, відкриваючи додаткову прибутковість без втрати базової вартості активів.





Для розробників і протоколів Lombard забезпечує швидкий і зручний доступ до ліквідності BTC. Партнерство з Lombard стало одним із найефективніших способів для блокчейнів і протоколів залучити нативний капітал Bitcoin.





Для всієї галузі те, що будує Lombard, є справді знаковим. Це не просто інфраструктура — це маховик ліквідності, рушій розподілу та рівень доступу, які разом стимулюють наступний етап зростання індустрії.





Роль BTC як цифрового золота та засобу збереження вартості вже широко визнана, однак Lombard вірить, що можна піти далі. Завдяки виведенню BTC в ончейн Lombard відкриває нову епоху, в якій Bitcoin відіграє активну роль у формуванні ончейн-економіки.



