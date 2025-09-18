Що таке Lit Protocol: базова інфраструктура для програмованого управління ключами у Web3









1) Lit Protocol поєднує технології порогової багатосторонньої криптографії (threshold MPC) та захищених середовищ виконання (Trusted Execution Environment, TEE), забезпечуючи децентралізоване та програмоване управління ключами, що вирішує критичний дефіцит у стеку інфраструктури Web3.

2) Функція Lit Actions дозволяє розробникам вбудовувати складну бізнес-логіку в процес підпису, забезпечуючи умовне виконання та підтримку WASM для безпрецедентної гнучкості в автоматизованих транзакціях.

3) Токен LITKEY забезпечує мережу через стейкінг, оплачує комісії за послуги та виконує функцію управління протоколом, створюючи самопідтримувану економічну систему.

4) Фреймворк Vincent забезпечує деталізований контроль доступу для агентів ШІ, розв’язуючи проблему довіри в безпечному управлінні активами користувачів.

5) Екосистема Lit Protocol уже охоплює кілька напрямів, включно з кросчейн-сумісністю, суверенітетом даних користувача та DeFi. Вона управляє активами на понад 154 мільйони $ і обслуговує понад 1,4 мільйона гаманців.





Як децентралізована мережа управління ключами, Lit Protocol не лише заповнює критичну прогалину в технологічному стеку Web3, але й надає розробникам можливості програмованого підпису та шифрування. Перетворюючи управління ключами на програмовану обчислювальну одиницю, Lit Protocol переосмислює підходи до безпеки цифрових активів, конфіденційності даних і кросчейн-взаємодії.









Lit Protocol — це децентралізована мережа управління ключами, яка забезпечує програмовані можливості підпису та шифрування. Вона дає змогу розробникам створювати безпечні децентралізовані програми, які можуть безперешкодно керувати цифровими активами, приватними даними та дозволами користувачів на різних платформах.





Криптографічна архітектура Lit на основі порогових схем гарантує надійний захист ключів. На апаратному рівні протокол забезпечує фізичну ізоляцію та криптографічний захист, а частини ключів розподіляються і зберігаються в децентралізованій мережі. Уперше розробники отримують змогу програмно керувати універсальними акаунтами без залучення централізованих кастодіальних сервісів. За допомогою SDK Lit розробники можуть легко реалізовувати шифрування даних, створювати й адмініструвати Web3-акаунти, генерувати цифрові підписи, виконувати блокчейн-транзакції та здійснювати практично будь-які завдання з підпису чи шифрування.





Ці можливості дають змогу створювати невразливі до втручання, сумісні між собою застосунки, агенти та протоколи, які надають користувачам повний контроль. Серед вже реалізованих сценаріїв у межах екосистеми Lit — агенти на основі ШІ, кросчейн-рішення для DeFi, універсальні вирішувачі, приватні акаунти під контролем користувачів та децентралізовані маркетплейси даних.









LITKEY є нативним токеном Lit Protocol. Згідно з офіційною документацією , LITKEY виконує кілька ролей одночасно: він є робочим токеном, платіжним токеном і токеном управління. Він гарантує безпеку мережі Lit Protocol, оплачує мережеві послуги та надає власникам право брати участь в ончейн-управлінні, яке формує майбутнє мережі.





LITKEY буде представлено до запуску основної мережі Lit v1 під назвою Naga. На початковому етапі токен розподілятиметься через аірдроп серед відповідних учасників, включно з першими користувачами, будівничими екосистеми, операторами нодів тестової мережі та іншими членами спільноти. Особлива увага в аірдропі приділятиметься винагородженню учасників екосистеми, а також буде передбачено додаткові розподіли для користувачів, які візьмуть участь у The Ciphernaut's Path — серії місій, розроблених для дослідження та взаємодії з екосистемою Lit Protocol.













Категорія розподілу Опис Механізм блокування / вестингу Інвестори Токени, розподілені інвесторам Lit. Заблоковано на 1 рік після TGE, далі — лінійний вестинг протягом 4 років Команда Токени, зарезервовані для команди розробки Lit Protocol. Заблоковано на 1 рік після TGE, далі — лінійний вестинг протягом 4 років Аірдроп екосистеми Токени, розподілені будівничим екосистеми, операторам нодів у тестовій мережі, партнерам з інтеграції та учасникам завдань. - Публічний і приватний продаж Токени, виділені для публічного продажу та продажу для спільноти. - Стимули екосистеми Токени, що використовуються для грантів, винагород та стимулів для нодів, програм росту екосистеми та подальшої розробки протоколу. -













1) Робочий токен: забезпечення мережі та стимулювання постачальників послуг





Основна роль LITKEY — виконувати функцію робочого токена, який одночасно захищає мережу та винагороджує учасників протоколу.





Механізм стейкінгу:

Оператори нодів повинні здійснити стейкінг LITKEY, щоб брати участь у мережі Lit.

Стейкінг засвідчує економічне зобов’язання та вказує на надійність оператора і його довгострокову підтримку безпеки мережі.

Це гарантує, що оператори мають стимул підтримувати безперервну роботу, коректно виконувати криптографічні операції та дотримуватись правил протоколу.





Розподіл винагород:

LITKEY використовується для винагороди операторів нодів, які запускають основне програмне забезпечення Lit Protocol.

Оператори отримують винагороди за виконання завдань із підпису, шифрування та обчислень.

Токени розподіляються пропорційно внеску кожного оператора в роботу мережі.





2) Платіжний токен: оплата за мережеві послуги





LITKEY також виконує роль платіжного токена за послуги, подібно до gas , забезпечуючи як ончейн, так і офчейн операції в межах екосистеми Lit.





Сфери застосування:

Оплата за послуги мережі, зокрема підпис, шифрування та обчислювальні операції.

Надання змоги користувачам і застосункам оплачувати кожну операцію окремо, що забезпечує ефективний розподіл ресурсів мережі.

Використання як нативного токена для блокчейн-компонентів Lit Protocol, включно зі створенням нових пар ключів або стейкінгом.





3) Управління протоколом





Як токен управління в екосистемі Lit Protocol, LITKEY дає змогу власникам впливати на розвиток протоколу через децентралізоване ончейн-управління.





Повноваження в управлінні:

Власники токенів відіграють ключову роль у виборі операторів мережі.

Вони можуть впливати на партнерства, інтеграції та ініціативи з розширення мережі, що стимулюють розвиток екосистеми.

Механізми управління продовжать розвиватися зі зрілістю протоколу.

















В основі технології Lit Protocol лежить порогове багатостороннє обчислення (Threshold MPC). Ця сучасна криптографічна технологія гарантує, що приватний ключ ніколи не існує повністю на жодному окремому ноді. Натомість ключ розділяється на кілька фрагментів (часток ключа), які розподіляються між різними нодами в мережі. Операцію підпису або розшифрування можна виконати лише тоді, коли попередньо визначена кількість нодів досягає консенсусу.





Такий підхід гарантує проривний рівень безпеки: навіть якщо частина нодів буде скомпрометована, зловмисник не зможе відновити повний приватний ключ. Не менш важливо й те, що весь процес є прозорим і верифікованим, що надає користувачам впевненості в постійній безпеці їхніх ключів.









Для додаткового посилення безпеки Lit Protocol інноваційно поєднує технологію захищених середовищ виконання (Trusted Execution Environment, TEE) з MPC. Кожен нод мережі працює в межах TEE, що забезпечує апаратну ізоляцію та криптографічний захист. Навіть якщо операційна система нода повністю скомпрометована, обчислення та дані всередині TEE залишаються захищеними.





Ця стратегія «глибокого захисту» означає, що зловмиснику доведеться одночасно подолати кілька незалежних рівнів безпеки, щоб становити загрозу системі — що практично неможливо в реальних умовах.









У міру розширення мережі традиційні системи MPC часто стикаються з проблемами продуктивності. Lit Protocol вирішує цю проблему за допомогою впровадження Shadow Splicing — нової технології, що забезпечує майже лінійну масштабованість без втрати безпеки. У разі зростання попиту мережа може масштабуватися горизонтально в режимі реального часу без компромісів щодо безпеки або продуктивності.













Lit Actions — одна з найінноваційніших функцій Lit Protocol. Вона дозволяє розробникам вбудовувати складну бізнес-логіку безпосередньо в процес підпису. У цій моделі ключ більше не є простим «вимикачем», а перетворюється на інтелектуальний виконавчий механізм, здатний приймати рішення на основі заздалегідь визначених умов.





Наприклад, розробник може створити Lit Action, який виконає підпис лише за умови, що подія відбудеться в певному часовому вікні, відповідає заданій сумі транзакції або задовольняє визначеним ончейн-умовам. Ця можливість відкриває безпрецедентну гнучкість для таких сценаріїв, як автоматизована торгівля, умовні платежі та мультипідписні гаманці.





Lit Actions вже підтримує WebAssembly (WASM), що дозволяє розробникам писати складну логіку будь-якою мовою програмування та безпечно виконувати її в децентралізованій мережі.









Можливості шифрування в Lit Protocol значно перевершують традиційне статичне шифрування. Завдяки умовам контролю доступу (Access Control Conditions, ACCs) власники даних можуть точно визначати, хто і за яких умов може розшифрувати їхні дані. Ці умови можуть базуватися на:

Ончейн-стані (наприклад, володіння певним NFT або підтримка балансу конкретного токена);

Часових правилах (наприклад, дані стають доступними для розшифрування лише після певної дати);

Авторизації кількома сторонами (наприклад, вимога підтвердження від кількох учасників);

Комбінаціях складної бізнес-логіки.

Така гнучкість дозволяє створювати маркетплейси даних під контролем користувачів, застосунки DeFi зі збереженням конфіденційності та рішення зі шифрування, розроблені з урахуванням регуляторних вимог.













Vincent — це проривний фреймворк, створений на основі Lit Protocol, спеціально розроблений для гарантування безпечного управління ключами та контролю дозволів для агентів штучного інтелекту. У міру стрімкого розвитку агентів ШІ виникає ключове питання — як дозволити їм безпечно керувати активами користувачів.





Vincent вирішує це завдання, надаючи деталізований контроль дозволів. Користувачі можуть точно визначати межі операцій агента, зокрема:

Денні ліміти на транзакції;

Типи токенів, з якими дозволено працювати;

Білі списки протоколів для дозволеної взаємодії;

Обмеження за часовим вікном.

Такий підхід дає змогу користувачам повною мірою використовувати автоматизовані можливості агентів ШІ, зберігаючи при цьому повний контроль над власними активами.













Функціональність універсальних акаунтів у Lit Protocol радикально змінює парадигму кросчейн-взаємодії. Завдяки впровадженню уніфікованого рівня управління ключами розробники можуть створювати справжні «омнічейн-акаунти», які безперешкодно працюють у будь-якій блокчейн-мережі, включно з Bitcoin , Ethereum, Solana та Cosmos

Приклади практичного застосування:

Emblem Vault : смартсховища, здатні автономно виконувати кросчейн-операції;

Genius Bridge Protocol : рішення для кросчейн-ліквідності, що усуває потребу в централізованих ретрансляторах;

Tria: платіжний примітив, орієнтований на наміри, незалежний від гаманця.









Кілька проєктів використовують Lit Protocol для побудови рівня даних, повністю контрольованого користувачами:

Verify (Fox Corp) : забезпечує верифікований контроль доступу до медіаконтенту;

Streamr : розробляє децентралізовану мережу потокової передачі даних;

Beacon Protocol: створює приватний рівень даних, який дозволяє моделям ШІ безпечно отримувати доступ до інформації користувача.

Ці застосунки разом демонструють нове бачення інтернету, в якому дані зберігаються у відкритих мережах, але права доступу залишаються виключно під контролем користувача.









Lit Protocol — це більше, ніж просто технічний протокол. Він є важливим кроком уперед в еволюції інтернет-інфраструктури. Перетворюючи управління ключами та криптографічні операції на програмовані мережеві послуги, Lit Protocol відкриває нові можливості для розробників.





Незалежно від того, чи йдеться про автономних агентів ШІ, справжню кросчейн-сумісність чи створення маркетплейсів даних під контролем користувачів — Lit Protocol забезпечує необхідну інфраструктуру для реалізації таких рішень. У міру розвитку екосистеми Web3 децентралізоване управління ключами стане основною вимогою для дедалі більшої кількості застосунків.



