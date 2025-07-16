Що таке ліквідний стейкінг









У традиційних моделях стейкінгу, коли власники вкладають свої криптовалюти, їхні активи блокуються в мережі для підтримки її безпеки та функціонування. Це означає, що власники не можуть негайно отримати доступ до цих активів або використовувати їх, поки вони не будуть зняті зі стейкінгу.





Ліквідний стейкінг — це процес токенізації застейканих активів. Завдяки впровадженню нових протоколів, ліквідний стейкінг дозволяє власникам застейканих активів брати участь одночасно на ринках стейкінгу і ліквідності. Ця ліквідність може допомогти стейкерам отримати додатковий прибуток, зберігаючи при цьому свої стейки в початковій мережі.









Деривативи ліквідного стейкінгу (LSD) — це еквівалентні токени капіталу, які отримують користувачі, що беруть участь у ліквідному стейкінгу. Ці токени представляють активи учасників і можуть бути використані для торгівлі, переказу та інших операцій. LSD допомагає учасникам отримувати додатковий прибуток, насолоджуючись при цьому винагородою за стейкінг.





Подібно до інших токенів ERC20, LSD є взаємозамінними і доступними для торгівлі токенами. Зазвичай, деривативи ліквідного стейкінгу також називають токенами ліквідного стейкінгу (LST), і ці два терміни представляють одне і те ж поняття.









Протоколи ліквідного стейкінгу, очолювані такими проєктами, як Lido, стрімко розвивалися, причому частка ринку Lido на піку свого розвитку перевищувала 75%, що підвищує потенційні ризики централізації. Для забезпечення децентралізації та безпеки блокчейн-мереж з'явилося два основних рішення, одним з яких є рестейкінг.





Рестейкінг — це практика повторного стейкінгу активів після первинного стейкінгу. Це надає стейкерам додатковий спосіб отримати винагороду, одночасно підвищуючи безпеку і стабільність мережі. Для вирішення проблем ліквідності при рестейкінгу було введено ліквідні токени рестейкінгу (Liquid Restaked Token, LRT). Якщо ви хочете дізнатися більше про рестейкінг, ви можете прочитати статтю " Що таке ліквідний рестейкінг " для отримання додаткової інформації.









4.1 Вибір активу та платформи: учасники обирають платформу та активи, які вони хочуть використовувати для ліквідного стейкінгу.





4.2 Забезпечення ліквідності: учасники вкладають свої активи у відповідний пул ліквідності, як правило, для формування торгової пари потрібні парні депозити.





4.3 Заробляйте винагороди: учасники отримують винагороди за стейкінг, які зазвичай складаються з комісій за транзакції, винагород за майнінг або інших заохочень, передбачених протоколом. Винагороди розподіляються на основі наданої ліквідності і тривалості стейкінгу.





4.4 Управління ризиками: учасники повинні управляти ринковими ризиками, пов'язаними з їх застейканими активами, такими як коливання цін і потенційні ризики смартконтрактів.





4.5 Зняття стейкінгу: учасники можуть знімати свої ліквідні активи, коли це необхідно.













Покращена ліквідність: ліквідний стейкінг забезпечує більш гнучку та ефективну ліквідність, дозволяючи учасникам використовувати LSD (Деривативи ліквідного стейкінгу) для інвестицій в різні протоколи DeFi, тим самим покращуючи використання капіталу.





Диверсифікований дохід: користувачі можуть перерозподіляти LSD в протоколах DeFi для отримання додаткового доходу, крім винагороди за стейкінг, диверсифікуючи і максимізуючи особистий заробіток.





Гнучкість: ліквідний стейкінг зазвичай пропонує більшу гнучкість, дозволяючи стейкерам знімати активи або коригувати стратегії стейкінгу за необхідності, щоб адаптуватися до ринкових змін і особистих потреб.









Вищий поріг: ліквідний стейкінг вимагає від учасників певного рівня досвіду та операційних навичок, що може бути складним завданням для новачків.





Ризик контракту: смартконтракти можуть мати вразливості або бути об'єктом атак, що потенційно ставить під загрозу активи стейкхолдерів.





Відокремлення ціни: ціна LST (Токена ліквідного стейкінгу) може не бути безпосередньо прив'язана до базового активу, і несподівані ринкові коливання можуть призвести до того, що вона впаде нижче вартості активу.









Наразі частка ринку стейкінгу ліквідності в основному зосереджена в мережах Ethereum та Solana. Згідно з останніми даними DeFiLlama, до першої десятки за показником TVL (Загальної заблокованої вартості) входять Lido, Rocket Pool, Binance, Jito, Mantle, Marinade, Coinbase, Sanctum, Frax Finance і StakeStone.

















Lido — це протокол ліквідного стейкінгу, який підтримує кілька мереж PoS. Він дозволяє користувачам стейкати свої токени, без блокування своїх активів і не обслуговуючи інфраструктуру апаратного чи програмного забезпечення, при цьому продовжуючи брати участь у ончейн подіях (таких як кредитування, прибутковий фарм тощо). Lido дозволяє користувачам стейкати будь-яку кількість токенів і отримувати щоденні винагороди за стейкінг.





Наразі Lido залишається протоколом DeFi з найвищим TVL.













Jito — це протокол ліквідного стекінгу, запущений Jito Lab у мережі Solana, наразі це протокол DeFi із найвищим TVL у Solana. На відміну від інших існуючих протоколів ліквідного стейкінгу, Jito пропонує стейкерам не лише винагороди за стейкінг, але й додаткові винагороди MEV (Максимальна вартість, яку можна видобути).













Протокол Babylon — це протокол стейкінгу Bitcoin, який дозволяє користувачам блокувати BTC в мережі Bitcoin для гарантування безпеки інших мереж PoS, отримуючи при цьому винагороду за стейкінг. Babylon використовує унікальні функції безпеки і децентралізації Bitcoin для надання економічної безпеки іншим мережам PoS, що сприяє швидкому запуску інших проєктів.





Наразі проєкт Babylon перебуває на стадії тестування, і основна мережа ще не була запущена і не випускала токени.









Ліквідний стейкінг приваблює користувачів тим, що дозволяє їм скасувати стейкінг в будь-який момент і отримати кілька винагород. Беручи участь у ліквідному стейкінгу на вебсайті проєкту, користувачі повинні бути обережними з фішинговими сайтами, щоб уникнути крадіжки активів та інших проблем. Зі збільшенням кількості учасників ліквідного стейкінгу винагорода має тенденцію до зменшення, що може бути невигідним для подальших учасників.





