Оскільки мультичейн-екосистеми швидко розвиваються, потреба в безпечних, ефективних і перевірених обчисленнях даних кросчейн стала однією з найбільших викликів у розробці блокчейну. Lagrange вирішує цОскільки мультичейн-екосистеми швидко розвиваються, потреба в безпечних, ефективних і перевірених обчисленнях даних кросчейн стала однією з найбільших викликів у розробці блокчейну. Lagrange вирішує ц
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/Що таке Lag...зголошенням

Що таке Lagrange: інфраструктура для кросчейн обчислень з нульовим розголошенням

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
ZKsync
ZK$0.04002-24.30%
DeFi
DEFI$0.001361-14.72%
Mintlayer
ML$0.02941-2.35%
FUND
FUND$0.0197--%
FINANCE
FINANCE$0.000884-29.28%

Оскільки мультичейн-екосистеми швидко розвиваються, потреба в безпечних, ефективних і перевірених обчисленнях даних кросчейн стала однією з найбільших викликів у розробці блокчейну. Lagrange вирішує цю проблему за допомогою модульного, масштабованого протоколу, що працює на основі доведення з нульовим розголошенням (ZK), забезпечуючи критично важливу інфраструктуру для децентралізованих застосунків (dApp). Завдяки перспективному аірдропу токенів, зростаючій екосистемі та багатообіцяючому ціновому потенціалу, Lagrange стає одним з найпривабливіших проєктів для запуску монет на основі нульового розголошення та кросчейн-простору.

1. Які основні складові Lagrange


1.1 ZK Coprocessor: високоефективні обчислення даних ончейн


ZK Coprocessor дозволяє розробникам запитувати дані ончейн безпосередньо за допомогою SQL-команд зі смартконтрактів. Це дозволяє:

  • Попередньо обробляти дані блокчейну в сумісну зі ZK базу даних, що підлягає перевірці;
  • Обчислення та агрегування доведення з нульовим розголошенням за допомогою Lagrange ZK Prover Network;
  • Недорогі, високошвидкісні запити, навіть між різними мережами.

Це значно зменшує комісію за gas і зменшує затримки для підвищення ефективності обчислень ончейн для dApp, одночасно збільшуючи попит на токен Lagrange.

1.2 ZK Prover Network: модульний рівень доказових обчислень


ZK Prover Network підтримує різні застосування, включаючи ролапи, обмін повідомленнями кросчейн та ZK Coprocessor. До функцій відносяться:

  • Модульні субмережі: дозволяють підключати будь-який блокчейн, ролап або застосунок за потреби, усуваючи єдині точки збою.
  • Підтримка різних систем доведення: сумісність з різними системами доведення, такими як Boojum, Plonky3 і Plonky2 для забезпечення потреб різних екосистем.
  • Висока доступність та економічність: інтегрований з EigenLayer, що дозволяє використовувати понад 85 операторів інституційного рівня для запуску верифікаторів, забезпечуючи генерацію доведення в режимі реального часу та оптимізацію витрат.

Оскільки цей рівень стає важливою інфраструктурою для dApp, очікується, що він позитивно вплине на ціну токена і довгострокову цінність монети Lagrange.

1.3 State Committees: надійна перевірка кросчейн


Lagrange запроваджує State Committees для більш безпечного та децентралізованого механізму перевірки в усіх мережах:

  • Набір валідаторів, що динамічно розширюється: безпека ґрунтується на постійно зростаючому наборі валідаторів, що динамічно розширюється та оновлюється за допомогою EigenLayer.
  • Сумісність зі широким спектром мереж: розроблено для масштабування та генерації доведення стану для будь-якого блокчейну, незалежно від його механізму консенсусу.
  • Модульна система доведення: протокол дозволяє налаштовувати доведення стану, зберігання або обчислення, адаптовані до конкретних потреб різних застосунків.

Це посилює кросчейн-безпеку і підвищує практичність токена Lagrange, який є життєво важливим для підтримки роботи committee.

2. Способи використання токена Lagrange


Інфраструктура Lagrange підтримує різноманітні варіанти використання в реальному світі, забезпечуючи токену і ціні токена міцну довгострокову основу:

  • DeFi: ціноутворення на мультичей-DEX, ринки кредитування та агрегація прибутковості
  • GameFi: валідація ігрових активів кросчейн, відстеження статусів та досягнень
  • Оракули: надійна альтернатива традиційним оракулам з низькою затримкою
  • ШІ + блокчейн: верифіковане виконання ШІ/ML-моделі ончейн з токеном як комісію за gas.

Ці утиліти підтримують широке впровадження токена Lagrange, посилюючи її використання як в ончейн-, так і в офчейн-екосистемах.

3. Зростання екосистеми Lagrange та визнання в галузі


3.1 Залучення фінансування та запуск токенів


  • Травень 2023 року: 4 млн $ у передінвестиційному раунді
  • Травень 2024 року: 13,2 млн $ в інвестиційному раунді від провідних компаній, таких як Founders Fund, Archetype та 1kx.

Ці раунди закладають фундамент для аірдропу токенів Lagrange та глобальної стратегії розповсюдження монет. Інвестори роблять ставку на масштабованість і кросчейн корисність моделі токена та майбутній ціновий імпульс токена.

3.2 Стратегічні партнери


Lagrange співпрацює з найбільшими блокчейн-проєктами, серед яких:

  • EigenLayer, Base, Frax Finance
  • Mantle Network, Omni Network, AltLayer, та інші

У січні 2025 року Lagrange інтегрував децентралізований верифікатор ZK Stack від ZKsync ─ ще один важливий крок до того, щоб зробити свій токен центральним для безпечних обчислень кросчейн.

4. Як купити токени Lagrange(LA) на MEXC


З більшою кількістю інтеграцій та прикладів використання в реальному світі, які вже на горизонті, Lagrange готовий стати ключовим елементом інфраструктури, що забезпечує об'єднані мультичейн-екосистеми і надійні обчислення. Використовуючи свої інноваційні ZK Coprocessor та ZK Prover Network, Lagrange забезпечує масштабований та ефективний рівень кросчейн обчислень та верифікації, вирішуючи критичні проблеми сумісності мультичейн-даних. Модульна архітектура та потужні обчислювальні можливості роблять його ідеальним рішенням для широкого впровадження в DeFi, GameFi, AI та інших сферах.

Бажаєте дізнатися, який найкращий спосіб купівлі токенів Lagrange? Токен LA вже доступний на біржі MEXC, і ви можете здійснити торгівлю ним всього за кілька кроків:

1) Відкрийте та увійдіть в застосунок MEXC або на офіційний вебсайт
2) У рядку пошуку знайдіть «LA» і виберіть спотову або ф'ючерсну торгову пару
3) Введіть розмір угоди та цільову ціну і підтвердьте свій ордер

Lagrange виводить блокчейн в нову еру взаємодії кросчейн і високопродуктивних обчислень, в основі якої лежить технологія нульового розголошення. Завдяки своїм трьом базовим модулям Lagrange пропонує модульну універсальну платформу для обчислень і верифікації, відкриваючи нові можливості для комплексних застосунків у світі Web3.

Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT