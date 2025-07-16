Що таке Lagrange: інфраструктура для кросчейн обчислень з нульовим розголошенням

Оскільки мультичейн-екосистеми швидко розвиваються, потреба в безпечних, ефективних і перевірених обчисленнях даних кросчейн стала однією з найбільших викликів у розробці блокчейну. Lagrange вирішує цю проблему за допомогою модульного, масштабованого протоколу, що працює на основі доведення з нульовим розголошенням (ZK), забезпечуючи критично важливу інфраструктуру для децентралізованих застосунків (dApp). Завдяки перспективному аірдропу токенів, зростаючій екосистемі та багатообіцяючому ціновому потенціалу, Lagrange стає одним з найпривабливіших проєктів для запуску монет на основі нульового розголошення та кросчейн-простору.













ZK Coprocessor дозволяє розробникам запитувати дані ончейн безпосередньо за допомогою SQL-команд зі смартконтрактів. Це дозволяє:





Попередньо обробляти дані блокчейну в сумісну зі ZK базу даних, що підлягає перевірці;

Обчислення та агрегування доведення з нульовим розголошенням за допомогою Lagrange ZK Prover Network;

Недорогі, високошвидкісні запити, навіть між різними мережами.





Це значно зменшує комісію за gas і зменшує затримки для підвищення ефективності обчислень ончейн для dApp, одночасно збільшуючи попит на токен Lagrange.









ZK Prover Network підтримує різні застосування, включаючи ролапи, обмін повідомленнями кросчейн та ZK Coprocessor. До функцій відносяться:





Модульні субмережі: дозволяють підключати будь-який блокчейн, ролап або застосунок за потреби, усуваючи єдині точки збою.

Підтримка різних систем доведення: сумісність з різними системами доведення, такими як Boojum, Plonky3 і Plonky2 для забезпечення потреб різних екосистем.

Висока доступність та економічність: інтегрований з EigenLayer, що дозволяє використовувати понад 85 операторів інституційного рівня для запуску верифікаторів, забезпечуючи генерацію доведення в режимі реального часу та оптимізацію витрат.





Оскільки цей рівень стає важливою інфраструктурою для dApp, очікується, що він позитивно вплине на ціну токена і довгострокову цінність монети Lagrange.









Lagrange запроваджує State Committees для більш безпечного та децентралізованого механізму перевірки в усіх мережах:





Набір валідаторів, що динамічно розширюється: безпека ґрунтується на постійно зростаючому наборі валідаторів, що динамічно розширюється та оновлюється за допомогою EigenLayer.

Сумісність з і широким спектром мереж: розроблено для масштабування та генерації доведення стану для будь-якого блокчейну, незалежно від його механізму консенсусу.

Модульна система доведення: протокол дозволяє налаштовувати доведення стану, зберігання або обчислення, адаптовані до конкретних потреб різних застосунків.





Це посилює кросчейн-безпеку і підвищує практичність токена Lagrange, який є життєво важливим для підтримки роботи committee.









Інфраструктура Lagrange підтримує різноманітні варіанти використання в реальному світі, забезпечуючи токену і ціні токена міцну довгострокову основу:





DeFi: ціноутворення на мультичей-DEX, ринки кредитування та агрегація прибутковості

GameFi: валідація ігрових активів кросчейн, відстеження статусів та досягнень

Оракули: надійна альтернатива традиційним оракулам з низькою затримкою

ШІ + блокчейн: верифіковане виконання ШІ/ML-моделі ончейн з токеном як комісію за gas.





Ці утиліти підтримують широке впровадження токена Lagrange, посилюючи її використання як в ончейн-, так і в офчейн-екосистемах.













Травень 2023 року: 4 млн $ у передінвестиційному раунді

Травень 2024 року: 13,2 млн $ в інвестиційному раунді від провідних компаній, таких як Founders Fund, Archetype та 1kx.





Ці раунди закладають фундамент для аірдропу токенів Lagrange та глобальної стратегії розповсюдження монет. Інвестори роблять ставку на масштабованість і кросчейн корисність моделі токена та майбутній ціновий імпульс токена.









Lagrange співпрацює з найбільшими блокчейн-проєктами, серед яких:





EigenLayer, Base, Frax Finance

Mantle Network, Omni Network, AltLayer, та інші





У січні 2025 року Lagrange інтегрував децентралізований верифікатор ZK Stack від ZKsync ─ ще один важливий крок до того, щоб зробити свій токен центральним для безпечних обчислень кросчейн.



