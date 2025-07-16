Що таке KYC









KYC (Знай свого клієнта) — це загальна регуляторна вимога, якої повинні дотримуватися постачальники фінансових послуг. Перевірки KYC спрямовані на боротьбу з незаконною діяльністю та відмиванням грошей. Фактично, KYC є ключовим заходом у боротьбі з відмиванням грошей. Фінансові установи та постачальники послуг повинні впроваджувати більш комплексні процедури KYC для захисту клієнтів та їхніх активів.









Якщо у вас є акаунт у фінансовій службі або біржі криптовалют, рекомендується заповнити KYC, який вимагає від постачальників фінансових послуг збирати та перевіряти інформацію про своїх клієнтів. Політика KYC допомагає боротися з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму, шахрайством і незаконним переказом коштів.





KYC зазвичай виконується завчасно. Більшість постачальників фінансових послуг радять своїм клієнтам пройти KYC під час процесу створення нового користувача перед проведенням фінансових операцій. У деяких випадках можна створити акаунт без KYC, але функціональні можливості часто будуть обмежені.





Під час проходження KYC вас можуть попросити надати таку інформацію: ID-картка, водійські права, паспорт тощо.









Правила KYC відрізняються в різних країнах/регіонах, але існує міжнародний консенсус щодо основної необхідної інформації. У США існує низка законів, які регулюють більшість процесів KYC, що застосовуються сьогодні. ЄС та країни Азійсько-Тихоокеанського регіону розробили власні нормативні акти, але вони багато в чому збігаються із законами та нормативними актами США. Директива ЄС по боротьбі з відмиванням коштів (AMLD) і правила PSD2 забезпечують основну основу для країн ЄС. На глобальному рівні міжнародне співробітництво з питань регулювання координує Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ).









Через анонімність криптовалюти вона може бути використана для відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Покращення регулювання криптовалют могло б зміцнити їхню репутацію та забезпечити своєчасну сплату податків. Є три основні причини, чому криптовалютна індустрія потребує KYC:





(1) Транзакції в блокчейні незворотні. Якщо ви помилилися, немає адміністратора, який міг би допомогти. Якщо кошти вкрадені або переведені, їх неможливо повернути.





(2) Криптовалюта анонімна. Ви можете створити криптогаманець, не вказуючи жодних особистих даних.





(3) У багатьох країнах регулювання, законність та оподаткування криптовалюти залишаються невизначеними.





Хоча через KYC доведеться витратити більше часу на створення акаунту, вона має очевидні переваги. Звичайний користувач може цього не помітити, але KYC може мати значний вплив на захист коштів і боротьбу зі злочинністю.









KYC-верифікація не тільки бореться з шахрайством, але й покращує всю фінансову систему наступними способами:





(1) Кредиторам легше оцінити свій ризик через особу та фінансову історію клієнта. Цей процес дозволяє більш відповідально кредитувати та управляти ризиками.





(2) Крадіжка особистих даних та інші види фінансового шахрайства стають менш можливими після перевірки KYC.





(3) Як профілактичний захід KYC значно знижує ризик відмивання грошей.





(4) Перевірка KYC покращує громадську довіру, безпеку та підзвітність постачальників фінансових послуг. Ця довіра може сприяти позитивному впливу на фінансову індустрію в цілому та подальшому стимулюванню інвестицій.









Децентралізація була в центрі уваги криптовалюти з самого початку. Як згадувалося вище, будь-хто може створювати гаманці та зберігати криптовалюту без необхідності надавати свої особисті дані. Це, у свою чергу, дозволяє недобросовісним особам використовувати криптовалюту для відмивання грошей.





Уряди та регуляторні органи часто вимагають від бірж пройти KYC-перевірку своїх клієнтів. Оскільки обов'язкову KYC складно реалізувати для криптогаманців, сервіси, які конвертують фіатні гроші в криптовалюту, більше підходять для реалізації KYC.









KYC має свої очевидні переваги, але залишається суперечливим для деяких критиків. Через свою історію та передісторію, опозиція до KYC є більш поширеною у світі криптовалют. Більша частина критики пов'язана з питаннями конфіденційності та вартості:





(1) Виконання KYC пов'язане з додатковими витратами, які зазвичай перекладаються на клієнта у вигляді комісій.





(2) Деякі користувачі не мають необхідних документів для проходження KYC або не мають постійної адреси. Це ускладнює їм доступ до певних фінансових послуг.





(3) Безвідповідальні біржі можуть не мати належного рівня безпеки, що ставить особисту інформацію під загрозу крадіжки.





(4) Критики стверджують, що перевірка KYC суперечить децентралізованому ідеалу криптовалют.







