Що таке Kite AI: розуміння трьох ключових інфраструктур економіки агентів ШІ

1) Kite AI — це сумісний з EVM блокчейн рівня 1, створений спеціально для забезпечення інфраструктури для агентів ШІ та агентного Інтернету.
2) Kite AI залучив 18 мільйонів $ під час раунду фінансування серії A, очолюваного PayPal Ventures і General Catalyst; загальна сума фінансування досягла 33 мільйонів $.
4) Платформа Kite AIR дозволяє користувачам знаходити, створювати та торгувати різними агентами ШІ.
5) Kite AI використовує механізм консенсусу Proof of AI (PoAI), з комісіями за gas нижчими за 0,000001 $.
Kite AI створює базовий рівень для агентного Інтернету: відкриту децентралізовану мережу, у якій автономні агенти ШІ можуть працювати у сумісному та верифікованому середовищі. Стимулюючи як пропозицію, так і використання послуг агентів, Kite забезпечує єдину інфраструктуру для верифікації ідентичності, платежів і управління, що дозволяє агентам безпечно верифікувати осіб, здійснювати транзакції та співпрацювати без посередників. Використовуючи модель токена міжпротокольної взаємодії (Protocol-to-Protocol Token Model), Kite AI прагне створити вертикально інтегровану екосистему ШІ, яка забезпечує реальну комерційну цінність і довгострокову сталість мережі.
Kite AI розв'язує три ключові завдання:
У традиційному інтернеті кожен застосунок має власну систему акаунтів, що змушує користувачів повторно реєструватися на різних платформах. Для агентів ШІ це ще складніше й менш ефективно. Kite пропонує систему ідентифікації на основі криптографії, яка забезпечує кожну модель ШІ, агента, набір даних і цифрову послугу унікальною та верифікованою ідентичністю.
Основні характеристики:
Портативність: агенти можуть використовувати одну й ту саму ідентичність у кількох застосунках, як-от вхід на сайти через акаунт Gmail.
Сумісність: агенти можуть взаємодіяти з будь-якими сервісами без повторної реєстрації.
На основі репутації: кожен агент має власний ID та історію репутації, яку також можна пов'язати з верифікованою репутацією власника.
Програмована система управління Kite дозволяє розробникам задавати дозволи для агентів, включно з обмеженнями на використання та витрати. Наприклад, агент може бути уповноважений витрачати до 500 $ на місяць лише на певних платформах електронної комерції, з обмеженням на одну транзакцію до 100 $. Це гарантує, що агенти діятимуть автономно, але в безпечних межах.
Традиційні платіжні системи занадто складні й дорогі для мікроплатежів між машинами. Kite забезпечує миттєву систему розрахунків на основі стейблкоїнів, оптимізовану для мікротранзакцій між машинами. Комісії за gas становлять менш як 0,000001 $, а середній час блоку — лише 1 секунда, що дозволяє обробляти масштабні транзакції між агентами.
Kite має модульну архітектуру, яка дозволяє розробникам поєднувати та комбінувати компоненти. Від базового рівня до рівня застосунків.
Базовий рівень: інфраструктура, сумісна з EVM, із розширеннями KiteVM і механізмом консенсусу PoAI, оптимізована для децентралізованих обчислень ШІ.
Платформний рівень: SDK, API та інструменти масштабування для розгортання агентних застосунків, а також протокол Model Context Protocol (MCP), який дозволяє моделям ШІ обробляти контекст.
Рівень екосистеми: маркетплейс агентів, бібліотека модулів і конектори. Наразі Kite має понад 100 модулів, 17,8 мільйона паспортів агентів, пік щоденних взаємодій — 1,01 мільйона, а загальна кількість взаємодій перевищує 1,7 мільярда.
Kite AIR — це ключовий застосунок усієї екосистеми, який можна розглядати як App Store для світу агентів. Користувачі можуть знаходити агентів із різними функціями на платформі: від щоденних покупок, доставлення їжі та виклику транспорту — до складнішої фінансової торгівлі та аналізу даних.
Для розробників Kite AIR надає повноцінний набір інструментів для розробки. Від створення смартконтрактів до побудови dApp: від простих застосунків-лічильників до складних систем голосування та генераторів токенів. Платформа містить докладні навчальні матеріали та зразки коду. Розробники можуть розгортати смартконтракти, використовуючи знайомі інструменти, як-от Remix або Hardhat.
Розробка Kite здобула широке визнання в галузі. У вересні 2024 року компанія завершила раунд фінансування серії A на 18 мільйонів $, який спільно очолили PayPal Ventures і General Catalyst, а загальний обсяг фінансування досяг 33 мільйонів $. До команди входять випускники провідних університетів, зокрема Каліфорнійського університету у Берклі (UC Berkeley), Массачусетського технологічного інституту (MIT) і Гарварду, а також досвідчені спеціалісти з відомих технологічних компаній, таких як Uber, Databricks і Salesforce.
У технічній співпраці Kite налагодив стратегічні партнерства з низкою проєктів. Pi Squared забезпечує високопродуктивну інфраструктуру розрахунків для Kite. Vishwa впроваджує стратегії ліквідності агентів на Kite. Irys надає підтримку на рівні даних. Masa постачає сервіси обробки даних у реальному часі для соціальних агентів.
Застосування Kite надзвичайно широке. У сфері електронної комерції агенти можуть автономно порівнювати ціни, розміщувати ордери та здійснювати оплату. У DeFi-секторі агенти здатні виконувати автоматизовані торгові стратегії. У сфері IoT пристрої можуть напряму обмінюватися цінністю між собою. У контентній галузі контент, створений ШІ, може одразу отримувати захист авторських прав і розподіл прибутку.
У міру стрімкого розвитку технологій ШІ агенти відіграватимуть дедалі важливішу роль в економіці майбутнього. Kite створює не просто блокчейн-платформу, а базову інфраструктуру для економіки агентів. Вирішуючи три ключові завдання: верифікація ідентичності, управління та платежі, Kite формує надійне середовище, у якому агенти ШІ можуть автономно функціонувати та співпрацювати між собою.
Епоха агентного Інтернету наближається, і Kite закладає критично важливу інфраструктуру для цієї нової ери. Від наднизьких транзакційних витрат — до програмованих механізмів управління, від криптографічної верифікації ідентичності — до вбудованих платежів у стейблкоїнах, Kite втілює футуристичне бачення економіки агентів у реальність.
Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.