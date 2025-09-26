Що таке Kite AI: розуміння трьох ключових інфраструктур економіки агентів ШІ









1) Kite AI — це сумісний з EVM блокчейн рівня 1, створений спеціально для забезпечення інфраструктури для агентів ШІ та агентного Інтернету.

2) Kite AI залучив 18 мільйонів $ під час раунду фінансування серії A, очолюваного PayPal Ventures і General Catalyst; загальна сума фінансування досягла 33 мільйонів $.

3) Kite AI пропонує три основні можливості: вбудовану верифікацію ідентичності для агентів, програмоване управління та миттєві платежі.

4) Платформа Kite AIR дозволяє користувачам знаходити, створювати та торгувати різними агентами ШІ.

5) Kite AI використовує механізм консенсусу Proof of AI (PoAI), з комісіями за gas нижчими за 0,000001 $.









Kite AI створює базовий рівень для агентного Інтернету: відкриту децентралізовану мережу, у якій автономні агенти ШІ можуть працювати у сумісному та верифікованому середовищі. Стимулюючи як пропозицію, так і використання послуг агентів, Kite забезпечує єдину інфраструктуру для верифікації ідентичності, платежів і управління, що дозволяє агентам безпечно верифікувати осіб, здійснювати транзакції та співпрацювати без посередників. Використовуючи модель токена міжпротокольної взаємодії (Protocol-to-Protocol Token Model), Kite AI прагне створити вертикально інтегровану екосистему ШІ, яка забезпечує реальну комерційну цінність і довгострокову сталість мережі.









Kite AI розв'язує три ключові завдання:









У традиційному інтернеті кожен застосунок має власну систему акаунтів, що змушує користувачів повторно реєструватися на різних платформах. Для агентів ШІ це ще складніше й менш ефективно. Kite пропонує систему ідентифікації на основі криптографії, яка забезпечує кожну модель ШІ, агента, набір даних і цифрову послугу унікальною та верифікованою ідентичністю.





Основні характеристики:

Портативність: агенти можуть використовувати одну й ту саму ідентичність у кількох застосунках, як-от вхід на сайти через акаунт Gmail.

Сумісність: агенти можуть взаємодіяти з будь-якими сервісами без повторної реєстрації.

На основі репутації: кожен агент має власний ID та історію репутації, яку також можна пов'язати з верифікованою репутацією власника.









Програмована система управління Kite дозволяє розробникам задавати дозволи для агентів, включно з обмеженнями на використання та витрати. Наприклад, агент може бути уповноважений витрачати до 500 $ на місяць лише на певних платформах електронної комерції, з обмеженням на одну транзакцію до 100 $. Це гарантує, що агенти діятимуть автономно, але в безпечних межах.









Традиційні платіжні системи занадто складні й дорогі для мікроплатежів між машинами. Kite забезпечує миттєву систему розрахунків на основі стейблкоїнів, оптимізовану для мікротранзакцій між машинами. Комісії за gas становлять менш як 0,000001 $, а середній час блоку — лише 1 секунда, що дозволяє обробляти масштабні транзакції між агентами.









Kite має модульну архітектуру, яка дозволяє розробникам поєднувати та комбінувати компоненти. Від базового рівня до рівня застосунків.





Базовий рівень: інфраструктура, сумісна з EVM, із розширеннями KiteVM і механізмом консенсусу PoAI, оптимізована для децентралізованих обчислень ШІ.





Платформний рівень: SDK, API та інструменти масштабування для розгортання агентних застосунків, а також протокол Model Context Protocol (MCP), який дозволяє моделям ШІ обробляти контекст.





Рівень екосистеми: маркетплейс агентів, бібліотека модулів і конектори. Наразі Kite має понад 100 модулів, 17,8 мільйона паспортів агентів, пік щоденних взаємодій — 1,01 мільйона, а загальна кількість взаємодій перевищує 1,7 мільярда.









Kite AIR — це ключовий застосунок усієї екосистеми, який можна розглядати як App Store для світу агентів. Користувачі можуть знаходити агентів із різними функціями на платформі: від щоденних покупок, доставлення їжі та виклику транспорту — до складнішої фінансової торгівлі та аналізу даних.





Для розробників Kite AIR надає повноцінний набір інструментів для розробки. Від створення смартконтрактів до побудови dApp: від простих застосунків-лічильників до складних систем голосування та генераторів токенів. Платформа містить докладні навчальні матеріали та зразки коду. Розробники можуть розгортати смартконтракти, використовуючи знайомі інструменти, як-от Remix або Hardhat.









Розробка Kite здобула широке визнання в галузі. У вересні 2024 року компанія завершила раунд фінансування серії A на 18 мільйонів $, який спільно очолили PayPal Ventures і General Catalyst, а загальний обсяг фінансування досяг 33 мільйонів $. До команди входять випускники провідних університетів, зокрема Каліфорнійського університету у Берклі (UC Berkeley), Массачусетського технологічного інституту (MIT) і Гарварду, а також досвідчені спеціалісти з відомих технологічних компаній, таких як Uber , Databricks і Salesforce.





У технічній співпраці Kite налагодив стратегічні партнерства з низкою проєктів. Pi Squared забезпечує високопродуктивну інфраструктуру розрахунків для Kite. Vishwa впроваджує стратегії ліквідності агентів на Kite. Irys надає підтримку на рівні даних. Masa постачає сервіси обробки даних у реальному часі для соціальних агентів.









Застосування Kite надзвичайно широке. У сфері електронної комерції агенти можуть автономно порівнювати ціни, розміщувати ордери та здійснювати оплату. У DeFi -секторі агенти здатні виконувати автоматизовані торгові стратегії. У сфері IoT пристрої можуть напряму обмінюватися цінністю між собою. У контентній галузі контент, створений ШІ, може одразу отримувати захист авторських прав і розподіл прибутку.





У міру стрімкого розвитку технологій ШІ агенти відіграватимуть дедалі важливішу роль в економіці майбутнього. Kite створює не просто блокчейн-платформу, а базову інфраструктуру для економіки агентів. Вирішуючи три ключові завдання: верифікація ідентичності, управління та платежі, Kite формує надійне середовище, у якому агенти ШІ можуть автономно функціонувати та співпрацювати між собою.





Епоха агентного Інтернету наближається, і Kite закладає критично важливу інфраструктуру для цієї нової ери. Від наднизьких транзакційних витрат — до програмованих механізмів управління, від криптографічної верифікації ідентичності — до вбудованих платежів у стейблкоїнах, Kite втілює футуристичне бачення економіки агентів у реальність.



