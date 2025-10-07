Що таке KGeN (KGEN)? Повний посібник з ігрового токена, який революціонізує винагороди гравців

У світі блокчейн-гейміngу, що швидко розвивається, знайти проекти, які дійсно вирішують реальні проблеми, може бути складно. KGeN (Kratos Gamer Network) виділяється як децентралізована ігрова мережа, створена для розширення можливостей гравців — особливо на ринках, що розвиваються, де традиційна дистрибуція ігор не справляється. Цей вичерпний посібник досліджує унікальність KGeN: від інноваційної системи репутації Proof of Gamer до токена $KGEN, який живить всю екосистему. Незалежно від того, чи ви геймер, який хоче зрозуміти, як блокчейн може покращити ваш ігровий досвід, інвестор, що досліджує ігрові токени, або просто цікавитесь перетином гейміngу та Web3, ця стаття надає все необхідне про бачення, технологію, токеноміку та майбутній потенціал KGeN.





Ключові висновки:

KGeN — це децентралізована ігрова мережа, яка вирішує проблеми дистрибуції ігор на ринках, що розвиваються, через клан-орієнтовані спільноти та систему репутації Proof of Gamer.

Токен KGEN (емісія 1 мільярд) забезпечує роботу екосистеми з правами управління, стейкінг-винагородами та багатосторонньою корисністю для геймерів, видавців та кланів.

rKGEN — це непередавальний токен винагород до TGE на блокчейні Aptos, що конвертується в KGEN у співвідношенні 1:1, з опціями стейкінгу, що пропонують прибутковість на основі APY.

Підтриманий фінансуванням у розмірі $30 млн від Accel India, Naspers Ventures, Aptos Foundation та Polygon Labs у двох раундах при оцінці $150 млн та $500 млн.

Платформа створює справедливий розподіл вартості, де геймери заробляють за залученість, видавці знижують витрати на залучення, а спільноти отримують стимули для зростання.





Kratos Gamer Network (KGeN) — це децентралізована глобальна ігрова мережа, створена для розширення можливостей наступного покоління гравців, з особливим фокусом на ринках, що розвиваються, у Глобальному Півдні. У своїй основі KGeN пропонує децентралізований рівень даних для геймерів та видавців через інноваційний он-чейн двигун репутації під назвою Proof of Gamer (PoG). Ця технологія гарантує, що особистість, досягнення та зв'язки кожного геймера залишаються автентичними та перевіреними в блокчейні.

На відміну від традиційних ігрових платформ, де дані та досягнення гравців заблоковані всередині пропрієтарних систем, KGeN створює відкриту екосистему, де геймери справді володіють своєю ігровою ідентичністю. Платформа вирішує одну з найактуальніших проблем гейміngу: дистрибуцію. Замість того, щоб покладатися на централізовані, універсальні підходи, KGeN дозволяє локальним спільнотам, які називаються «кланами», рости органічно та допомагати знаходити ігри, які резонують з їхніми регіонами.

Екосистема KGeN об'єднує багато зацікавлених сторін: геймерів, які взаємодіють з мережею для виявлення ігор, виконання квестів та отримання винагород; Вождів Кланів, які організують мікроспільноти та стимулюють масову залученість; видавців та розробників, які використовують двигун PoG для досягнення справжньої аудиторії при нижчих витратах на залучення; та KGeN Foundation, яка керує токеном $KGEN та підтримує довгостроковий розвиток екосистеми.

KGEN — це токен управління та корисності, який живить всю цю мережу. Токен створює економічні стимули, узгоджені між усіма учасниками, забезпечуючи справедливий розподіл цінності тим, хто вносить вклад у зростання екосистеми. Від стейкінг-винагород до прав голосування, KGEN служить як засобом обміну, так і механізмом, через який спільнота формує майбутнє платформи.

Розуміння різниці між KGeN та $KGEN важливо для всіх, хто хоче взаємодіяти з цією екосистемою:

KGeN (Kratos Gamer Network)

Вся децентралізована ігрова платформа та екосистема

Включає всі додатки, функції та інфраструктуру спільноти

Охоплює двигун репутації Proof of Gamer (PoG)

Представляє мережу геймерів, кланів, видавців та розробників

Керується та управляється KGeN Foundation

Токен $KGEN

Нативна криптовалюта, яка живить мережу KGeN

Функціонує як токен управління та корисності

Служить засобом обміну всередині платформи

Надає стейкінг-винагороди та права голосування

Створює економічне узгодження серед учасників екосистеми

Загальна емісія: 1 000 000 000 токенів

Відносини відображають Ethereum та ETH: Ethereum — це платформа та екосистема, тоді як ETH — це нативний токен, який її живить. Аналогічно, KGeN — це всеосяжна ігрова мережа, а $KGEN — це токен, який забезпечує її економічну модель та управління спільнотою.





Традиційна ігрова індустрія, особливо на ринках, що розвиваються, стикається з кількома критичними проблемами, для вирішення яких був створений KGeN.

Великі видавці та рекламні мережі історично упускали з виду величезну, неосвоєну ігрову аудиторію в Глобальному Півдні. Традиційні канали дистрибуції дорогі, централізовані та часто недоступні для гравців у регіонах, що розвиваються. Це створює розрив, де існують талановиті геймери та ентузіасти спільноти, але видавці не можуть ефективно до них дістатися або перевірити якість їхньої залученості.

KGeN усуває цей розрив через свій децентралізований, клан-орієнтований підхід. Розширюючи можливості локальних лідерів спільноти (Вождів Кланів) для організації масових ігрових спільнот, платформа створює органічні канали дистрибуції, які розуміють регіональні переваги та культурні контексти. Ця модель знизу вгору знижує витрати на залучення для видавців, одночасно надаючи справжню, залучену аудиторію.

У традиційному гейміngу досягнення, особистості та репутація гравців заблоковані всередині окремих ігрових серверів або платформ. Коли гравці переходять на нові ігри або платформи, вони починають з нуля — їхня історія та досягнення не переносяться. Крім того, видавцям складно відрізнити справжніх залучених гравців від ботів або шахрайських акаунтів, що призводить до втрачених маркетингових витрат.

Двигун Proof of Gamer (PoG) вирішує обидві проблеми. Він створює прозору, он-чейн систему репутації, де особистості, досягнення та зв'язки геймерів перевіряються та переносяться по всій екосистемі. Видавці можуть довіряти, що гравці, до яких вони добираються, є реальними, залученими людьми з доведеною ігровою історією, а не підробленими акаунтами, які роздувають метрики.

Традиційні ігрові платформи видобувають більшу частину вартості, створеної залученістю гравців та побудовою спільноти. Творці контенту, організатори спільноти та залучені гравці отримують мінімальну компенсацію за увагу та мережеві ефекти, які вони генерують. Платформи захоплюють економічну вигоду, ставлячись до користувачів як до продукту, а не як до партнерів.

Токенізована модель KGeN створює справедливий розподіл вартості через винагороди $KGEN. Геймери заробляють за свій час та залученість, Вожді Кланів отримують стимули за побудову спільноти, а видавці виграють від нижчих витрат на залучення та аудиторії вищої якості. Екосистема побудована на принципі, що ті, хто створює цінність, повинні отримувати справедливу компенсацію.









KGeN виник із визнання того, що традиційна дистрибуція ігор не працює на ринках, що розвиваються. У лютому 2023 року проект залучив $20 мільйонів при оцінці $150 мільйонів від провідних інвесторів, включаючи Accel India, Naspers Ventures та Game7. KGeN Foundation був створений для забезпечення керування, орієнтованого на спільноту, окремо від операційного контролю. До жовтня 2024 року раунд Ecosystem на $10 мільйонів при оцінці $500 мільйонів залучив стратегічних партнерів Aptos Foundation та Polygon Labs, які забезпечили надійну блокчейн-інфраструктуру. Протягом усього розвитку KGeN зберігав свою основну філософію: будувати від ринків, що розвиваються, назовні через клан-орієнтовані спільноти та репутацію Proof of Gamer, а не адаптувати рішення розвинених ринків.









Екосистема KGeN надає унікальну цінність через кілька взаємопов'язаних функцій, які відрізняють її від традиційних ігрових платформ.

У серці KGeN лежить двигун Proof of Gamer — прозора, он-чейн система репутації, яка перевіряє та відстежує особистості геймерів, досягнення та зв'язки в спільноті. На відміну від централізованих ігрових профілів, які залишаються заблокованими всередині окремих платформ, PoG створює переносну репутацію, яка слідує за геймерами по всій екосистемі.

Для видавців PoG вирішує постійну проблему шахрайства при залученні користувачів. Вони можуть перевірити, що маркетингові витрати досягають справжніх, залучених гравців, а не ботів або підроблених акаунтів. Для геймерів PoG забезпечує визнання, яке зберігається за межами окремих ігор, створюючи всеосяжну ігрову ідентичність, яка несе реальну цінність.

KGeN організовує гравців у клани — локалізовані мікроспільноти, очолювані Вождями Кланів, які розуміють регіональні переваги та культурні контексти. Ця структура забезпечує органічне виявлення ігор та масовий маркетинг, який традиційні підходи зверху вниз не можуть відтворити.

Клани створюють природні точки збору, де гравці виявляють нові ігри через довірених членів спільноти, а не через безособові рекламні оголошення. Видавці отримують доступ до залучених, згуртованих спільнот, а не до розрізнених окремих користувачів, покращуючи показники конверсії та утримання.

Платформа забезпечує децентралізовану інфраструктуру для ігрових даних, гарантуючи, що інформація гравців залишається безпечною, перевіреною та належить самим гравцям. Це різко контрастує з традиційними ігровими платформами, де компанії володіють та монетизують користувацькі дані, не ділячись створеною цінністю.

Децентралізуючи володіння даними, KGeN правильно узгоджує стимули: гравці контролюють свою інформацію, видавці отримують прозорий доступ до перевіреної аудиторії, а платформа полегшує обмін цінністю без вилучення несправедливої ренти.

Для геймерів:

Перевірена он-чейн ідентичність, яка зберігається між іграми

Справедлива компенсація за час, залученість та навички

Доступ до нових ігор через виявлення, орієнтоване на спільноту

Справжнє володіння досягненнями та ігровою історією

Участь в управлінні платформою через токени $KGEN

Для видавців та розробників:

Нижчі витрати на залучення користувачів через органічну дистрибуцію

Доступ до справжньої, залученої аудиторії, перевіреної PoG

Прозорі метрики продуктивності без посередницьких платформ

Пряме з'єднання з ігровими спільнотами через клани

Зниження маркетингових втрат від ботів та шахрайства

Для Вождів Кланів:

Інструменти та стимули для побудови та управління мікроспільнотами

Економічні винагороди за стимулювання локальної залученості

Можливості лідерства в ширшій екосистемі

Пряма підтримка від KGeN Foundation

Частка в цінності, створеній їхніми спільнотами





Платформа KGeN забезпечує кілька практичних застосувань, які демонструють її цінність по всій ігровій екосистемі.

Традиційна реклама та оптимізація магазинів додатків часто не працюють на ринках, що розвиваються, де гравці мають обмежену зв'язок, нижчу купівельну спроможність та різні культурні переваги. Клан-орієнтована модель KGeN створює локалізовані канали дистрибуції, де Вожді Кланів представляють ігри, підходящі смакам та технічним можливостям їхніх спільнот.

Розробник мобільних ігор може співпрацювати з кланами по всій Південно-Східній Азії, Латинській Америці або Африці, досягаючи залучених гравців через довірених лідерів спільноти, а не через дорогі, часто неефективні рекламні кампанії. Цей процес органічного виявлення призводить до вищого утримання та кращої відповідності гравець-гра.

Видавці використовують KGeN для проведення цільових кампаній, де геймери виконують квести, досягають етапів або беруть участь у подіях для отримання винагород. Система Proof of Gamer гарантує, що ці учасники є справжніми гравцями, усуваючи шахрайство та ботів, які переслідують традиційне залучення користувачів.

Продуктивність кампанії прозоро відстежується он-чейн, даючи видавцям чітке уявлення про те, які спільноти приводять користувачів найвищої якості. Цей цикл зворотного зв'язку даних забезпечує безперервну оптимізацію, неможливу з традиційними системами атрибуції.

Геймери розвивають перевірену репутацію через послідовну участь у кількох іграх та заходах. Профіль PoG гравця може показувати досягнення в змагальних мобільних іграх, участь у тестуванні нових ігор, внески в кланові заходи та багато іншого — створюючи всеосяжне ігрове резюме.

Ця репутація стає цінною, коли видавці шукають бета-тестерів, учасників турнірів або послів спільноти. Замість того, щоб покладатися на самозвітні облікові дані або метрики, специфічні для платформи, вони можуть посилатися на перевірені он-чейн дані, що доводять навички та історію залученості геймера.

Платформа забезпечує автоматизований, прозорий розподіл винагород через смарт-контракти. Коли геймери виконують квести або досягають етапів, винагороди надходять безпосередньо в їхні гаманці без посередницьких платформ, які беруть комісії або затримують платежі. Ця прозорість створює довіру та гарантує, що учасники отримують справедливу компенсацію за свої внески.





Токен $KGEN має загальну емісію 1 000 000 000 (1 мільярд) токенів з ретельно розробленою структурою розподілу, спрямованою на балансування негайних потреб екосистеми з довгостроковою стійкістю.

Спільнота (Винагороди, побудова екосистеми та продаж вузлів): 40% Це представляє 400 000 000 токенів, виділених тим, хто вносить вклад у зростання екосистеми — чи то через використання мережі, будівництво на ній або підтримку її розширення. Цей більшісний розподіл учасникам спільноти демонструє прихильність KGeN децентралізації та володінню спільнотою.

Казначейство: 21,5% Розподіл казначейства в розмірі 215 000 000 токенів буде контролюватися KGeN Foundation для фінансування довгострокового розвитку, стратегічних партнерств та ініціатив стійкості екосистеми. Це забезпечує ресурси для постійних інновацій без необхідності додаткових продажів токенів.

Інвестори (Seed та M&A): 17% У цілому 170 000 000 токенів розподілені інвесторам у раунді Seed, раунді Ecosystem та обмінах токенів для придбання активів. Це включає підтримку від Accel India, Naspers Ventures, Aptos Foundation, Polygon Labs, Game7 та інших стратегічних партнерів.

Команда та радники (Розподілено): 16,5% Наразі розподілені токени команди та радників становлять 165 000 000, компенсуючи ранніх учасників, які побудували платформу та продовжують стимулювати її розвиток.

Команда та радники (Майбутнє): 5% Додаткові 50 000 000 токенів зарезервовані для майбутніх членів команди та радників, забезпечуючи, що KGeN може продовжувати залучати найкращих спеціалістів у міру зростання екосистеми.

Графік розблокування $KGEN навмисно відкладений, щоб забезпечити довгострокове узгодження між інвесторами, членами команди та успіхом екосистеми. Структура вестингу слідує цій часовій лінії:

Вестинг інвесторів та команди: Всі токени інвесторів та команди вестуються лінійно протягом 4 років:

10% розблоковано після 1-го року

20% розблоковано після 2-го року

30% розблоковано після 3-го року

40% розблоковано після 4-го року

Це поступове вивільнення запобігає раптовим шокам пропозиції, забезпечуючи, що зацікавлені сторони залишаються прихильними довгостроковому створенню цінності, а не короткостроковій спекуляції.

Спільнота та казначейство: Розподіли Спільноти та Казначейства контролюються KGeN Foundation, який розподілятиме токени відповідно до рішень управління та потреб екосистеми, а не за заздалегідь визначеними графіками розблокування.

Ця модель токеноміки надає пріоритет стійкому зростанню екосистеми та володінню спільнотою. З 40%, виділеними учасникам спільноти, та контрольованим розподілом токенів інвесторів та команди, $KGEN розроблений, щоб стати все більш належним та керованим спільнотою з часом.









Токен $KGEN виконує кілька критичних функцій в екосистемі Kratos Gamer Network, створюючи корисність, яка виходить далеко за межі простих транзакцій.

Власники токенів беруть участь у формуванні майбутнього платформи через пропозиції управління та голосування. Це децентралізоване прийняття рішень гарантує, що екосистема розвивається відповідно до пріоритетів спільноти, а не централізованих мандатів. У міру дозрівання платформи управління розшириться до параметрів протоколу, розподілу казначейства та стратегічних напрямків.

$KGEN функціонує як основна валюта в екосистемі KGeN. Користувачі витрачають токени для доступу до преміум-функцій платформи, участі в ексклюзивних кампаніях та взаємодії з різними додатками, побудованими в мережі. Ця корисність створює природний попит у міру збільшення активності екосистеми.

Механізм стейкінгу обслуговує чотири різні аудиторії, кожна з адаптованими стимулами:

Спекулянти та валідатори: Трейдери, інвестори та ті, хто запускає вузли валідаторів KGeN, можуть стейкати токени для отримання прибутковості. Це створює тиск покупки від учасників, які шукають пасивну прибутковість, одночасно забезпечуючи мережу через участь валідаторів.

Видавці: Розробники ігор та видавці, які стейкають $KGEN, отримують преференційні ставки при проведенні кампаній по залученню користувачів на платформі. Це стимулює видавців ставати власниками токенів, узгоджуючи їхні інтереси з успіхом екосистеми, роблячи їхній маркетинг більш економічно ефективним.

Клани: Обмеження розміру клану пов'язані з сумою, застейканою лідерами кланів. Більші ставки дозволяють більші клани, створюючи прямий попит від Вождів Кланів, які хочуть розширити свої спільноти. Крім того, стейкінг забезпечує множники винагород, які підвищують положення кланів на лідербордах, створюючи конкурентні стимули тримати та стейкати токени.

Геймери: Окремі гравці, які стейкають, отримують множники винагород за кампанії та платформні заходи. Цей ефект множника означає, що застейкані геймери заробляють більше від того ж рівня залученості, стимулюючи довгострокове утримання серед найактивніших членів спільноти.

Попит на $KGEN стимулюється через три основних важелі:

Попит, орієнтований на продукт: Платформа створює внутрішній тиск покупки через функції, які вимагають використання токенів. У міру того як KGeN Play, Gaming Oracle Network та інші додатки набувають популярності, користувачам природно потрібно придбавати токени для доступу до повної функціональності.

Стимули стейкінгу: Модель стейкінгу для кількох зацікавлених сторін видаляє токени з обігу, створюючи прибутковість, яка робить утримання привабливим. Це знижує ефективну пропозицію в міру зростання мережі.

Інтеграція бізнес-моделі: Токен служить ексклюзивним механізмом накопичення цінності. На відміну від проектів з корисністю токенів, доданою пізніше, $KGEN є фундаментальним для того, як екосистема працює та захоплює цінність.

Користувачі можуть отримати $KGEN через два основні канали:

Система он-чейн винагород: KGeN керує всеосяжною програмою он-чейн винагород, де користувачі заробляють за участь та залученість. Ці винагороди можуть бути обмінені на токени $KGEN, створюючи безперервний потік від активності екосистеми до попиту на токени.

Торгівля на біржах: $KGEN буде листинговий як на централізованих, так і на децентралізованих біржах, забезпечуючи ліквідність та цінове виявлення. Це гарантує, що користувачі можуть легко придбавати або ліквідувати токени за потреби.





rKGEN — це непередавальний токен винагород до запуску, побудований на блокчейні Aptos, який конвертується 1:1 в $KGEN після події генерації токенів. Розподілений операторам вузлів оракула, залученим геймерам та видавцям, які рано підтримали екосистему, rKGEN не може торгуватися, але може бути застейканий для додаткової прибутковості. Стейкінг вимагає зобов'язань на 30-365 днів з APY на основі суми та тривалості. Користувачі гаманця KGeN отримують спонсоровані комісії за газ. Ця система винагороджує ранніх учасників, демонструє залученість біржам та навчає спільноту механіці стейкінгу перед офіційним запуском токена.





KGeN Foundation фокусується на чотирьох стратегічних стовпах: покращення корисності $KGEN у KGeN Play та Gaming Oracle Network при вивченні моделей турнірів та створення контенту; просування до справжньої децентралізації шляхом прогресивного розподілу двигуна PoG; розширення можливостей спільнот Глобального Півдня через освітні програми, гранти лідерам кланів та регіональні події; та стимулювання інновацій через партнерства з розробниками, які розширюються за межі поточних додатків. Всеосяжна місія залишається постійною — побудова ігрової екосистеми, що живиться реальним володінням, прозорими даними та зростанням, орієнтованим на спільноту, який трансформує розподіл вартості в гейміngу по всьому світу.





Простір інфраструктури блокчейн-гейміngу включає кілька усталених проектів, кожен з яких підходить до ринку з різних кутів.

Immutable X (IMX) фокусується на рішеннях масштабування Layer 2 для ігор на основі NFT, надаючи інфраструктуру, яка робить мінтинг та торгівлю ігровими активами безкоштовними за газ та вуглецево-нейтральними. Хоча технічно вражаючий, IMX концентрується на сегменті NFT-гейміngу, а не на ширших проблемах дистрибуції та спільноти.

Gala Games (GALA) керує платформою, що розміщує кілька ігрових назв з власною токен-економікою. Проект робить акцент на розробці та виданні ігор, а не на вирішенні проблем дистрибуції на ринках, що розвиваються, або створенні перевіреної репутації гравців.

Yield Guild Games (YGG) став піонером моделі play-to-earn гільдій, особливо на Філіппінах та в Південно-Східній Азії. YGG фокусується на програмах стипендій, які допомагають гравцям отримати доступ до NFT-ігор, створюючи інший підхід до доступу до ринків, що розвиваються, ніж клан-орієнтована модель дистрибуції KGeN.

Merit Circle (MC) функціонує як DAO для спільнот play-to-earn гейміngу, надаючи інфраструктуру та капітал для гільдій. Як і YGG, він концентрується на сегменті play-to-earn, а не на ширшому виявленні та дистрибуції ігор.

KGeN відрізняється кількома унікальними атрибутами, які конкуренти не вирішують:

Система репутації Proof of Gamer: Хоча інші платформи відстежують деякі дані гравців, жодна не пропонує всеосяжну, переносну он-чейн репутацію KGeN, яка перевіряє автентичність та навички гравців по всій екосистемі. Це вирішує постійну проблему шахрайства при залученні користувачів, яка значно впливає на маркетингові бюджети видавців.

Клан-орієнтована модель дистрибуції: Локалізований, орієнтований на спільноту підхід до дистрибуції ігор унікально підходить для ринків, що розвиваються, де традиційна реклама не працює. Замість того, щоб конкурувати на технічній інфраструктурі, як Immutable X, або фокусуватися виключно на play-to-earn, як YGG, KGeN вирішує фундаментальну проблему дистрибуції.

Фокус на ринках, що розвиваються: KGeN будує від ринків, що розвиваються, назовні, проєктуючи спеціально для обмежень та можливостей, присутніх у Глобальному Півдні. Більшість конкурентів або фокусуються на розвинених ринках, або ставляться до ринків, що розвиваються, як до другорядних турбот.

Економіка, дружня до видавців: Знижуючи витрати на залучення користувачів та надаючи перевірену аудиторію, KGeN створює win-win економіку, де видавці економлять гроші, в той час як гравці отримують справедливу компенсацію. Це краще узгоджує стимули, ніж моделі, де гравці або гільдії захоплюють більшість цінності, в той час як видавці все ще платять високі витрати на залучення.

Структура управління Foundation: Розділення між KGeN Foundation (управління токенами) та операційними структурами створює підзвітність та довгострокове мислення, яке чисто комерційним підприємствам складно підтримувати.

Питання про те, "що краще", залежить від конкретних випадків використання. Для ігор, зосереджених на NFT, які потребують інфраструктури Layer 2, Immutable X відмінний. Для програм стипендій play-to-earn YGG має усталені системи. Однак для вирішення дистрибуції ігор на ринках, що розвиваються, створення переносної репутації гравців та побудови стійких механізмів виявлення, орієнтованих на спільноту, KGeN пропонує можливості, які конкуренти просто не надають.





KGeN переосмислює ігрові екосистеми через децентралізацію, володіння спільнотою та справедливий розподіл вартості. Вирішуючи проблеми дистрибуції ринків, що розвиваються, через клани та репутацію Proof of Gamer, він приносить користь усім учасникам — геймери отримують справедливі винагороди, видавці отримують доступ до справжньої аудиторії економічно ефективно, а спільноти отримують інструменти зростання. Токен $KGEN узгоджує стимули та забезпечує управління. Підтриманий Accel India, Naspers, Aptos Foundation та Polygon Labs, зі стійкою токеномікою, що пріоритизує довгострокову цінність, KGeN позиціонований, щоб стати важливою інфраструктурою блокчейн-гейміngу у міру його запуску на біржах, таких як MEXC.





