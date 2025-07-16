Що таке Infinity Ground: творча екосистема ШІ × Web3, в якій беруть участь 17 мільйонів гаманців





Зі стрімким розвитком технологій штучного інтелекту та Web3 ігрова індустрія переживає безпрецедентну хвилю трансформацій. У цій революції Infinity Ground прагне створити абсолютно нову ігрову платформу — нову екосистему, яка поєднує штучний інтелект і блокчейн, щоб забезпечити новаторський досвід як для розробників, так і для гравців.





Infinity Ground — це платформа інтегрованого середовища розробки (IDE) на базі Web3, яка надає творцям можливості за допомогою модульного інтелектуального набору для розробки (IDK), роблячи інновації такими ж простими, як складання будівельних блоків для створення динамічних інтерактивних вражень. Завдяки власній мережі ING Network та технології Interwoven Stack від Initia, Infinity Ground наразі підтримує мультичейн сумісність з основними блокчейн-мережами, такими як Base, BNB Chain та Kaia. Забезпечуючи можливість створення «суперіндивідів (Super Individual)», Infinity Ground прагне прискорити створення та масштабування застосунків на базі штучного інтелекту, сприяючи подальшому розвитку інновацій та розвитку екосистеми Web3.









Основна місія Infinity Ground — створити децентралізовану ігрову платформу на базі штучного інтелекту та технологій Web3. Це не просто проєкт однієї гри, а ціла екосистема, що об'єднує розробку, публікацію, взаємодію та управління спільнотою.





Infinity Ground наголошує на «суверенітеті гравців», забезпечуючи перевірку власності ігрових активів ончейн, прозору торгівлю та справедливий розподіл доходів. Водночас, він надає розробникам інструменти на основі штучного інтелекту, які допомагають їм створювати багатші та розумніші ігрові світи.





Кінцева мета Infinity Ground — надати розробникам і гравцям можливість вільно створювати та торгувати в спільно побудованій, взаємовигідній екосистемі, реалізуючи справжній цифровий ігровий світ.













Технічна архітектура Infinity Ground демонструє численні переваги глибокої інтеграції штучного інтелекту та Web3:









Infinity Ground пропонує інструмент під назвою Agentic IDE, розроблений спеціально для користувачів без досвіду. Все, що вам потрібно зробити, це ввести команду природною мовою (наприклад, «Я хочу створити гру-лабіринт»), і система автоматично згенерує для вас код і контент. Цей досвід дозволяє користувачам програмувати за допомогою слів і є прикладом прориву в творчій парадигмі ШІ + Web3.









Кожен користувач може створити ШІ-аватар, який буде виконувати роль головного персонажа гри або творчого помічника. Система підтримує роботу декількох ШІ-агентів, які спільно виконують такі завдання, як створення ілюстрацій, написання сюжету, тестування гри та розгортання dApp. Ці агенти постійно вивчають уподобання користувачів, роблячи творчий процес більш плавним і персоналізованим.









Ваші творіння (такі як ігри, персонажі, зображення або історії) стають NFT або токенізованими активами. Смартконтракти фіксують особу автора та розподіл прав власності. Коли інші використовують ваш контент, ви можете отримувати частку доходу або плату за використання. Це не тільки захищає права творців, але й стимулює більше людей приєднуватися до спільної екосистеми.





Екосистемна економіка Infinity Ground складається з численних токенів та механізмів стимулювання, основним токеном є AIN (Infinity AI Network Token).









AIN може використовуватися для оплати послуг штучного інтелекту та функціональних модулів в іграх, стимулювання творців і гравців, підтримки управління та голосування в екосистемі, а також розподілу аірдропів і винагород екосистеми.





Модель розподілу базується на підході «спільнота насамперед, а капітал на потім» і наголошує на цінності участі користувачів. На початкових етапах користувачі можуть заробляти AIN за допомогою аірдропів на основі завдань, участі в розробці та створенні контенту.













Щоб винагородити перших користувачів і учасників та заохотити ширшу участь, Infinity Ground запустив свій перший аірдроп для спільноти , плануючи розподілити 10 мільйонів токенів AIN (1% від загальної пропозиції).





Право на участь в аірдропі визначалося на основі даних, отриманих 30 червня 2025 року. Користувачі повинні прив'язати свою адресу гаманця, сумісного з EVM, до офіційного вебсайту Infinity Ground до дати здійснення знімка.





Право на участь в аірдропі оцінюється за 8 критеріями внеску. Одна адреса може відповідати вимогам декількох категорій, а винагороди сумуються. Чим вищий рівень участі в Agentic IDE, мережі ING Network та платформі Infinity Ground, тим більші винагороди з аірдропу можуть отримати користувачі.





Тип внеску Опис Активні користувачі ончейн Користувачі, які здійснили транзакції, пов'язані з балами Energy Points або балансами ШІ в екосистемі. Творці застосунків Agent IDE Користувачі, які випустили застосунки, що відповідають необхідній кількості тестувань або реміксів, або були представлені в розділі кураторських робіт. Власники Galxe SBT Користувачі, які брали участь в офіційних подіях і отримали SBT (наприклад, хакатони, творчі челенджі). Учасники проєкту «Партнер екосистеми» Користувачі, які беруть активну участь у проєктах сторонніх партнерів (таких як екосистема Telegram). Основні учасники спільноти Користувачі, які активно беруть участь у дослідженні продуктів, інтерв'ю або подіях спільноти з видатними результатами. Топ-500 у таблиці лідерів мережі ING Користувачі, які увійшли до топ-500 рейтингу таблиці лідерів за взаємодією в мережі ING. Топ-1000 за балами створення Користувачі, які накопичили достатню кількість балів за створення, щоб увійти до топ-1000. Виконавці соціальних завдань Voyage Користувачі, які виконали завдання з реєстрації, соціальні завдання та 7-денні челенджі в межах події Voyage.









Загальна сума аірдропу 10 мільйонів AIN (1% від загальної пропозиції). Платформа отримання Сторінка для отримання аірдропу на офіційному вебсайті Infinity Ground. Правила розблокування 20% розблоковано на момент TGE, решта 80% розблоковуються лінійно протягом 6 місяців. Тривалість аірдропу Аірдроп триватиме 6 місяців; неотримані винагороди будуть розподілені між Фондом операційних коригувань. Обробка не отриманих токенів Токени, які не були отримані до кінцевого терміну, будуть використані для майбутніх операцій або наступного раунду аірдропу. Дискваліфікація Користувачі, які не прив'яжуть свою адресу гаманця EVM до моменту знімка, втратять право на участь.













Екосистема Infinity Ground охоплює технологічний рівень, інфраструктурний рівень та рівень спільноти, створюючи надзвичайно різноманітну основу для співпраці. Ця різноманітність відображається в широкій та глибокій мережі партнерських відносин. Ось декілька примітних прикладів співпраці:









MyShell — це провідна платформа в галузі ШІ-агентів, яка дозволяє розробникам створювати потужні діалогові агенти за допомогою користувацьких підказок та системи плагінів. Завдяки тісній співпраці MyShell та Infinity Ground спільно розширюватимуть екосистему агентів, відкриваючи ще більший творчий потенціал для розробників.









Initia — це орієнтована на застосунки мережа блокчейну рівня 1, призначена для підтримки суверенних застосункових мереж із вбудованою сумісністю. Її архітектура Interwoven Stack має вбудовані стандарти для оракулів, доступності даних та обміну повідомленнями, що допомагає розробникам швидко запускати, з'єднувати, обмінюватися ліквідністю та користувачами.





Завдяки інтеграції з Infinity Ground розробники можуть використовувати Agentic IDE для швидкої розробки та розгортання сумісних з Initia застосунків, що знижує бар'єр для розробки. Наприклад, творчі челенджі у стилі таблиці лідерів, такі як «Jump Jennie», вже викликали широкий творчий підйом в екосистемі Initia × Infinity Ground, прискоривши реалізацію бачення майбутнього, побудованого на комбінованих мультичейнах.









Four.meme — це децентралізована платформа для випуску мемкоїнів без коду, розгорнута на BNB Chain. Вона розроблена з урахуванням швидкості та простоти, що дозволяє будь-кому випускати токени майже без витрат, використовуючи попередньо встановлені шаблони та автоматичний механізм запуску ліквідності. Вона підтримує такі торгові пари, як BNB, USDT, WHY та CAKE.





Four.meme уклав партнерську угоду з Infinity Ground з метою запуску низки творчих челенджів, запрошуючи користувачів створювати застосунки на тему мемів (наприклад, ігри з мемами на базі штучного інтелекту або генератори динамічних зображень). Ця співпраця розширює базу користувачів екосистеми, одночасно надаючи творцям безперебійний ланцюжок процесів ончейн: від ідеї до розподілу та випуску активів.





























Станом на червень 2025 року до платформи підключено понад 17 мільйонів унікальних гаманців, а також створено 121 000 dApp. Тисячі творців активно використовують платформу для розробки ігор, мемів, dApp та інтерактивного контенту.













Infinity Ground руйнує традиційну ігрову індустрію за допомогою передових технологій штучного інтелекту та Web3. Використовуючи модельні маршрутизатори, модульні набори для розробки штучного інтелекту та уніфіковану архітектуру екосистеми, компанія прагне підвищити ефективність розробки ігор, знизити витрати та стимулювати творчі інновації. Платформа впроваджує децентралізовані механізми власності та добре продуману токеноміку, щоб повністю узгодити інтереси розробників, гравців та спільноти, спільно будуючи жваву та динамічну ігрову екосистему.





Infinity Ground формує суспільство, кероване штучним інтелектом, де кожен може легко створювати, виражати та ділитися своїми унікальними баченнями. Штучний інтелект не покликаний замінити творчість, а лише посилити її.









Загалом, Infinity Ground очолює парадигмальний зсув у створенні контенту, зосереджений на технологіях ШІ та Web3. Вона будує відкриту творчу платформу, доступну та вигідну для всіх завдяки інтелектуальним інструментам розробки з нульовим порогом, чітким механізмам власності на контент та насиченій екосистемі партнерств та стимулів. Незалежно від того, чи ви розробник, творець чи звичайний користувач, маючи лише ідею, ви можете швидко її реалізувати та монетизувати ончейн.





У міру прискорення інтеграції блокчейну та штучного інтелекту Infinity Ground стає не просто інструментальною платформою, а відправною точкою децентралізованого творчого руху. У майбутньому у такій новій екосистемі можуть бути кардинально переглянуті питання власності на контент, канали його розповсюдження та визначення його вартості. Зараз найкращий час, щоб долучитися до цього процесу.





Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не дає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.