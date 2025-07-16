Що таке HYPE? Вступ до цифрових активів

HYPE — це криптовалюта на основі блокчейну, яка забезпечує роботу децентралізованої платформи Hyperliquid, призначеної для революціонування торгівлі та забезпечення ліквідності в мережі. Запущена у листопаді 2024 року, HYPE була розроблена для вирішення постійних проблем прозорості, ефективності та доступності у секторі децентралізованих фінансів (DeFi). Використовуючи передові технології блокчейну, HYPE дозволяє користувачам брати участь у високопродуктивному середовищі торгівлі без дозволу, забезпечуючи безпеку, низьку затримку та економічність. Токен є основою екосистеми Hyperliquid, сприяючи управлінню, стимулюючи участь спільноти та підтримуючи широкий спектр додатків DeFi.

HYPE була заснована у 2024 році командою досвідчених інженерів блокчейну та інноваторів DeFi, багато хто з яких раніше працював над провідними проектами з відкритим кодом та основними протоколами DeFi. Видінням засновників було створити платформу, яка могла б демократизувати доступ до передових торгових інструментів та ліквідності, надаючи користувачам по всьому світу можливість використовувати інноваційні технології блокчейну.

З моменту свого створення HYPE досягла декількох значних віх, включаючи успішний запуск головної мережі у листопаді 2024 року, розподіл першої масової роздачі токенів майже 100 000 ранніх користувачам і створення Фундації Hyper для керування подальшим розвитком. Проект здобув велику увагу завдяки своєму спільнотному запуску та прозорій токеноміці, що поставило HYPE як одного з провідних інноваторів у сфері DeFi.

Екосистема HYPE складається з декількох взаємопов'язаних продуктів, які працюють разом, щоб забезпечити комплексне рішення для трейдерів та постачальників ліквідності у сфері DeFi.

Торгова платформа Hyperliquid

Платформа Hyperliquid служить основним додатком екосистеми HYPE, дозволяючи користувачам торгувати широким спектром цифрових активів з глибокою ліквідністю та мінімальним ковзанням. Побудована на високопродуктивному блокчейні, платформа дозволяє швидкі, безпечні та економічні транзакції. Наразі Hyperliquid використовується десятками тисяч трейдерів для спотової та деривативної торгівлі, що робить її однією з найбільш передових децентралізованих торгових рішень на ринку.

Винагороди та стимули для спільноти

HYPE розширює свою функціональність, надаючи постійні нагороди та стимули для спільноти. Через прозорий графік емісії користувачі можуть заробляти токени HYPE, беручи участь у торгівлі, забезпеченні ліквідності та управлінні. Такий підхід сприяє активній участі спільноти та гарантує, що вартість буде накопичуватися для найактивніших учасників.

Фундація Hyper та гранти

Фундація Hyper керує скарбницею екосистеми та контролює розподіл грантів для спільноти. Ці гранти підтримують розвиток екосистеми, фінансують нові проекти та стимулюють інновації в мережі Hyperliquid. Підтримуючи будівельників та учасників, фундація забезпечує довгострокову сталість та ріст екосистеми.

Ці компоненти працюють разом, створюючи безперебійне середовище, де HYPE служить корисним та управлінським токеном, який живить всі взаємодії в мережі, створюючи самопідтримуючу та швидко зростаючу екосистему DeFi.

Сектор DeFi зараз стикається з декількома критичними проблемами, які HYPE має намір вирішити через свій інноваційний підхід:

1. Відсутність прозорості та справедливості

Користувачі в DeFi часто стикаються з непрозорими розподілами токенів та перевагами для інсайдерів, що призводить до недовіри та зменшення участі. Ця проблема впливає як на нових, так і на досвідчених користувачів, викликаючи неефективність та сумніви. Традиційні рішення не змогли вирішити цю проблему через централізоване керування та відсутність участі спільноти.

2. Неэффективна система надання ліквідності

Інша важлива проблема — це фрагментація та неефективність ліквідності на децентралізованих платформах. Ця проблема викликає високе ковзання, поганий досвід торгівлі та перешкоджає користувачам отримувати оптимальні ціни. Поточні підходи намагаються вирішити це через майнінг ліквідності, але вони не виправдовують очікувань через непідтримувані стимули та відсутність довгострокового вирівнювання.

3. Бар'єри для участі спільноти у управлінні

Сектор DeFi також страждає від обмеженої участі спільноти у процесі управління, що створює ризики централізації та стримує інновації. Ця проблема триває, незважаючи на ранні зусилля, оскільки існуючі моделі часто обмежують право голосу невеликою групою стейкхолдерів.

HYPE вирішує ці болючі точки через спільното-орієнтовану токеноміку, прозоре управління та надійні механізми стимулів. Використовуючи технології блокчейну, HYPE надає комплексне та ефективне рішення, яке трансформує те, як користувачі взаємодіють з торгівлею та управлінням у DeFi.

Загальна емісія (максимальна кількість) цифрового токена HYPE становить 1 мільярд токенів. Пропорційний розподіл HYPE є таким:

Первинний розподіл (спільнотна роздача та початкові користувачі): 31%

Цей розподіл був здійснений серед приблизно 100 000 трейдерів під час запуску у листопаді 2024 року.

Майбутні емісії та винагороди спільноти: 38.9%

Зарезервовано для постійних стимулів та винагород для спільноти.

Основні учасники: 23.8%

Виділено команді, токени заблоковані на один рік і розблоковуються до 2028 року.

Фундація Hyper: 6%

Відкладено для скарбниці проекту.

Гранти спільноти: 0.3%

Для грантів на підтримку розвитку екосистеми.

HIP-2: 0.01%

Невеликий розподіл для конкретної пропозиції управління.

Варто зазначити, що жодні токени не були виділені приватним інвесторам, біржам чи маркет-мейкерам, що підкреслює спільното-орієнтований підхід. Поточна циркулююча емісія становить приблизно 333 мільйони токенів з максимального обсягу в 1 мільярд.

У рамках екосистеми HYPE виконує кілька функцій:

Управління: Власники токенів можуть пропонувати та голосувати за оновлення протоколу, зміни параметрів та ініціативи спільноти.

Власники токенів можуть пропонувати та голосувати за оновлення протоколу, зміни параметрів та ініціативи спільноти. Стимули: Користувачі заробляють HYPE, беручи участь у торгівлі, забезпеченні ліквідності та розвитку екосистеми.

Користувачі заробляють HYPE, беручи участь у торгівлі, забезпеченні ліквідності та розвитку екосистеми. Стейкінг: HYPE можна стейкати для забезпечення безпеки мережі та отримання додаткових винагород.

Під час запуску 31% токенів було розподілено через аірдроп серед ранніх користувачів. Токени основних учасників заблоковані на один рік, а потім розблоковуються лінійно до 2028 року, що забезпечує довгострокове вирівнювання. Винагороди та емісії спільноти розподіляються з часом відповідно до прозорого графіка, підтримуючи подальший ріст екосистеми.

HYPE впроваджує модель управління на блокчейні, що дозволяє власникам токенів голосувати за пропозиції та зміни протоколу. Механізми стейкінгу дозволяють користувачам блокувати свої токени та отримувати винагороди, з доходами, які визначаються участю в мережі та параметрами протоколу.

HYPE є інноваційним рішенням у секторі DeFi, яке вирішує ключові проблеми через свою прозору токеноміку та спільното-орієнтований підхід. Із зростаючою базою користувачів та надійною екосистемою HYPE демонструє значний потенціал трансформувати те, як трейдери та постачальники ліквідності взаємодіють з децентралізованими фінансами. Готові почати торгувати HYPE? Наш повний "Посібник з торгівлі HYPE: Від початку до практичної торгівлі" проводить вас через все, що вам потрібно знати — від основ HYPE та налаштування гаманця до передових стратегій торгівлі та методів управління ризиками. Незалежно від того, чи ви новачок у криптовалюті чи досвідчений трейдер, цей покроковий посібник надасть вам знання на безпечній платформі MEXC. Дізнайтеся, як максимізувати свій потенціал HYPE вже сьогодні!

