Що таке HENLO: глибоке занурення в найпопулярніший мемкоїн Berachain





Мемкоїни зачаровують криптоспільноту своїм гумором та функціями, орієнтованими на спільноту. HENLO , новий мемкоїн в екосистемі Berachain, використовує своє унікальне культурне позиціонування та інноваційну токеноміку, щоб переосмислити взаємодію користувачів з криптовалютами. Ця стаття детально розглядає походження HENLO, розподіл токенів, механізми спільноти та потенціал майбутнього зростання.









Спільнота Honey Jar (THJ) запустила HENLO, щоб створити унікальний криптопроєкт, натхненний гумором та інтернет-культурою. На відміну від традиційних криптовалют, які акцентують увагу на технічних характеристиках та фінансових функціях, HENLO надає пріоритет культурній взаємодії та спілкуванню спільноти, прагнучи стати культовим символом екосистеми Berachain.





Основний принцип HENLO полягає у виклику загальноприйнятим нормам. Завдяки партнерству з такими відомими проєктами, як Ramen Finance , проєкт майже відразу привернув до себе широку увагу. Команда засновників використовує потужну спільноту для створення жвавого та розважального мемкоїна, що знаходить відгук у серцях ентузіастів, які цінують культуру та гумор.









Загальний обсяг HENLO становить 100 мільярдів токенів. Розподіл наступний:

Учасники (15%) : блокування на 9 місяців з періодом кліфу в 3 місяці.

Інвестори (20%) : блокування на 6 місяців для забезпечення довгострокових розміщень.

PoL та заохочення (23%) : для винагороди валідаторів, маркет-мейкінгу та початкової ліквідності DEX.

Спільнота (32%) : через аірдропи та продаж Ramen Launch для стимулювання участі.

Резерв (10%): блокування на 36 місяців для підтримки сталого розвитку.





HENLO також пропонує oHENLO, опцію покупки, яка дозволяє власникам купувати HENLO зі знижкою 25%, забезпечуючи справедливість ринку та запобігаючи маніпуляціям.









HENLO наголошує на зростанні, що базується на спільноті, шляхом впровадження декількох програм заохочення:

Програма аірдропів : розподіл токенів між 50 203 гаманцями у двох формах: HENLO та oHENLO.

Система балів : нагородження користувачів балами за участь у подіях та утримання визначених активів; бали можна обміняти на HENLO після запуску основної мережі Berachain.

Механізм Crews: дозволяє членам спільноти приєднуватися до команд, брати участь у змаганнях та отримувати додаткові винагороди.





Ці ініціативи сприяють залученню користувачів і розширюють охоплення та участь HENLO.









На момент написання статті, ціна HENLO становить приблизно 0,000667 $, а ринкова капіталізація — близько 2,3 мільйона $. У майбутньому HENLO планує розширити свою екосистему шляхом партнерства з додатковими NFT-проєктами, DeFi-протоколами та ігровими платформами, щоб підвищити корисність і вартість токена.













HENLO — один з найпопулярніших токенів на ринку зараз. Біржа MEXC скористалася своїм статусом першопрохідця, щоб включити HENLO до лістингу, надавши користувачам ранній доступ до торгівлі. Щоб купити HENLO на MEXC, виконайте такі кроки:





1) Відкрийте та увійдіть в застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) У пошуковому рядку знайдіть HENLO і виберіть «Спот»

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та завершіть транзакцію.





HENLO виходить за межі типової моделі мемкоїнів, поєднуючи культуру, гумор та активну участь спільноти. Завдяки інноваційній токеноміці та різноманітним механізмам стимулювання, він швидко завойовує свою нішу в екосистемі Berachain. Як яскравий приклад інновацій у сфері мемкоїнів, HENLO заслуговує на увагу завдяки унікальному поєднанню культури та дизайну, орієнтованого на спільноту.





Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані ризики, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їх результати є виключною відповідальністю користувача.



