Що таке Hana Network: новий шлюз TikTok у світі криптовалют









1) Hana Network — це інноваційна платформа, розроблена для спрощення мультичейн-взаємодій в блокчейні для звичайних користувачів і розробників. Вона підтримує такі екосистеми, як Bitcoin, Ethereum і багато інших.

2) Нативний токен HANA має загальну пропозицію в 1 мільярд, з яких понад половину виділено для спільноти. Механізми розподілу та розблокування токенів є прозорими, а ключові раунди випуску завершаться у 2025 році.

3) Основні продукти Hana Network включають гіперказуальну DeFi-гру Hanafuda, NFT-проєкт Capsule Shop, а також безпечний і зручний кросчейн-міст активів Hana Gateway.

4) Hana Network робить акцент на ігрово-фінансовий досвід, сильний ефект соціального поширення, неймовірні дані ончейн і безперебійний обіг мультичейн-активів.

5) Завдяки потужному фінансуванню, Hana Network отримала інвестиції від декількох відомих установ, залучивши понад 5,75 млн $ в період між 2024 і 2025 роками.

6) Бачення Hana Network полягає в тому, щоб створити шлюз блокчейн-активів, який буде таким же цікавим і простим, як перегляд коротких відео, позиціонуючи себе як основну платформу для DeFi наступного покоління і портал для криптоактивів в еру Web4.





Платформа Hana Network заснована у 2022 році Кохеєм Ханасакою. Вона має на меті спростити взаємодію з блокчейном, подолавши розрив між складними базовими протоколами та повсякденними потребами користувачів. Використовуючи абстракцію блокчейну, вона усуває складність взаємодії з різними блокчейнами, пропонуючи користувачам уніфікований досвід роботи з Bitcoin , EVM-блокчейнами, різноманітними рішеннями рівня 2 та іншими протоколами. Це дозволяє безперешкодно взаємодіяти без необхідності перемикання мереж або роботи зі складними інтерфейсами.





Сумісність Hana Network з EVM дозволяє розробникам використовувати наявні інструменти та застосунки, що полегшує розширення будь-якого проєкту на основі EVM на Hana Network. Платформа фокусується на допомозі новачкам в криптовалюті, пропонуючи зручні програми без дозволів. Ці програми покликані спростити роботу зі соціальними фінансами, ігровими фінансами, платежами та реальними послугами.









HANA — це нативний токен мережі Hana Network зі загальною пропозицією у 1 000 000 000 токенів.









Категорія Розподіл Примітки Спільнота 51% Розподіл коштів, орієнтований на спільноту, включаючи зростання екосистеми (30%), заохочення (16%) та передпродаж (5%). Скарбниця 20% Для використання в майбутньому для розвитку екосистеми, ліквідності, операцій, аудиту та маркетингу. Команда 19% Розподіляється між членами команди. Інвестори 10% Для перших прихильників.

















Категорія Розподіл Деталі графіку розблокування/вестингу Спільнота 51% Розподіл коштів для спільноти (51%) включає розвиток екосистеми (30%), заохочення (16%) та передпродаж (5%). Розвиток екосистеми 30% 12-місячний період блокування з наступним 12-місячним послідовним розблокуванням. Заохочення 21% Включає частини для заохочення та передпродажу. 100% розблоковано. Скарбниця 20% До 25% розблоковано під час TGE, що залишаються розблокованими протягом 24 місяців. Команда 19% 24-місячний період блокування з подальшим 24-місячним послідовним розблокуванням. Інвестори 10% Багаторічний період вестингу.













Команда Hana Network віддана своєму баченню « Більше ніяких CEX (централізованих бірж) ». Нещодавно завершена програма «Більше ніяких раундів CEX» була не просто випуском токенів — вона ознаменувала початок довгострокових партнерських відносин з однодумцями і членами спільноти, об'єднаними місією побудови сильнішої екосистеми.





Ключові деталі «Більше ніяких раундів CEX» наступні:

Інформація про продаж токенів Деталі Дата початку 18 березня 2025 р. Дата закінчення 1 квітня 2025 р. Модель продажу Продаж за фіксованою ціною на основі білого списку Ціна токена 0,04 $ (відповідно до 40 млн $ у FDV) Загальна пропозиція токенів HANA 1 000 000 000 Токени, що пропонуються в цьому раунді 50 000 000 (5% від загальної пропозиції) Графік вестингу / блокування Без блокування, без графіків вестингу (100% розблоковано під час TGE) Розблокування токенів команди та інвесторів Жодні токени команди чи інвесторів не будуть розблоковані протягом перших 4 місяців після TGE.













Hanafuda є першим продуктом в основній мережі, запущеним Hana Network. Це гіперказуальна DeFi-гра, яка поєднує в собі стейкінг активів, систему балів і розважальний картковий геймплей. Здійснюючи депозит (наприклад, USDT/USDC), користувачі заробляють бали Hana Points, які можуть бути використані для участі в командах, що формують гру Hanafuda, участі в змаганнях та виграшу спеціальних квитків і винагород. Hanafuda підтримує реєстрацію в один клац через акаунти Google, що значно знижує бар'єр входу для новачків Web3.









Capsule Shop — це колекція з 10 000 NFT, створена спільно з продавцем-консультантом та художником Чао! Колекція має на меті передати дух Токіо 1980-х років, пропонуючи ностальгічний, експериментальний досвід, який поєднує необроблену енергію тієї епохи зі сучасним цифровим світом.









Hana Gateway розроблений для спрощення доступу користувачів до блокчейн-екосистем, забезпечуючи надійний вхід і вихід, що дозволяє користувачам повністю контролювати свої кошти, не стикаючись з прихованими комісіями або шахрайством.

Маючи понад 200 000 користувачів тестової мережі, Hana Gateway створює безпечну та інтуїтивно зрозумілу платформу, яка об'єднує традиційні фінанси та технологію блокчейну.





Платформа поєднує переваги централізованих фінансів з можливістю самостійного зберігання криптовалют, що дозволяє здійснювати Р2Р-транзакції між фіатними валютами та криптовалютами, не покладаючись на посередників, підвищуючи конфіденційність та автономію користувачів.





1) Гіперказуальні фінанси Web4: орієнтована на легкість, розважальність і соціальність, ця концепція робить фінанси на блокчейні доступними не лише для професійних користувачів.



2) Вплив соціальної мережі: швидке зростання кількості користувачів та залучення спільноти завдяки вірусному контенту та соціальному поширенню.



3) Потужні ончейн-показники: після запуску першої фази основної мережі у 2024 році Hana Network досягла 400 000 унікальних адрес та понад 40 мільйонів депозитів ончейн.



4) Підтримка мультичейн: токен HANA сумісний з основними блокчейнами, такими як Ethereum, BSC і Arbitrum, і може торгуватися на них.









Згідно з даними RootData , платформа Hana Network завершила два раунди фінансування:









У квітні 2025 року компанія завершила раунд публічного продажу на суму 1,75 млн $ при оцінці в 40 млн $.









Hana Network має на меті створити безпечний, децентралізований та ефективний міст активів, який дозволить глобальним користувачам отримати доступ до екосистеми блокчейну безперешкодно і без посередників. Кінцева місія платформи — зробити блокчейн-фінанси інтуїтивно зрозумілими й цікавими, перетворивши їх на такий же простий і приємний досвід, як прокрутка короткометражних відео. Таким чином, Hana Network прагне стати основним шлюзом для звичайних користувачів, що входять у світ цифрових активів.





Перебуваючи в авангарді DeFi наступного покоління, Hana Network відстоює децентралізовану, орієнтовану на розваги та соціально орієнтовану фінансову модель. Завдяки спрощеному користувацькому досвіду та сильній соціальній вірусності, платформа прагне стати найвпливовішим порталом криптоактивів в епоху Web4. Незалежно від того, чи є ви досвідченим учасником DeFi або новачком, Hana Network пропонує доступну і зручну відправну точку для вашої подорожі в криптовалюту.



