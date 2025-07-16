GamerBoom (далі — BOOM) — це інфраструктурна платформа нового покоління, призначена для безперебійного з'єднання даних реального світу з економікою блокчейну за допомогою механізмів стимулювання на осGamerBoom (далі — BOOM) — це інфраструктурна платформа нового покоління, призначена для безперебійного з'єднання даних реального світу з економікою блокчейну за допомогою механізмів стимулювання на ос
Що таке GamerBoom: найкращий механізм обробки даних та стимулювання, що рухає революцію в іграх Web3

16 липня 2025
GamerBoom (далі — BOOM) — це інфраструктурна платформа нового покоління, призначена для безперебійного з'єднання даних реального світу з економікою блокчейну за допомогою механізмів стимулювання на основі штучного інтелекту. Проєкт спрямований на створення динамічної екосистеми, в якій перетинаються дані реального світу та децентралізовані фінанси (DeFi), відкриваючи нові можливості у еру Web3.

1. Передумови проєкту BOOM


У міру стрімкого розвитку генеративної технології штучного інтелекту попит на високоякісні, різноманітні набори даних стає все більш критичним. Однак традиційна розробка штучного інтелекту вже давно залежить від централізованих платформ для отримання даних користувачів, що викликає занепокоєння з приводу конфіденційності, прозорості та справедливого розподілу вартості.

BOOM був створений для вирішення цих проблем. Використовуючи принципи Web3, BOOM переосмислює способи надання, використання та винагородження даних. Його мета — створити справедливу та стійку економіку даних штучного інтелекту, в якій кожен учасник отримує визнання та заохочення, а переваги інновацій у сфері штучного інтелекту розподіляються більш справедливо в екосистемі.

2. Структура екосистеми BOOM


BOOM розробив трирівневу екосистему співпраці, покликану стимулювати наступну хвилю криптобуму шляхом інтеграції даних реального світу зі стимулами на основі блокчейну.

2.1 Рівень місії (місії Boom)


Завдання надходять від розробників, DApp, компаній Web2 або децентралізованих автономних організацій (DAO) і охоплюють такі виміри даних, як мова, зображення, поведінка та аудіо. Завдання оцінюються за рівнем складності та коефіцієнтом винагороди, а результати автоматично фіксуються ончейн.

2.2 Рівень даних (рівень даних активів)


Всі надані дані, після їх перевірки, стають активом платформи, який може бути використаний для навчання моделей штучного інтелекту або проданий з дозволом на доступ. BOOM заохочує токенізацію даних та застосування «міток якості» ончейн блоків для підвищення ефективності та прозорості торгівлі даними.

2.3 Модельний рівень (центр штучного інтелекту Boom)


Платформа підтримує навчання моделей з відкритим вихідним кодом та точне розгортання (включаючи власні моделі BOOM та LLM партнерів). Частина доходу від моделі перерозподіляється між постачальниками даних та валідаторами, утворюючи самодостатню циркулярну економіку.

3. Основні функції BOOM


BOOM — це проєкт інфраструктури, який є першопрохідцем на перетині штучного інтелекту та блокчейну, покликаний сприяти криптобуму шляхом зв'язування даних реального світу з економікою Web3. Його видатні функції включають:

Гра як капітал: перетворює ігрові трофеї та дії в перевірені штучним інтелектом активи ончейн, надаючи реальну економічну цінність часу та навичкам гравців.
Соціальні ринки капіталу: кількісно оцінює соціальний вплив, перетворюючи вподобання, репости та взаємодії на програмовані активи, якими можна торгувати.
Перевірений штучним інтелектом рівень активів реального світу: уможливлює токенізацію та часткову торгівлю фізичними активами, такими як нерухомість та товари.
Інституційний рівень обробки даних: агрегує дані на рівні мережі для створення комбінованих активів, що відповідають фінансовим стандартам.

4. Токеноміка BOOM


Монета Boom (BOOM) служить основним утиліті токеном протоколу, забезпечуючи безперебійну інтеграцію між іграми, соціальним капіталом, активами реального світу та DeFi.

4.1 Огляд BOOM


Назва токена: BOOM
Загальна пропозиція: 1 000 000 000

4.2 Розподіл токенів


Розподіл токенів BOOM відбувається наступним чином:

Зростання екосистеми: 26%
Аірдропи та заохочення спільноти: 25%
Стратегічні інвестори: 16,5%
Команда та радники: 15%
Резерв фонду: 10%
Маркетинг та партнерства: 7,5%



4.3 Утиліті токен


Токен BOOM є основним активом, що забезпечує функціонування екосистеми протоколу BOOM, орієнтованої на дані, і має практичне застосування в управлінні, транзакціях та стимулюванні:

Управління: власники токенів можуть голосувати за важливі рішення, включаючи інтеграцію застосунків та оновлення протоколів.
Засіб оплати: там, де це дозволено законом, монети Boom можна використовувати для придбання ігрових активів, соціального впливу або перевірених штучним інтелектом активів реального світу.
Рівень заохочення: користувачі отримують винагороди за досягнення в іграх, соціальні взаємодії та надання даних, що стимулює постійну участь в екосистемі.
Кросплатформна сумісність: BOOM безперешкодно циркулює між іграми, платформами DeFi та соціальними застосунками в екосистемі.

5. Як купити токени BOOM на MEXC


Завдяки децентралізованій технології, справедливій економічній моделі та глибокій повазі до прав творців, BOOM переосмислює структуру влади в індустрії цифрових розваг. Тут кожен творець може отримати пряму підтримку від своєї аудиторії, а кожен фрагмент контенту може знайти свою справжню спільноту. Незалежно від того, чи є ви анотатором даних, розробником моделей штучного інтелекту або прихильником Web3, BOOM пропонує можливість взяти участь у створенні інфраструктури штучного інтелекту наступного покоління.

Токени BOOM тепер доступні на біржі MEXC, де ви можете користуватися зручним інтерфейсом для торгівлі та вигідними комісіями. Щоб почати торгувати BOOM, виконайте наступні кроки:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт.
2) У рядку пошуку введіть BOOM і виберіть спотову або фʼючерсну торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть суму та цінові параметри, а потім завершіть транзакцію.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Усі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.

