Що таке FlyTrade (FLY): механізм покращення досвіду торгівлі кросчейн

У міру розвитку мультичейн екосистеми безперебійна взаємодія активів між блокчейнами стала ключовою вимогою в повсякденній діяльності користувачів. FlyTrade (FLY) було створено для вирішення цієї проблеми. Як ефективна, безпечна та зручна платформа для торгівлі кросчейн, FlyTrade прагне переосмислити кросчейн-досвід за допомогою найрозумніших маршрутів і мінімальної кількості кроків.









FlyTrade — це протокол ліквідності кросчейн, побудований на концепції блокчейн-абстракції. Його мета — уніфікувати доступ до ліквідності мультичейн-активів та забезпечити безперебійну взаємодію між мережами. Наразі FlyTrade підтримує агреговану торгівлю в декількох основних блокчейн-мережах і понад 18 000 активів, включаючи стейблкоїни , токени пулів ліквідності та токени з прибутковістю. Спочатку відома як Magpie Protocol, платформа FlyTrade пройшла повний ребрендинг і трансформацію продукту, увійшовши в DeFi-простір із більш повноцінною торговою інфраструктурою на основі блокчейн-абстракції.













Платформа FlyTrade створила інтелектуальний агрегатор кросчейн, який отримує дані в режимі реального часу з сотень DEX і пулів ліквідності. Він автоматично визначає найнижче прослизання і найкращий маршрут ціни, забезпечуючи максимальну ефективність виконання кожної транзакції кросчейн.









Користувачам не потрібно перемикати мережі гаманця або вручну переносити активи. FlyTrade автоматично визначає мережу призначення цільового активу та обробляє всю внутрішньомережеву взаємодію, що робить процес дуже простим. Все зводиться до того, що користувач просто вводить бажаний результат, а протокол бере на себе все інше.









Наразі платформа підтримує широкий спектр популярних мереж, включаючи Ethereum , Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, zkSync, Avalanche , Scroll, Linea, Manta, Berachain, Blast, Metis, Fantom та інші, що охоплює більшість сценаріїв взаємодії активів ончейн.









FlyTrade планує впровадити функції абстракції акаунтів, зокрема спонсорування комісій за gas, автоматичне підписування транзакцій кросчейн та управління гаманцями з декількома активами, забезпечуючи безперебійний користувацький досвід у різних мережах, подібний до використання централізованої платформи.









Економіка токенів FlyTrade зосереджена навколо нативного токена FLY, використовуючи інноваційний механізм циклу FLYwheel, розроблений для стимулювання активних трейдерів та довгострокових учасників. Ця структура підтримує сталий ріст екосистеми та ефективне управління. Модель має два основні режими участі — xFLY та FLY33 — для задоволення потреб як активних користувачів, так і пасивних власників.













Блокування для отримання права голосу : користувачі можуть заблокувати FLY, щоб отримати xFLY. Чим довший період блокування, тим більша вага голосу.

Голосування за розподіл заохочень : власники xFLY голосують за спрямування заохочень FLY на конкретні торгові пари, оптимізуючи рух капіталу.

Субсидії на комісію за торгівлю та прослизання : торгові пари з високим обсягом голосів отримують переваги у вигляді зменшення комісій та прослизання.

Розподіл доходів : власники xFLY отримують частку комісій платформи відповідно до своєї частки голосів.

Підвищені винагороди : активне блокування та торгівля розблоковують множники бонусів, щоб заохотити до подальшої участі.

Механізм виходу: стандартний вихід передбачає випуск токенів поступово протягом трьох місяців, що допомагає підтримувати стабільність екосистеми та запобігає короткостроковим спекуляціям. Миттєвий вихід дозволяє користувачам негайно зняти свої токени, однак 50% знятої суми назавжди спалюється, щоб зменшити циркуляційну пропозицію та зберегти довгострокову вартість токенів.









Алгоритмічне голосування : голосування не потрібно здійснювати вручну — голоси автоматично розподіляються системою.

Автоматичне реінвестування : заробіток автоматично реінвестується для збільшення вартості.

Відсутність вимог щодо блокування : FLY33 — це ліквідний токен, яким можна вільно торгувати або переказувати.

Ідеально підходить для непостійних трейдерів або довгострокових власників: користуйтеся пасивними заохоченнями екосистеми з мінімальною участю.





Ця модель токенів винагороджує користувачів безпосередньо за торговельну діяльність, а не лише за надання ліквідності, сприяючи створенню більш ефективної та динамічної торговельної екосистеми.









Контракти протоколу FlyTrade пройшли кілька раундів незалежних аудитів безпеки та оснащені системами моніторингу ризиків у режимі реального часу для гарантування безпеки активів користувачів. Фронтенд платформи підтримує основні некастодіальні гаманці, такі як MetaMask, WalletConnect та Coinbase Wallet. У поєднанні з верифікацією підписів ончейн це гарантує користувачам повний контроль над своїми коштами в будь-який час. У майбутньому FlyTrade планує інтегрувати агреговану ліквідність з централізованих бірж та запустити мобільний застосунок, що дозволить користувачам насолоджуватися безперебійним обміном активами кросчейн в будь-який час і в будь-якому місці.









FlyTrade очолює міжнародна команда, яка має глибокий досвід у розробці продуктів Web3, фінансовій інженерії та блокчейн-інфраструктурі:





Генеральний директор: Алі Рахман — архітектор Web3 та засновник декількох протоколів ончейн.

Директор з інформаційних технологій: Ікрам Ансарі — експерт з фінансових ринків, який контролює стратегію та партнерські відносини щодо капіталу.

Технічний директор: Гергей Хегікозі — фахівець з розробки блокчейну, відповідальний за розробку основного протоколу.





Що стосується фінансування, FlyTrade підтримується провідними інвесторами, серед яких Jump Crypto, ParaFi, Republic, GSR, Big Brain Holdings та Arkstream Capital, які надають потужну підтримку для довгострокових технологічних інновацій та розширення ринку.









Стратегія розвитку FlyTrade зосереджена на таких ключових напрямах:





Впровадження функцій абстракції акаунтів для поліпшення зручності використання для нових користувачів.

Запуск мобільного застосунку для поліпшення торгового досвіду та оптимізації процесів входу в Web3.

Інтеграція ліквідності централізованих бірж для подальшого поглиблення книг ордерів.

Постійне розширення підтримки нових мереж і типів активів для задоволення різноманітних торгових потреб.

Посилення механізмів заохочення користувачів для стимулювання автономії спільноти та вдосконалення управління протоколом.



