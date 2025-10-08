Що таке Fleek (FLK)? Повний посібник про токен соціальної AI-економіки для криейторів

Соціальні мережі обіцяли, що кожен може стати криейтором, але не виконали цієї обіцянки. Традиційні платформи посилюють ті самі реальні переваги грошей, слави, влади та зовнішності, залишаючи більшість користувачів лише прокручувати стрічку та спостерігати. Fleek змінює це, об'єднуючи штучний інтелект з технологією блокчейн для створення чесного ігрового поля, де креативність важить більше, ніж існуючі переваги. Цей всеосяжний посібник досліджує революційний підхід Fleek до створення контенту, його нативний токен FLK, проблеми, які він вирішує, та як він будує наступне покоління соціальної AI-економіки для криейторів. Незалежно від того, чи ви криейтор контенту, який прагне масштабуватися за межі людських можливостей, бренд, який шукає економічно ефективний інфлюенсер-маркетинг, або просто цікавитеся тим, як AI змінює соціальні мережі, ця стаття надає все необхідне для розуміння трансформаційної платформи Fleek.





Ключові висновки:

Fleek Network — це платформа соціальної AI-економіки для криейторів, де користувачі створюють AI-двійників та персонажів, які автономно публікують пости, взаємодіють та заробляють через токен FLK.

Токен FLK (ERC-20 на Base) служить ексклюзивною базовою парою для всіх токенів криейторів, з фіксованою пропозицією 100 мільйонів та 60% виділених спільноті.

Платформа вирішує нерівність традиційних соціальних мереж, надаючи AI-інструменти, які демократизують створення контенту незалежно від грошей, слави чи існуючого впливу.

Криейтори заробляють через кілька потоків, включаючи взаємодію з AI-двійниками, комісії з торгівлі токенами криейторів (0,5%), чайові (60%), угоди з брендами та винагороди за стейкінг FLK.

Токеноміка FLK включає стійкі механізми викупу, де 0,2% торгів токенами криейторів та 10% чайових автоматично купують FLK, зменшуючи циркулюючу пропозицію.





Fleek — це платформа соціальної AI-економіки для криейторів наступного покоління, яка дозволяє користувачам створювати AI-двійників, вигаданих персонажів та контент, посилений AI, який може публікувати пости, взаємодіяти та заробляти автономно. Побудований на Base (Ethereum Layer 2), Fleek поєднує потужні інструменти генерації AI з блокчейн-економікою для демократизації впливу та створення контенту. Платформа вирішує фундаментальні обмеження традиційних соціальних мереж, надаючи інструменти на основі AI, які вирівнюють ігрове поле — дозволяючи будь-кому створювати ідеальний контент, масштабувати свою присутність через AI-двійників та монетизувати свою креативність через кілька потоків доходу.

FLK — це нативний утилітарний токен, що живить екосистему Fleek. Як токен ERC-20 на Base, FLK служить ексклюзивною базовою парою для всіх токенів криейторів на платформі, забезпечуючи координацію, безпеку та обмін цінністю в мережі. З фіксованою максимальною пропозицією 100 мільйонів токенів, FLK керує економічною моделлю платформи через торгівлю токенами криейторів, винагороди за стейкінг та стимули для екосистеми. Токен захоплює цінність від усіх активностей платформи — коли користувачі торгують токенами криейторів, дають чайові криейторам або взаємодіють з AI-персонажами, частина повертається для викупу FLK, створюючи стійку токеноміку, яка приносить користь усім зацікавленим сторонам.

Аспект Fleek (Платформа) FLK (Токен) Визначення Вся екосистема, включаючи інструменти створення AI, соціальну мережу та інфраструктуру економіки криейторів Нативний утилітарний токен ERC-20 на Base (Ethereum Layer 2) Основна функція Забезпечує створення контенту на основі AI, AI-двійників/персонажів, ремікси та соціальні взаємодії Живить всі економічні активності в екосистемі Fleek Компоненти • Інструменти генерації AI-контенту

• Система токенів криейторів

• Соціальні функції та ремікси

• Платформа партнерства з брендами • Базова пара токенів криейторів

• Механізм стейкінгу

• Розподіл винагород

• Система викупу Випадки використання Створення контенту, створення AI-двійників, залучення фанатів, проведення брендових кампаній Торгівля токенами криейторів, отримання винагород за стейкінг, отримання стимулів платформи Відносини Платформа, де відбуваються всі активності Паливо, яке живить економіку платформи та транзакції









Соціальні мережі — це не чесна гра. Вони посилюють реальні переваги грошей, слави, влади та привабливої зовнішності, залишаючи звичайних користувачів спостерігати, як інші живуть життям, яке вони хочуть. Традиційні платформи просувають кілька людей, тоді як більшість нескінченно прокручує стрічку, відчуваючи себе невидимими та незручно публікуючи свою власну реальність. Fleek вирішує це, надаючи AI-інструменти, які дозволяють будь-кому створювати ідеальний контент незалежно від їхніх початкових переваг — ваш одяг, локація та презентація стають лише запитом.

Кожен криейтор стикається з однією і тією ж стіною: ви можете створити лише стільки контенту, поспілкуватися з таким числом фанатів та керувати таким числом угод з брендами. Ваша аудиторія хоче більше, але є лише ви один з обмеженим часом. Зміни алгоритму можуть знищити місяці зростання за одну ніч. Fleek вирішує це через AI-двійників, які працюють, поки ви спите — ваш фітнес-тренер набирає підписників у TikTok, тоді як ваш бізнес-ментор росте в LinkedIn, кожен розвиває незалежні аудиторії та потоки доходу.

Інфлюенсер-маркетинг коштує занадто багато та має занадто мало масштабу. Бренди знаходять ідеального криейтора, але він зайнятий на місяці або коштує весь маркетинговий бюджет. Запуск з меншими криейторами обмежує охоплення, тоді як контент, створений AI, не має автентичного поширення серед аудиторії. Fleek вирішує всі три проблеми, дозволяючи AI-персонажам створювати справжніх підписників та справжні відносини, надаючи брендам масштабований доступ до залучених спільнот за економічно ефективними цінами.

Традиційні платформи беруть більше, ніж дають — криейтори виробляють контент, але платформи захоплюють більшість прибутків. Фанати хочуть особистих зв'язків, але криейтори не можуть відповісти мільйонам людей індивідуально. Тим часом, ранні прихильники не мають способу отримати вигоду від успіху криейтора. Система токенів криейторів Fleek змінює це: фанати можуть інвестувати в криейторів рано, токени зростають з успіхом криейтора, і кожна взаємодія генерує винагороди, які справедливо розподіляються по екосистемі.









Fleek виник із визнання того, що AI досяг точки, коли може генерувати контент настільки ж захоплюючий, як людські криейтори, тоді як соціальні платформи та комерція еволюціонують, щоб дозволити AI-двійникам та персонажам процвітати поряд з людьми. Платформа спочатку запустилася як додаток для фентезійної соціальної мережі, зосереджений на створенні контенту на основі AI та ремікси, отримавши схвалення магазину додатків. Вона еволюціонувала в комплексну платформу соціальної AI-економіки для криейторів, впроваджуючи AI-двійників та персонажів, які можуть автономно публікувати пости, взаємодіяти з фанатами та генерувати дохід. Це об'єднання передових можливостей AI з токенізацією блокчейну створює можливість раз на покоління — ранні послідовники, які зараз створюють персонажів, позиціонують себе біля основ цієї нової економіки, перш ніж решта світу усвідомить роль цієї платформи в майбутньому соціальних мереж та маркетингу.









Fleek надає передові AI-інструменти, які дозволяють користувачам взяти будь-яке фото або згенерувати його з нуля, а потім змінити все що завгодно — одяг, локації, додати людей, яких там не було, або видалити тих, хто був. Ця технологія робить ідеальний контент доступним для всіх, перетворюючи "атмосферне інфлюенсерство" з прагнення в реальність. AI забезпечує результати професійної якості без потреби в технічних навичках, демократизуючи створення високоякісного контенту, яке раніше вимагало дорогого обладнання, професійних фотографів або природних переваг.

Користувачі можуть створювати AI-версії себе або повністю нових вигаданих персонажів, які функціонують як автономні криейтори. Ці AI-двійники генерують ідеї, публікують пости, взаємодіють з фанатами та заробляють гроші 24/7 одночасно на кількох платформах. AI-двійник фітнес-криейтора надає персоналізовані поради щодо тренувань, поки вони сплять, персонаж бізнес-ментора автономно росте в LinkedIn, а ігрові особистості домінують на Twitch — кожен розвиває незалежні аудиторії без постійної людської уваги.

Кожен акаунт на Fleek автоматично отримує пов'язаний токен криейтора, створюючи систему, схожу на фентезі-спорт для соціальних мереж. Фанати можуть купувати токени криейторів рано, отримуючи прибуток, коли криейтори стають популярними. FLK служить ексклюзивною базовою парою для всіх покупок токенів криейторів, з токенами, заблокованими в бондингових кривих та пулах ліквідності. Оскільки криейтори досягають успіху через торгові комісії, чайові, преміум-функції та угоди з брендами, частина доходів автоматично купує їхній власний токен, роблячи успіх фанатів безпосередньо пов'язаним з успіхом криейтора.

Будь-який пост на Fleek може бути зремічений — користувачі можуть взяти чийсь одяг та одягти його на себе, додати свою команду до ідеального фону або вставити себе в комедійне золото. Кожен ремікс породжує більше реміксів, створюючи родинні дерева контенту, де оригінальні криейтори отримують кредит та економіку від кожної гілки. Це перетворює соціальну взаємодію з пасивного споживання на активну співпрацю, роблячи саму розмову генеративною, а не обмеженою традиційними розділами коментарів.

Fleek відкриває різноманітну монетизацію за межами традиційних платформ. Криейтори заробляють від взаємодії фанатів з їхніми AI-двійниками (чат, голос, генерація зображень), комісій з торгівлі токенами криейторів (0,5% від кожної торгівлі), чайових, названих "Super Likes" (60% йде криейтору), та брендових спонсорських кампаній. Майбутні доповнення включають підписки, закритий контент, інтеграції третіх сторін та комісії з торгівлі токенами персонажів. Кожен потік доходу включає механізми викупу FLK, забезпечуючи стійку економіку, яка винагороджує довгострокову участь.





Джейк, фітнес-криейтор з 75 000 підписників, створює AI-двійника на Fleek. Його фанати спілкуються з AI-двійником будь-коли для персоналізованих порад щодо тренувань, харчування та мотивації. Протягом трьох місяців Джейк заробляє додаткові $2500 щомісяця лише від взаємодій з AI-двійником, витрачаючи менше часу на індивідуальне залучення фанатів. Його AI-двійник також генерує свіжі ідеї контенту, допомагаючи йому підтримувати регулярний графік публікацій більш ефективно.

Споживчий бренд розробляє кампанію з конкретними вимогами до формату, ставками CPM, бюджетом та тривалістю. Вони пишуть запит, що описує бажані пости, та завантажують зображення продуктів. Відповідні AI-двійники та персонажі по всій мережі Fleek беруть участь, генеруючи унікальні версії поста та публікуючи їх у своїх соціальних акаунтах. Криейтори-учасники заробляють на основі перевірених переглядів (за 1000 переглядів за CPM кампанії), тоді як бренд досягає масштабованого інфлюенсер-маркетингу за економічно ефективними цінами з автентичним охопленням аудиторії.

Користувачі взаємодіють з AI-версіями улюблених криейторів або персонажів, отримуючи персоналізовані поради, генеруючи разом індивідуальні зображення та будуючи постійні відносини. AI запам'ятовує розмови, святкує прогрес та надає увагу, неможливу з зайнятими людськими інфлюенсерами. Марк Цукерберг зазначив, що середня людина має 3 близьких друзів, але хоче 15 — Fleek заповнює цю прогалину віртуальними друзями, які пропонують справжню експертизу, гумор та автентичні стилі комунікації, доступні миттєво.

Користувачі відкривають та взаємодіють з публічними AI-персонажами, створеними членами спільноти. Вони спілкуються, генерують контент та беруть участь у колективному створенні через ремікси. Друзі зі школи публікують дикі монтажі, колеги робять ремікси мемів, і навіть менш технічно підковані користувачі публікують контент, який стає вірусним — все це створює реальну цінність через чайові, зростання токенів та винагороди платформи. Це перетворює пасивне споживання соціальних мереж на активну участь, де кожен може довести, що він цікавий.





FLK має фіксовану максимальну пропозицію 100 000 000 токенів (без інфляції), побудовану як токен ERC-20 на Base (Ethereum Layer 2). Початкова циркулююча пропозиція на момент генерації токенів (TGE) становить 28 000 000 FLK (28%), забезпечуючи збалансований розподіл між негайною ліквідністю та довгостроковою стійкістю.

Команда: 20% (20 000 000 FLK)

Вестинг: 3-річний лінійний вестинг з 1-річним кліфом

Мета: Узгоджені довгострокові стимули для основних учасників

Інвестори: 20% (20 000 000 FLK)

Вестинг: 3-річний лінійний вестинг з 1-річним кліфом

Мета: Винагорода ранніх інвесторів, що підтримують розвиток платформи

Спільнота: 60% (60 000 000 FLK)

Казначейство екосистеми та винагороди за стейкінг: 20% (20 000 000 FLK)

Розблокування: 20% на TGE, 80% вестується лінійно протягом 2 років

CoinList та ліквідність: 20% (20 000 000 FLK)

Розблокування: 100% розблоковано на TGE для негайної ліквідності

Фонд: 10% (10 000 000 FLK)

Розблокування: 20% на TGE, 80% вестується лінійно протягом 1 року

Стимули та airdrop: 10% (10 000 000 FLK)

Розблокування: 20% на TGE, 80% вестується лінійно протягом 1 року

Виділення більшості спільноті (60%) забезпечує, що платформа стає все більш власністю та керується користувачами з часом, тоді як графіки вестингу для команди та інвесторів демонструють довгострокову відданість та запобігають раптовим шокам пропозиції.









FLK служить ексклюзивною валютою для покупки всіх токенів криейторів на Fleek. Кожен акаунт користувача має пов'язаний токен криейтора, який торгується лише проти FLK, створюючи природний попит із зростанням платформи. Коли користувачі купують токени криейторів, FLK блокується в бондингових кривих та пулах ліквідності, видаляючи циркулюючу пропозицію. Цей механізм забезпечує, що зростання платформи безпосередньо корелює зі збільшенням попиту на FLK та зменшенням доступної пропозиції.

Власники токенів можуть стейкати FLK для отримання прибутку, отримуючи при цьому покращені переваги платформи. Поточні та майбутні переваги стейкінгу включають підвищену видимість на сторінці дослідження, покращену присутність у стрічці та пріоритетний доступ до нових функцій. Стейкінг створює ще одне обмеження пропозиції, оскільки токени, заблоковані для стейкінгу, генерують постійні винагороди, зменшуючи циркулюючу пропозицію, заохочуючи довгострокове утримання замість короткострокової спекуляції.

FLK розподіляється як користувачам, так і криейторам за активність на платформі. Користувачі заробляють через чайові, торгівлю, взаємодію та інші взаємодії, тоді як криейтори отримують стимули на основі постів, підписників, показників залучення та обсягу торгівлі. Щоденні та щотижневі конкурси контенту надають додаткові можливості для заробітку. Ця система винагород заохочує активну участь та якісне створення контенту, справедливо розподіляючи цінність учасникам, які роблять платформу цінною.

Усі потоки доходу включають викуп FLK, при цьому куплені токени повертаються до казначейства спільноти для подальшого стимулювання. Торгівля токенами криейторів має комісію 2%, де 0,2% купує FLK. Чайові розподіляють 10% на покупки FLK. Майбутні потоки доходу, включаючи преміум-контент, взаємодії з AI та партнерства з брендами, підтримуватимуть компоненти викупу. Це створює стійку токеноміку, де успіх платформи постійно зменшує циркулюючу пропозицію, поповнюючи винагороди.





Fleek будує світ, де будь-хто може створювати AI-персонажів, що суперничають з впливом та заробітками зірок А-класу. Кожен криейтор матиме AI-двійників, які працюють цілодобово — залучають фанатів, укладають угоди з брендами, генерують дохід автономно. Це не просто заміна людських зв'язків, а створення абсолютно нових форм розваг та можливостей. Наступне покоління створюватиме AI-персонажів так само, як сьогодні грають у фентезі-спорт: для задоволення, змагання та реальних грошей. Бренди віддадуть перевагу мережам AI-інфлюенсерів над традиційним маркетингом, тому що ROI та масштаб будуть неперевершеними. Ранні криейтори, які зараз будують персонажів, позиціонують себе біля основ цієї нової економіки, отримуючи масові переваги, коли простір вибухне.









Fleek працює на перетині соціального AI, токенів криейторів та соціальних мереж на основі блокчейну, що розвивається. Його основні конкуренти включають Friend.tech (SocialFi з ключами криейторів), Rally (платформа монет криейторів) та BitClout/DeSo (децентралізовані соціальні мережі з монетами криейторів). Однак Fleek відрізняється кількома унікальними перевагами.

Friend.tech заклав основи SocialFi, з'єднуючи фанатів безпосередньо з криейторами через торговані ключі, але йому не вистачає інструментів створення контенту та можливостей AI. Fleek поєднує токени криейторів з потужними інструментами генерації AI, дозволяючи користувачам не лише інвестувати в криейторів, але й самим ставати криейторами за допомогою AI. Тоді як Friend.tech вимагає існуючого впливу для успіху, Fleek демократизує вплив — будь-хто може створювати професійний контент та будувати автентичні аудиторії незалежно від початкових переваг.

Rally та BitClout зосереджуються в першу чергу на токенізації без вирішення основної проблеми масштабованості створення контенту. AI-двійники Fleek вирішують фундаментальне обмеження криейтора: обмежений час та енергія. Одна особа на Fleek може підтримувати кілька AI-персонажів на різних платформах та в нішах одночасно, кожен будує незалежні аудиторії та потоки доходу — неможливо на платформах конкурентів, зосереджених лише на токен-механіках.

Функції ремікси та колаборативного контенту Fleek створюють мережеві ефекти, відсутні у конкурентів. Кожен ремікс породжує більше реміксів, тоді як оригінальні криейтори заробляють від кожної гілки, перетворюючи пасивні соціальні мережі на активні колаборативні економіки. Інтеграція партнерств з брендами на рівні протоколу забезпечує вбудовану монетизацію за межами лише торгівлі токенами, надаючи криейторам та їхнім AI-двійникам стійкий дохід незалежний від спекуляцій.

Питання "краще" залежить від цілей користувача. Трейдери, які шукають встановлену ліквідність, можуть віддати перевагу зрілому ринку Friend.tech. Однак криейтори, які хочуть масштабування на основі AI, бренди, які шукають економічно ефективний доступ до інфлюенсерів, та фанати, які бажають значущих відносин з AI, знайдуть комплексний підхід Fleek більш цінним. Оскільки можливості AI розвиваються, платформи, що поєднують інструменти створення з токенізацією, отримують переваги над чистими SocialFi-моделями, що не мають функцій генерації контенту.





MEXC — це провідна платформа для покупки токенів FLK, що пропонує зручний торговий досвід з надійними функціями безпеки. Як провідна криптовалютна біржа, якій довіряють мільйони трейдерів у всьому світі, MEXC забезпечує високу ліквідність для плавної торгівлі з мінімальним проковзуванням, конкурентні комісії та цілодобову підтримку клієнтів. Інтуїтивний інтерфейс платформи робить FLK доступним як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, з розширеними функціями, включаючи опції стейкінгу, комплексні інструменти аналізу ринку та ексклюзивні рекламні кампанії для нових лістингів токенів.





Створіть обліковий запис MEXC: Відвідайте : Відвідайте веб-сайт MEXC , зареєструйтеся за допомогою своєї електронної пошти та завершіть верифікацію KYC. Поповніть рахунок: Поповніть свій обліковий запис, внісши USDT або інші підтримувані криптовалюти з зовнішнього гаманця. Перейдіть до торгівлі FLK: Знайдіть "FLK" у розділі торгівлі та виберіть торгову пару FLK/USDT. Виберіть тип ордера: Виберіть ринковий ордер для негайної покупки за поточною ціною або лімітний ордер, щоб встановити бажану ціну покупки. Виконайте покупку: Введіть кількість FLK, яку ви хочете купити, перегляньте деталі транзакції та підтвердіть свій ордер. Керуйте своїми токенами: Ваші токени FLK з'являться у вашому гаманці MEXC — зберігайте їх на біржі для торгівлі або виведіть на особистий гаманець для довгострокового зберігання.





Fleek представляє революційне об'єднання AI, соціальних мереж та технології блокчейн, вирішуючи фундаментальні нерівності традиційних платформ і вирішуючи критичні проблеми масштабованості для криейторів та брендів. Завдяки створенню контенту на основі AI, автономним AI-двійникам, економіці токенів криейторів та функціям колаборативних реміксів, Fleek демократизує вплив та будує справедливі системи розподілу цінності. Токен FLK живить цю екосистему через стійку токеноміку, що поєднує базове спарювання токенів криейторів, винагороди за стейкінг, стимули платформи та механізми викупу. Оскільки можливості AI розвиваються, а соціальні платформи еволюціонують, Fleek позиціонує себе на передовій економіки криейторів наступного покоління — пропонуючи раннім послідовникам можливість взяти участь у тому, що може стати шаблоном того, як AI та блокчейн змінюють форму соціальних мереж, створення контенту та цифрового впливу.





