Що таке FAT? Вступ до цифрових активів

FAT — це криптовалюта на основі блокчейну, яка функціонує як токен ERC-20 в мережі Ethereum. Вона була запущена в квітні 2018 року і в основному пов’язана з платформою FatBTC, служачи внутрішньою валютою. Токен був розроблений для забезпечення безперебійних транзакцій цифрових активів та стимулювання участі в екосистемі FatBTC, метою є вирішення проблем неефективності управління цифровими активами на біржах. Завдяки своїй основі на Ethereum, FAT дозволяє користувачам передавати цінність, платити за послуги та потенційно отримувати платформні переваги, використовуючи безпеку та прозорість технології блокчейн. Як помітний цифровий актив на ринку криптовалют, FAT представляє інноваційний підхід до блокчейн-фінансових рішень.

FAT був представлений у 2018 році як частина ширшої стратегії біржі FatBTC створити рідний цифровий актив для своїх користувачів. Хоча конкретні деталі про засновницьку команду не надані в доступних джерелах, запуск проекту співпав зі зусиллями FatBTC розширити свої пропозиції та підвищити залучення користувачів через власний токен. Ідея FAT полягала у спрощенні операцій біржі та наданні додаткової корисності учасникам платформи шляхом інтеграції спеціального токена ERC-20 в екосистему криптовалют.

З моменту свого створення FAT відзначив кілька важливих етапів, включаючи інтеграцію в торгову платформу FatBTC та створення свого смарт-контракту на Ethereum (адреса: 0x2ec95b8eda549b79a1248335a39d299d00ed314c). Запуск токена допоміг FatBTC зарекомендувати себе як одного з перших прихильників біржових криптовалют, що сприяло зростанню платформи та збереженню користувачів в конкурентному ринку цифрових активів.

Екосистема FAT зосереджена навколо своєї ролі внутрішньої валюти біржі FatBTC, з наступними основними компонентами:

Основна платформа/додаток:

FAT використовується в біржі FatBTC для полегшення торгівлі, оплати комісій за транзакції та участі в платформних акціях або бонусах. Його інтеграція як токена ERC-20 забезпечує сумісність з гаманцями Ethereum та децентралізованими додатками, підвищуючи його корисність як універсального цифрового активу.

Другорядні функції/послуги:

FAT може використовуватися для стимулів спільноти, програм лояльності або як засіб отримання доступу до ексклюзивних функцій на платформі FatBTC. Це підвищує залучення користувачів та надає додаткову цінність власникам токенів в екосистемі блокчейн.

Додаткові компоненти екосистеми:

Як токен ERC-20, FAT може зберігатися, передаватися та керуватися за допомогою стандартних гаманців, сумісних з Ethereum, що дозволяє ширшу взаємодію в екосистемі Ethereum та ширшому ринку криптовалют.

Ці компоненти працюють разом для створення безперебійного середовища, де FAT виступає як утилітарний токен, що живить транзакції та взаємодії в мережі FatBTC та за її межами.

Неефективні біржові транзакції:

Традиційні біржі часто стикаються з затримками та високими витратами на обробку транзакцій. FAT має на меті оптимізувати ці процеси, надаючи рідну, засновану на блокчейн валюту для внутрішніх розрахунків, пропонуючи більш ефективне рішення для управління цифровими активами.

Відсутність стимулів для користувачів:

Багато платформ стикаються з труднощами утримання користувачів через обмежені нагороди чи механізми залучення. FAT вирішує це, забезпечуючи програми лояльності та платформні переваги в екосистемі криптовалют.

Обмежена взаємодія:

Біржові активи можуть бути ізольовані, що обмежує їх використання за межами платформи. Як токен ERC-20, FAT пропонує сумісність з ширшою екосистемою Ethereum, підвищуючи свою корисність як універсального цифрового активу для ентузіастів криптовалют.

FAT вирішує ці проблеми, використовуючи технологію блокчейн для надання безпечної, ефективної та універсальної цифрової валюти для користувачів бірж.

На основі наданих результатів пошуку немає прямої інформації про загальну емісію чи пропорційний розподіл цифрового токена під назвою FAT. Результати пошуку посилаються на концепції, такі як «товсті протоколи» в блокчейні, «Теза Fat App», та загальні дискусії про цифрові токени та токенізацію, але жодне з цих джерел не надає конкретних даних про токен під назвою FAT, його загальну емісію чи розподіл.

Якщо ви маєте на увазі конкретну криптовалюту або цифровий актив під назвою FAT, можливо, що:

Токен є або дуже новим, нішевим, або не широко висвітленим у головних новинах про криптовалюти чи агрегаторах даних.

Офіційний сайт і білий папір FAT не були включені в результати пошуку, тому їхні деталі не можуть бути підтверджені чи підсумовані тут.

Для отримання точних даних про загальну емісію та пропорційний розподіл токена FAT вам зазвичай потрібно:

Відвідати офіційний веб-сайт проекту токена FAT.

проекту токена FAT. Переглянути білий папір, який зазвичай деталізує токеноміку, включаючи загальну емісію та розподіл (наприклад, команда, інвестори, спільнота, екосистема тощо).

В екосистемі FatBTC FAT служить:

Засобом обміну для торгівлі та оплати комісій на ринку криптовалют.

Інструментом для доступу до платформних нагород та стимулів для трейдерів цифрових активів.

Потенційним токеном управління чи участі, залежно від майбутніх розвитків платформи в екосистемі блокчейн.

У поточних результатах пошуку немає загальнодоступної інформації щодо графіку обігу чи розблокування токенів FAT.

Деталі про управління чи механізми стейкінгу для FAT на основі поточних даних недоступні.

FAT постає утилітарним токеном в екосистемі FatBTC, маючи на меті підвищити ефективність транзакцій, залучення користувачів та взаємодію через стандарт ERC-20. Хоча його основні функції та інтеграція з платформою FatBTC є очевидними, конкретні деталі про його токеноміку, розподіл та управління залишаються недоступними в поточних результатах пошуку.