Що таке домінування ETH: як читати графік домінування ETH і що він означає

Криптовалютний ринок змінюється стрімко, і розуміння ключових показників може стати вирішальним між прибутком і збитками. Домінування Ethereum є одним з найважливіших індикаторів для відстеження ринкових настроїв та ухвалення обґрунтованих інвестиційних рішень. У цьому посібнику ви дізнаєтеся, що насправді означає домінування ETH, як читати відповідні графіки так, як це роблять професійні трейдери, і як цей показник взаємодіє з ринковою часткою Bitcoin, сигналізуючи про ширші тенденції на ринку. Якщо ви вперше звертаєте увагу на поточний відсоток домінування Ethereum або прагнете вдосконалити свою торгову стратегію, ця стаття допоможе розібратися з усім, що потрібно знати новачкам про цей ключовий показник.





Основні моменти

Домінування ETH вимірює частку Ethereum на ринку порівняно з усіма іншими криптовалютами разом.

Станом на вересень 2025 року домінування Ethereum становить 13–15%, після відновлення з історичного мінімуму у 6,95% у квітні.

Рухи домінування Bitcoin та Ethereum разом сигналізують про цикли ротації капіталу та потенційні сезони альткоїнів.

Ethereum контролює приблизно 60–63% загального обсягу заблокованих активів (TVL) у DeFi, зберігаючи лідерство серед платформ смартконтрактів.

Травневе оновлення Pectra 2025 року та схвалення спотових ETF підвищили довіру з боку інституційних інвесторів і сприяли відновленню домінування Ethereum.

Трейдери використовують показник домінування ETH разом із ціновими графіками, щоб обирати вдалий момент для входу, управляти ризиком і визначати потенційні точки переходу до альткоїнів.





Домінування Ethereum вимірює, яку частку загального криптовалютного ринку займає Ethereum. Коли трейдери говорять про домінування ETH, вони мають на увазі ринкову частку Ethereum порівняно з усіма іншими цифровими активами разом узятими. Цей показник дає уявлення про силу Ethereum відносно ширшої криптоекосистеми.

Розрахунок домінування Ethereum досить простий. Береться ринкова капіталізація Ethereum, ділиться на загальну ринкову капіталізацію всіх криптовалют і множиться на 100. Наприклад, якщо загальний обсяг ринку становить 2 трильйони $, а ринкова капіталізація Ethereum — 400 мільярдів $, тоді домінування Ethereum становитиме 20%. Це означає, що одна п'ята всіх інвестицій у криптовалюти припадає на Ethereum.

Розуміння показника домінування ETH дозволяє побачити, де зосереджена інвесторська довіра. Вищий відсоток домінування свідчить про те, що інвестори спрямовують капітал саме в Ethereum, а не розподіляють його між тисячами альткоїнів. Це часто сигналізує про те, що трейдери вважають Ethereum надійнішим варіантом в умовах невизначеності. Натомість зниження домінування Ethereum зазвичай означає, що інвестори шукають можливості в менш відомих криптовалютах, сподіваючись на вищу прибутковість попри зростання ризику.

Поточне значення домінування Ethereum змінюється постійно, оскільки ціни коливаються, а на ринок виходять нові проєкти. Відстежувати ці зміни в реальному часі можна на платформах на кшталт CoinMarketCap або CoinGecko. Вони оновлюють дані щохвилини та відображають як поточні показники, так й історичні тенденції. Історичний контекст має значення при оцінці ринкового домінування ETH. У 2017–2018 роках, під час буму ICO, Ethereum досягав понад 30% домінування, але згодом цей показник знизився через диверсифікацію інвестицій. Нині домінування Ethereum стабілізувалося в межах, що відображають його зрілу позицію як провідної платформи смартконтрактів.





CoinMarketCap і Перш ніж аналізувати тенденції, потрібно мати точні джерела даних. Графіки домінування ETH доступні на TradingView CoinGecko . На TradingView він позначений тікером ETH.D і має розширені інструменти графічного аналізу для професійних трейдерів. Натомість CoinMarketCap і CoinGecko пропонують простіші інтерфейси, що ідеальніо підходять для новачків, які хочуть побачити швидкий огляд поточного рівня домінування Ethereum. Усі платформи регулярно оновлюють дані: TradingView — що кілька секунд, а CoinMarketCap — що кілька хвилин.





Відкривши графік домінування ETH на TradingView, ви побачите лінійний графік, що демонструє, як змінювалася ринкова частка Ethereum у часі. Зростання ліній свідчить про те, що Ethereum займає більшу частку крипторинку, тоді як падіння — про перетік капіталу в інші криптовалюти. Наприклад, графік домінування Ethereum за травень 2025 року продемонстрував різкі коливання: від історичного мінімуму 6,95% у квітні до понад 11% вже влітку.

Ключові рівні підтримки й опору допомагають трейдерам визначати можливі точки розвороту. Рівень 7% історично виступає сильною підтримкою для домінування Ethereum, оскільки графік неодноразово відбивався від цієї позначки протягом 2024 та на початку 2025 року. Натомість рівень 20% виступає як опір, обмежуючи зростання. Такі рівні працюють як «підлога» і «стеля», від яких графік часто розвертається.





Поточне значення домінування Ethereum дає миттєву картину, однак для грамотного аналізу потрібно зіставляти його з історичними тенденціями. Короткострокові коливання у відсотку домінування ETH часто спричинені тимчасовими новинами та швидко минають. Натомість довгострокові тренди відображають фундаментальні зміни в тому, як інвестори оцінюють перспективи цінності Ethereum. Стабільне зростання домінування з 6,95% у квітні 2025 року до понад 11% у липні свідчить не просто про технічний відскок. Воно підтверджує зростання інституційного інтересу завдяки запуску ETF і активізацію розробників, які працюють над рішеннями масштабування в екосистемі Ethereum.









Взаємозв'язок між домінуванням Bitcoin та Ethereum формує одну з найважливіших моделей у криптовалютному ринку. Ці два показники постійно впливають один на одного через перетоки капіталу та настрої інвесторів. Аналізуючи домінування BTC і ETH разом, можна помітити, що капітал часто циркулює між цими двома ключовими активами залежно від ринкових умов і рівня готовності до ризику.

Щоб розуміти закономірності домінування ETH і BTC, слід враховувати, що загальна сума домінування всіх криптовалют завжди дорівнює 100%. Коли домінування Bitcoin істотно зростає, це часто свідчить про те, що інвестори виходять з альткоїнів і навіть з Ethereum, шукаючи умовну «безпечну гавань». Графіки домінування ETH і BTC чітко демонструють ці патерни ротації, коли капітал перетікає з одного основного активу в інший.





Різні комбінації рухів поточного співвідношення домінування BTC та ETH дають різне трактування. Коли домінування Bitcoin зростає разом із ціною, це зазвичай свідчить про бичачий ринок для BTC, у якому альткоїни, зокрема й Ethereum, зазнають труднощів. Такий сценарій спостерігався на початку 2024 року: схвалення ETF на Bitcoin призвело до значного притоку капіталу, про що свідчили як показники домінування Bitcoin та Ethereum, так і ринкові дані.

Інший сценарій виникає, коли ціна Bitcoin зростає, але графіки домінування BTC та ETH показують зниження домінування BTC на тлі зростання домінування ETH. Це, як правило, сигналізує про початок сезону альткоїнів, у якому лідером виступає Ethereum. У період з квітня до липня 2025 року домінування Bitcoin знизилося з приблизно 56% до 52%, тоді як домінування Ethereum зросло з квітневого мінімуму, створивши сприятливі умови для альткоїнів.





Ротація домінування від BTC до ETH часто виступає провісником ширших рухів на ринку альткоїнів. Коли капітал починає перетікати з Bitcoin до Ethereum, зазвичай це передує подібному інтересу до інших блокчейн-платформ рівня 1 та токенів DeFi. Досвідчені трейдери уважно спостерігають за цим співвідношенням BTC/ETH як за раннім індикатором зміни ринкової фази.

Поточна ситуація свідчить про перехідну фазу. Відновлення домінування Ethereum у травні 2025 року з історичних мінімумів вказує на зростання довіри до фундаментальних показників ETH, особливо після оновлення Pectra та впровадження ETF з боку інституційних інвесторів. Водночас Bitcoin усе ще зберігає домінування понад 50%, що свідчить про те, що ринок поки не перейшов до агресивного прийняття ризику.





Поточне домінування Ethereum, що коливається у межах 13–15% наприкінці 2025 року, є суттєвим відновленням після квітневого мінімуму на рівні 6,95%. Це відновлення свідчить про кілька важливих змін у ринкових умовах і настроях інвесторів. Поточне значення ETH.D відображає відновлення довіри до Ethereum як провідної платформи смартконтрактів, особливо після оновлення Pectra , яке покращило масштабованість та ефективність мережі.

Існує кілька факторів, що пояснюють зміну ринкового домінування Ethereum у 2025 році порівняно з початком року. Інституційне впровадження значно прискорилося після запуску спотових ETF на Ethereum . Провідні фінансові компанії, як-от BlackRock, Fidelity і Grayscale, запропонували продукти, що забезпечують традиційним інвесторам легкий доступ до ETH. Квітень 2025 року, коли домінування Ethereum досягло мінімуму, фактично став точкою розвороту перед хвилею інституційного інтересу. Дані за травень 2025 року зафіксували початкову фазу цього відновлення.

Тенденція домінування Ethereum у 2025 році також свідчить про збереження лідерства у ключових криптовалютних секторах. Протоколи DeFi , побудовані на базі Ethereum, як і раніше, контролюють більшість загального обсягу TVL серед усіх блокчейнів, а NFT-ринок залишається переважно орієнтованим на Ethereum попри зростання конкурентів. Частка Ethereum у TVL DeFi, зафіксована ще у 2024 році, збереглася й у 2025 році: Ethereum продовжує утримувати приблизно 60–63% усього заблокованого капіталу в DeFi, навіть з урахуванням розвитку рішень рівня 2 та конкурентних блокчейнів.

Останні події свідчать, що станом на 29 травня 2025 року домінування Ethereum досягло скоріше стабілізаційного рівня, ніж пікових значень. Успішне оновлення Pectra усунуло технічні обмеження, які раніше стримували ефективність Ethereum, тоді як рішення рівня 2, як-от Arbitrum Optimism , продовжують масштабувати пропускну здатність, не розщеплюючи екосистему. Це поєднання покращень базового рівня та зростання рішень рівня 2 зміцнює фундаментальну позицію Ethereum.













Професійні трейдери враховують відсоток домінування Ethereum як інструмент для визначення сприятливого часу на ринку та розподілу капіталу. Коли поточне значення домінування ETH зростає разом із ціною самого Ethereum, досвідчені інвестори розглядають це як потужний бичачий сигнал саме для ETH. Така комбінація свідчить про те, що капітал надходить в Ethereum не лише з фіатних коштів, а й з інших криптовалют, тобто ринок загалом демонструє впевненість у перспективах ETH.





Стратегії розподілу портфеля також залежать від тенденцій домінування. Прагматичні трейдери можуть збільшити частку Ethereum у портфелі, коли домінування починає зростати з історично низьких рівнів, сприймаючи це як вигідну точку входу після перепроданості ETH відносно менших конкурентів. Відскок із рівня 6,95% у квітні 2025 року ілюструє саме таку ситуацію: поточні рівні домінування Ethereum свідчать, що ETH був недооцінений з огляду на свої фундаментальні переваги.





Управління ризиками стає простішим, якщо відстежувати домінування ETH разом із ціновою динамікою. Якщо ціна ETH знижується, але домінування зростає, це означає, що інші криптовалюти падають ще більше. Така відносна сила може бути підставою утримувати позиції в ETH навіть під час загального спадного ринку. І навпаки — коли ціна ETH зростає, але домінування падає, це сигналізує, що альткоїни демонструють кращу динаміку. У такому разі трейдер може тактично перемістити капітал у ті сегменти ринку.





Використання домінування ETH як фільтра дозволяє точніше обирати момент для інвестицій в альткоїни. Коли після тривалого зростання домінування ETH починає знижуватись, це часто означає, що настав оптимальний час для переходу в менш капіталізовані криптовалюти. Такі моменти ротації не є випадковими: зазвичай спочатку Ethereum веде ринок угору, а згодом інвестори шукають більший потенціал прибутку в активах з вищим рівнем ризику.





Плутанина між домінуванням і ціною: зростання відсотка домінування Ethereum не обов'язково означає зростання його ціни. Домінування може зростати навіть тоді, коли ціна ETH падає, якщо інші криптовалюти дешевшають ще швидше.

Надмірна реакція на щоденні коливання: сьогоднішнє значення домінування ETH може змінитися на 1–2 відсоткові пункти через тимчасові новини, однак такі короткострокові коливання рідко свідчать про зміну довгострокового тренду.

Ігнорування ринкового контексту: зростання домінування Ethereum під час ведмежого ринку має зовсім інше значення, ніж таке саме зростання під час бичачого ринку.

Використання домінування як єдиного індикатора: досвідчені трейдери зіставляють дані про домінування з обсягами торгівлі, фінансуванням та ончейн-активністю, замість того щоб покладатися лише на один показник.

Торгівля на основі короткострокового шуму: новачки часто приймають торгові рішення, орієнтуючись на щоденні зміни домінування, тоді як надійні сигнали формуються на основі щотижневих або щомісячних тенденцій.













1. Який поточний відсоток домінування Ethereum?

Станом на кінець вересня 2025 року домінування Ethereum становить приблизно 13–15%, після відновлення з квітневого мінімуму на рівні 6,95%.





2. Як часто слід перевіряти графік домінування ETH?

Довгострокові інвестори можуть перевіряти його раз на тиждень, а активним трейдерам варто стежити щоденно або під час ключових ринкових подій.





3. Чи є високе домінування ETH добрим або поганим знаком?

Високе домінування не є однозначно добрим чи поганим. Все залежить від ринкового контексту та від того, чи ви утримуєте ETH або альткоїни.





4. Де можна переглянути поточне домінування Ethereum?

На TradingView, CoinMarketCap і CoinGecko доступні графіки домінування Ethereum у реальному часі.





5. У чому різниця між домінуванням BTC та ETH?

BTC вимірює частку ринку Bitcoin, а ETH — частку ринку Ethereum. Разом вони дозволяють відстежувати ротацію капіталу між основними активами.





6. Що означає поточне значення ETH.D?

ETH.D — це тікер, який позначає домінування Ethereum на платформах на кшталт TradingView.





7. Чому домінування Ethereum знизилося на початку 2025 року?

Історичний мінімум зумовлений конкуренцією з боку альтернативних блокчейнів рівня 1 та фіксацією прибутку після попереднього зростання.





8. Чи може показник домінування Ethereum передбачити сезон альткоїнів?

Зниження домінування ETH на тлі зростання його ціни часто сигналізує про початкову фазу сезону альткоїнів.





Розуміння домінування Ethereum — це потужний інструмент для аналізу стану крипторинку. Графік домінування ETH відображає потоки капіталу, схильність до ризику та зміну ринкових фаз, що впливає на весь ваш портфель. Від історичного мінімуму у 6,95% у квітні 2025 року до відновлення вище 13% — останні зміни свідчать про повернення інституційної довіри та посилення фундаментальних позицій ETH.

За умови грамотної інтерпретації, взаємодія домінування BTC та ETH може генерувати ефективні торгові сигнали. Досвідчені трейдери поєднують аналіз домінування з іншими показниками, а не покладаються лише на один індикатор. Слідкуйте за домінуванням Ethereum регулярно на платформах TradingView, CoinMarketCap або CoinGecko, але завжди враховуйте також динаміку ціни та загальні ринкові умови.