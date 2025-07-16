Що таке ETC Fifteening













ETC, або Ethereum Classic, з'явився в результаті хардфорку Ethereum після злому DAO в липні 2016 року. Після цього хардфорку нова мережа зберегла назву Ethereum і продовжила використовувати токен ETH. Початкова мережа була перейменована в Ethereum Classic, а її токен був перейменований в ETC. У цьому сенсі Ethereum Classic є попередником сучасного Ethereum.









У вересні 2022 року механізм консенсусу в мережі Ethereum перейшов від Proof of Work (POW) до Proof of Stake (POS), в той час як Ethereum Classic (ETC) продовжував працювати в режимі POW, де винагорода за блок отримується шляхом майнінгу.





Як і у випадку з Bitcoin, загальна пропозиція ETC фіксується на рівні приблизно 2,1 мільярда (фактично 210 700 000) токенів. Крім того, ETC реалізує відповідний механізм зменшення винагороди за майнінг, яка зменшується на 20% кожні 5 мільйонів блоків.





Згідно з останніми даними, у червні 2024 року відбудеться четверте зменшення винагороди за майнінг ETC, і до нього вже менше 100 днів.









Перше зменшення було в грудні 2017 року. Винагорода за блок знизилася з початкових 5 ETC до 4 ETC. Протягом періоду зниження ціна ETC продовжувала зростати, прорвавши позначку в 40 $.









Друге зменшення було у березені 2020 року. Винагорода за блок знизилася з 4 ETC до 3,2 ETC. Через ведмежий ринок прибутки майнерів ще більше зменшилися. Цікаво, що під час цього періоду зменшення ціна ETC знизилася, і протягом значного періоду після цього ETC коливався на рівні 7,5 $.









Третє зменшення відбулося у квітні 2022 року. Винагорода за блок знизилася з 3,2 ETC до 2,56 ETC.





Влітку 2021 року на хвилі захоплення DeFi в Ethereum влилася величезна кількість грошей. Ethereum Classic, з його нерозривним зв'язком з Ethereum, також досяг свого піку в 180 $. Через рік, коли ейфорія вщухла, ціна ETC значно знизилася. Після зменшення винагороди за майнінг у 2022 році ціна ETC почала відновлюватися після тримісячного падіння.









Четверте зменшення очікується в червні 2024 року. Винагорода за блок знизиться з 2,56 ETC до 2,048 ETC.





Це зниження відбудеться незабаром після запланованого на квітень 2024 року халвінгу Bitcoin. Як наслідок, зменшення винагороди за майнінг ETC, ймовірно, відбудеться під час бичачого ринку, що створить позитивні ринкові очікування щодо ціни токена. Виходячи з останніх показників, ціна ETC слідує за загальним ринковим трендом, демонструючи загальну тенденцію до зростання.













Незважаючи на те, що все більше користувачів перейшли на Ethereum, як з точки зору розвитку його екосистеми, так і з точки зору ціни монети, Ethereum Classic (ETC) значно відрізняється від Ethereum. Однак все ще є частина користувачів, які залишаються прихильниками Ethereum Classic. Це відбувається завдяки таким особливостям Ethereum Classic (ETC) як:









Виникнення Ethereum Classic (ETC) пов'язане з непохитною прихильністю до децентралізації, яка спочатку полягала у відмові від суперечливого хардфорку, що передбачав би втручання людини для відкату транзакцій з метою відшкодування значних збитків від наслідків інциденту з DAO. Ця рішуча віра в децентралізацію стала рушійною силою зростання і подальшого розвитку ETC.









Токени Ethereum Classic (ETC) розроблені з обмеженою загальною пропозицією і планом зменшення винагороди за майнінг, подібно до Bitcoin. Карбування токенів зменшується з часом, надаючи їм певний рівень дефіциту.









Механізм POW, з моменту його появи у Bitcoin, пройшов 15-річне тестування на ринку, продемонструвавши безпеку цього механізму для досягнення консенсусу. Спільнота розробників Ethereum Classic (ETC) чітко заявила, що не буде переходити до механізму Proof of Stake (POS), подібного до Ethereum. Це рішення ґрунтується на побоюваннях, що на пізніх етапах розвитку POS може перетворитися на гру "багаті стають багатшими, бідні стають біднішими", в якій ті, хто запізнився, повністю втратять можливість брати участь.









Ви можете купити спотовий ETC на платформі MEXC.





Відкрийте застосунок MEXC, введіть ETC у верхньому рядку пошуку, виберіть ETC на сторінці спотової торгівлі, торкніться "Купити" на сторінці свічкового графіка, виберіть тип ордера, кількість ордера та іншу інформацію, а потім торкніться "Купити ETC", щоб завершити покупку.







