Що таке Elderglade: ігрова екосистема Web3, що поєднує звичайні ігри з ефектом глибокого занурення

Зі стрімким розвитком технології блокчейн, Web3-ігри стають все більш привабливою сферою для гравців з усього світу. Elderglade , розроблена відомою студією W3Forge, представляє наступне покоління екосистеми фентезі ігор Web3. Унікальна ігрова механіка, багатий контент і глибока інтеграція зі штучним інтелектом допомагають їй вирізнятися на переповненому ринку.













Elderglade поєднує два найуспішніші ігрові жанри в унікальній гібридній моделі, яка підтримує масштабне залучення користувачів, забезпечуючи при цьому глибоку та довготривалу взаємодію. Екосистема Elderglade доступна через LINE Telegram , нативні мобільні застосунки (iOS та Android) та веб-браузери, забезпечуючи безперебійний користувацький досвід.









Elderglade створена W3Forge, студією розробки ігор, відомою своєю експертністю як у розробці ігор, так і в технології блокчейн. W3Forge успішно запустила кілька інноваційних проєктів, продемонструвавши свій потужний досвід в інтеграції технології блокчейн в ігрову індустрію. Студія і надалі прагне рухати індустрію вперед, поєднуючи імерсивний ігровий дизайн з найсучаснішими технологіями.













Elderglade вирізняється динамічним ігровим процесом, привабливим як для любителів, так і для завзятих гравців. Екосистема гри включає в себе:





1) Гра PvP Match-3 в реальному часі: вже запущена гра PvP match-3 в реальному часі, яка привертає увагу великої кількості гравців завдяки швидкому розвитку подій та стратегічній механіці.





2) MMORPG на основі штучного інтелекту: MMORPG на основі штучного інтелекту в майбутньому запровадить механізм PvPvE (гравець проти гравця та проти навколишнього середовища) на основі видобутку, що забезпечить безпрецедентний ігровий досвід.









Elderglade привносить у гру володіння активами ончейн, дозволяючи гравцям по-справжньому володіти цифровими активами та торгувати ними. Ця функція не лише поглиблює занурення та реалістичність, але й надає гравцям додаткові економічні стимули.









Elderglade глибоко інтегрує ШІ в ігровий процес, щоб забезпечити динамічну генерацію контенту. ШІ автоматично створює різноманітні квести, ворогів і винагороди на основі поведінки та вподобань гравця, гарантуючи, що кожна сесія буде свіжою та унікальною. Неігрові персонажі (NPC) завдяки ШІ взаємодіють природно та розумно, посилюючи занурення в гру. Крім того, алгоритми ШІ аналізують звички гравців, щоб надавати персоналізовані ігрові рекомендації та підказки щодо стратегій, допомагаючи гравцям насолоджуватися чудовим ігровим досвідом. Така інтеграція ШІ не тільки підвищує рівень задоволення та виклику, але й гарантує, що кожне проходження гри залишатиметься неповторним.









Elderglade підтримує безперешкодний доступ до різних платформ: гравці можуть увійти в ігровий світ через LINE, Telegram, нативні мобільні застосунки (iOS та Android) та веб-браузери. Така інтеграція значно знижує бар'єри для входу та збільшує як доступність, так і потенційну базу користувачів.









Elderglade робить акцент як на змагальному ігровому процесі, так і на соціальній взаємодії. Гравці можуть об'єднуватися з друзями для досліджень, приєднуватися до діяльності гільдій та разом боротися з могутніми ворогами. У той же час, внутрішньоігрові таблиці лідерів та системи арен надають платформи для демонстрації майстерності та змагання за честь.









ELDE ─ нативний токен екосистеми Elderglade. Він відіграє вирішальну роль в економіці гри як основна валюта для різних транзакцій та видів діяльності. Основні способи його використання включають:





Доступ до гри та участь у ній: використовується для входу в Пустелю, Ліс і для участі в різних битвах.

Здобуток ресурсів і прибуток: гравці можуть збирати ELDE під час розвідки, забезпечуючи беззбитковість або прибуток, а землевласники Пустелі можуть претендувати на незібрані токени зі своїх земель.

Ігрові витрати: витрачаються в містах на зцілення, купівлю та обслуговування спорядження.

Засіб торгівлі гравців: сприяє P2P-торгівлі героями, спорядженням і предметами.

Заохочення за NFT: власники таверн NFT отримують винагороду ELDE за рекрутування персонажів.

Стейкінг та покращення: здійснюйте стейкінг ELDE, щоб покращувати функції будівель і заробляти спеціальні NFT, відкриваючи нові ігрові можливості та стратегії.









Elderglade ─ це ігрова екосистема Web3, яка поєднує звичайні ігри з глибоким зануренням завдяки доступу до численних платформ, керованому штучним інтелектом ігровому процесу та всеосяжній системі токеноміки. По мірі розвитку проєкту та становлення його екосистеми, Elderglade має намір зайняти провідне місце в блокчейн-іграх, слугуючи мостом між традиційними іграми та світом Web3.





ELDE пройшов лістинг на MEXC для спотової та ф'ючерсної торгівлі з наднизькими комісіями за торгівлю . Щоб купити ELDE на MEXC:





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) У рядку пошуку введіть ELDE та виберіть спотову або фʼючерсну торгівлю.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну, а потім завершіть транзакцію.



