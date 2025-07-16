Що таке DePIN?









DePIN ─ це нова концепція, що розшифровується як Decentralized Physical Infrastructure (децентралізована фізична інфраструктура). По суті, вона заохочує користувачів за допомогою винагород у вигляді токенів ділитися своїми ресурсами, такими як простір для зберігання даних, бездротові мережі, широкосмуговий доступ, можливості хмарних обчислень тощо, щоб спільно будувати і підтримувати мережеву інфраструктуру.





Концепція DePIN вперше з'явилася наприкінці 2022 року в публічному конкурсі назв для фізичної інфраструктури web3, організованому Messari. Згодом Messari прийняла цю концепцію у своїх щорічних та спеціальних звітах, зробивши DePIN уніфікованою назвою для цього треку.













У порівнянні з традиційними мережами фізичної інфраструктури, DePIN має наступні переваги:









DePIN усуває витрати, пов'язані з традиційним створенням та обслуговуванням фізичної інфраструктури, а також витрати на утримання численних співробітників. Заохочуючи користувачів за допомогою винагород у вигляді токенів ділитися своїми особистими мережевими ресурсами, вона знижує бар'єри для входу в галузь. Крім того, швидкість запуску DePIN, яка підключає існуюче обладнання до мережі, набагато вища, ніж традиційне створення інфраструктури, що забезпечує конкурентну перевагу для глобальної експансії без бар'єрів.









Мережі, побудовані за допомогою DePIN, покладаються на тисячі нодів, що зменшує ризики втрати даних через зловмисні атаки або технічні збої. Це значна перевага над традиційними мережами фізичної інфраструктури.









DePIN дозволяє будь-кому і будь-де брати участь у створенні фізичної інфраструктури, яка відповідає їхнім потребам. На противагу цьому, традиційні інфраструктурні проєкти часто диктуються централізованою структурою, яка визначає правила та умови вашого користування.









Відповідно до таксономії Messari, сектор DePIN можна розділити на дві основні категорії: мережі фізичних ресурсів і мережі цифрових ресурсів.





Мережі фізичних ресурсів охоплюють бездротові мережі, географічні просторові мережі, мобільні мережі та енергетичні мережі. Мережі цифрових ресурсів охоплюють мережі зберігання даних, пропускну здатність і обчислювальні мережі. Приклади обох типів показані на зображенні нижче:













Мережі фізичних ресурсів розгортають, залежно від місця розташування, апаратне обладнання з використанням заохочень для забезпечення криптографічних мережевих послуг, які є витратними і незамінними. Їх основна перевага полягає в значному скороченні капітальних інвестицій та операційних витрат. Як згадувалося раніше в перевагах DePIN, мережі фізичних ресурсів розподіляють традиційні капітальні інвестиції та операційні витрати між учасниками мережі.









Мережі цифрових ресурсів заохочують користувачів розгортати апаратне забезпечення, використовуючи заохочення для надання замінних цифрових ресурсів. Важливою особливістю цієї мережі є те, що вона зосереджена на повторному використанні наявних ресурсів, що простоюють, без необхідності купувати нове обладнання. Мережі цифрових ресурсів мають на меті надати рішення для малих і середніх центрів обробки даних і підприємств, щоб використовувати велику кількість ресурсів, які простоюють.













Filecoin ─ це децентралізована мережа зберігання даних, яка створена на протоколі IPFS, і є провідним проєктом у секторі децентралізованого зберігання даних. Ціллю проєкту є створення ефективного ринку з метою надання послуг глобально доступного простору для зберігання даних, що дозволить користувачам платити за зберігання даних за низькими цінами.









Arweave і Filecoin належать до однієї галузі, обидва зосереджені на децентралізованому зберіганні даних. Arweave використовує спосіб, який називається "постійне зберігання", зберігаючи дані на блокчейні, який гарантує, що інформація ніколи не буде втрачена.









Worldcoin був заснований Семом Альтманом, співзасновником OpenAI, з метою дати можливість кожному брати участь у глобальній економіці. Враховуючи, що більшість людей у світі не мають цифрових засобів для підтвердження своєї особи, бачення Worldcoin полягає у створенні найбільшої та найсправедливішої у світі системи цифрової ідентифікації та валютної системи.









Helium ─ це децентралізована блокчейн-мережа, розроблена спеціально для пристроїв Internet of Things (IoT). На ранніх стадіях свого розвитку Helium залучив велику кількість користувачів завдяки технології блокчейн і винагород у вигляді токенів, заохочуючи користувачів розгортати бездротові мережі для побудови децентралізованої мережі. Низький вхідний бар'єр для пристроїв хот-спотів Helium також відіграв значну роль у залученні користувачів. Пізніше, через низьку кількість користувачів, проєкт мігрував до мережі Solana у 2022 році.









IOTA ─ це технологія розподіленого реєстру з відкритим вихідним кодом, розроблена спеціально для пристроїв Internet of Things (IoT) з метою підтримки обміну даними та цінностями між пристроями IoT. Особливістю IOTA є використання структури даних під назвою "клубок", яка забезпечує швидке підтвердження транзакцій і високу пропускну здатність при одночасному зниженні споживання енергії та обчислювальних ресурсів. Це робить IOTA потенційним рішенням для полегшення економічної взаємодії між пристроями IoT.









io.net ─ це децентралізована мережа обчислювальних потужностей, побудована на базі Solana, що дозволяє користувачам з незадіяними обчислювальними потужностями надавати обчислювальні потужності ресурсоємним компаніям, що займаються штучним інтелектом. В даний час проєкт знаходиться на стадії лістингу токенів і є одним з найочікуваніших проєктів DePIN+ШI на ринку.









Відмова від відповідальності: Ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.