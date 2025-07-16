Що таке DeLorean Labs (DMC): створення інфраструктури Web3 для автомобільних брендів

Оскільки світові бренди все більше досліджують блокчейн-застосунки, DeLorean Labs є новатором у глибокій інтеграції традиційної автомобільної промисловості з екосистемою Web3. Як похідний проєкт легендарного бренду DeLorean, DeLorean Labs займається створенням комплексної інфраструктури Web3, яка обслуговує бренди, розробників і користувачів. Компанія зосереджена навколо токена DMC. Вона об'єднує ончейн-ідентичність, фізичні активи та цифровий досвід, створюючи шлях до ончейн-розширення для реальних брендів.









DeLorean Labs працює як експериментальний підрозділ під брендом DeLorean, зосереджуючись на дизайні архітектури Web3 та розробці застосунків. Місія компанії виходить за межі простого перенесення основних цінностей бренду ончейн; вона має на меті дослідити, як токеноміка, ончейн-ідентичність та смартконтракти можуть сприяти децентралізованому переосмисленню досвіду бренду.





На відміну від традиційних NFT-проєктів, DeLorean Labs будує фундаментальну ончейн-інфраструктуру для взаємодії між брендами та користувачами. Завдяки системам ідентифікації, механізмам винагороди, функціям бронювання та токенізованим економічним моделям проєкт сприяє перетворенню DeLorean зі звичайного виробника автомобілів на активного учасника платформи Web3. Кінцевою метою є не лише оцифрування власного бренду, а й створення модульного протоколу Web3, який можуть прийняти інші бренди, допомагаючи традиційним підприємствам мігрувати цифрові ідентичності та ончейн-активи.









Прикладний рівень DeLorean Labs побудований на блокчейні Sui . Він має переваги високошвидкісного виконання, низької затримки та об'єктноорієнтованої моделі даних, що ідеально підходить для обробки складних взаємодій між брендами та різноманітними типами активів. Основні модулі, розроблені на цій основі, включають:





Flux Protocol: система ідентифікації та репутації ончейн, яка використовується для перевірки участі користувачів і розблокування винагород.

Систему бронювання : дозволяє користувачам здійснювати бронювання автомобілів DeLorean або брати участь в обмежених ончейн-подіях за допомогою токенів DMC.

Модуль ончейн-лотереї та заохочень: забезпечує справедливий розподіл і підвищує залученість користувачів.

Набір інструментів для розвитку бренду: планується, що інші бренди зможуть інтегруватися з Web3 подібним чином.





DeLorean Labs — це не лише власна платформа, але й відкритий протокол для обслуговування ширшого кола партнерів бренду.









В основі екосистеми DeLorean Labs є токен DMC , який слугує одночасно як засіб доступу до мережі та як механізм стимулювання взаємодії між брендом і користувачем. Його основне використання включає в себе:





функціональність : DMC можна використовувати для участі в діяльності екосистеми, розблокування ексклюзивного контенту, сплати комісії за карбування та бронювання транспортних засобів;

Економічна цінність: DMC буде циркулювати на публічних ринках і стане невіддільною частиною побудови моделей стимулювання та систем утримання користувачів;

Зв'язок з брендом: утримання токенів DMC надає унікальні інтегровані можливості як ончейн, так і офлайн із брендом DeLorean, зокрема процес викупу, участь у голосуваннях спільноти та доступ до NFT обмеженого випуску.





DMC не є самостійним криптоактивом, а виступає мостом між ідентичністю бренду та ончейн-сервісами.





Загальна пропозиція DMC становить 12,8 млрд токенів, при цьому початковий розподіл виглядає наступним чином:













DeLorean Labs послідовно просувається через кожну фазу, будуючи комплексну модель взаємодії бренду Web3 від технології до екосистеми, від спільноти до кейсів використання. Розробка розділена на кілька ключових етапів:





Фаза Час Key Milestones Запуск 4-й квартал 2024 Запущено офіційний сайт, опубліковано токеноміку, випущено бета-версію Flux V1 Зростання 1-й квартал 2025 Аірдропи NFT, запуск системи заохочення, розгортання системи бронювання транспортних засобів Розширення екосистеми 2-й квартал 2025 Запущено DMC Launchpad, впроваджено модуль партнерських брендів Відкрита співпраця з брендами 2-ге півріччя 2025 Надано набір інструментів SDK для підтримки інтеграції функцій Web3 для інших брендів





Примітно, що під час розробки інтерактивної екосистеми DeLorean Labs одним із знакових моментів стала подія «Капсула часу DeLorean Labs», яка стала важливою віхою в розвитку проєкту. У 2024 році відбувся обмежений випуск 8888 цифрових і фізичних колекційних предметів, а офіційним амбасадором став Крістофер Ллойд (Доктор Еммет Браун), зірка фільму «Назад у майбутнє», що викликало бурхливу реакцію громадськості.





Усі капсули часу відкриваються одночасно, дозволяючи користувачам отримати цифрові активи різної рідкісності, а також фізичні та ончейн переваги, включаючи електромобіль DeLorean Alpha5, перегони Формули-1 та віртуальні автомобілі, які можна використовувати в онлайн-іграх Web3. Ця інноваційна модель не лише посилює символічний аспект взаємодії брендів, але й знаменує собою першу інтеграцію фізичного автомобільного бренду з ончейн колекційними товарами та механізми реалізації прав, забезпечуючи реальну парадигму для майбутньої цифрової взаємодії брендів.









DeLorean Labs не присвячена виключно бренду DeLorean; її основне бачення полягає у створенні масштабованої інфраструктури екосистеми бренду Web3. Орієнтована на розробників, бренди та творців ончейн-контенту, платформа пропонує наступні можливості:





Інструменти інтеграції API/SDK: спрощення процесу впровадження брендів ончейн;

Системи ідентифікації та маркування ончейн-користувачів: допомага брендам виявляти та винагороджувати цінних користувачів;

Модулі Launchpad з низьким бар'єром: підтримка брендів у випуску NFT, токенів подій, наданні доступу до передпродажів тощо.

Інструменти для забезпечення відповідності вимогам: оптимізація юридичних та фінансових процесів діяльності ончейн.





Забігаючи наперед, DeLorean Labs прагне стати «Web3 Shopify» для брендів.









DeLorean Labs вирізняється тим, що використовує технологію ончейн як практичний інструмент для створення реальної комерційної цінності, а не криптографію заради самої криптографії. DMC — це не просто спекулятивний токен, а важливий фундамент, що підтримує постійну цифрову присутність бренду DeLorean.





У міру того, як цифрові активи бренду розвиваються, а ідентичність користувачів і механізми заохочення вдосконалюються, DeLorean Labs формує нову парадигму, яка інтегрує автомобільний брендинг з нативною логікою Web3. Її успіх слугує еталонною моделлю для інших брендів, які прагнуть децентралізації та посилення залучення користувачів.





