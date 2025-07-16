CUDIS — це інноваційний проєкт у сфері охорони здоров'я, побудований на блокчейні Solana. Завдяки інтеграції носимих пристроїв, штучного інтелекту (ШІ) та технологій Web3, він використовує модель «MovCUDIS — це інноваційний проєкт у сфері охорони здоров'я, побудований на блокчейні Solana. Завдяки інтеграції носимих пристроїв, штучного інтелекту (ШІ) та технологій Web3, він використовує модель «Mov
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/Що таке CUD...здоровлення

Що таке CUDIS: cтворення децентралізованого еталону здоров'я та побудова універсальної екосистеми оздоровлення

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий
CUDIS
CUDIS$0.0414-36.79%
Movement
MOVE$0.079-22.77%

CUDIS — це інноваційний проєкт у сфері охорони здоров'я, побудований на блокчейні Solana. Завдяки інтеграції носимих пристроїв, штучного інтелекту (ШІ) та технологій Web3, він використовує модель «Move-to-Earn» (рухатись, щоб заробляти), щоб стимулювати користувачів до здорового способу життя.

1. Передумови проєкту CUDIS


У традиційному управлінні охороною здоров'я дані користувачів зазвичай контролюються централізованими платформами, що не забезпечують ані захисту приватних даних, ані економічних заохочень. У міру розвитку технологій блокчейну та штучного інтелекту, DePIN (децентралізовані мережі фізичної інфраструктури) стають важливим фактором впровадження Web3 у реальному світі.

CUDIS має на меті надати користувачам контроль над власними даними про здоров'я за допомогою децентралізованих технологій та забезпечити економічну винагороду за здоровий спосіб життя шляхом монетизації даних. Поєднуючи носимі пристрої, штучний інтелект та блокчейн, CUDIS створює орієнтовану на користувача екосистему здоров'я, в якій кожна людина є справжнім власником своїх даних, що робить прагнення до довголіття більш персоналізованим, простежуваним та мотивованим винагородою.

2. Основні функції CUDIS


2.1 Суверенітет даних про здоров'я, що належать користувачам


Побудований на основі технології блокчейн, CUDIS пропонує безпечну та прозору платформу для управління даними про здоров'я. Користувачі можуть безпечно управляти, ділитися або зберігати свої дані про здоров'я конфіденційними, забезпечуючи повне право власності та контроль над своїми особистими даними про здоров'я.

2.2 Відстеження тривалості життя в режимі реального часу та персоналізовані аналітичні дані


CUDIS інтегрує носимі технології, Longevity Hub на базі штучного інтелекту та суперзастосунок на базі блокчейну, щоб користувачі могли відстежувати своє здоров'я в режимі реального часу та отримувати індивідуальні рекомендації щодо довголіття. Алгоритми штучного інтелекту допомагають відфільтрувати неправдиву інформацію та надають науково обґрунтовані стратегії для поліпшення біологічного самопочуття.

2.3 Підібрані товари та послуги для довголіття


Окрім відстеження та аналітики, CUDIS пропонує широкий спектр ретельно підібраних продуктів, програм та послуг, адаптованих до конкретних потреб користувачів у сфері охорони здоров'я, забезпечуючи комплексні рішення з управління здоров'ям.

2.4 Економічні заохочення та винагороди


CUDIS впроваджує систему винагород, щоб заохочувати активну участь у зміцненні здоров'я. Користувачі, які покращують своє здоров'я, можуть заробляти токени CUDIS як економічний стимул.

3. Набір продуктів CUDIS


Перстень CUDIS: розумний перстень, який відстежує показники здоров'я в режимі реального часу.

Суперзастосунок CUDIS: комплексний застосунок для управління даними про здоров'я, отримання консультацій ШІ та відстеження винагород.

Мережа даних CUDIS: децентралізована платформа для обміну даними, яка дозволяє користувачам отримувати винагороди за обмін даними про здоров'я.

Longevity Hub (Хаб довголіття): платформа, що поєднує магазин DApp та платформу для запуску проєктів в екосистемі довголіття.

4. Що таке CUDIS


4.1 Інформація про токен


  • Назва токена: CUDIS
  • Загальна пропозиція: 1 млрд

4.2 Розподіл токенів


  • Екосистема: 15%
  • Публічний продаж: 25%
  • Консультанти: 5%
  • Скарбниця: 9%
  • Команда розробників: 15%
  • Інвестори: 17%
  • Ліквідність: 5,87%
  • Маркетинг: 8,13%


4.3 Корисність утіліті токена


Винагороди за здоровий спосіб життя: користувачі можуть заробляти токени CUDIS, беручи участь у корисних для здоров'я заходах.

Монетизація даних: користувачі можуть анонімно ділитися своїми даними про здоров'я в обмін на винагороди у вигляді токенів.

Оплата товарів і послуг: токени можна використовувати на платформі Longevity Hub для придбання товарів і послуг, пов'язаних зі здоров'ям.

Стейкінг і управління: користувачі можуть здійснювати стейкінг токенів, щоб брати участь в управлінні платформою та отримувати додаткові винагороди.

5. Як купити CUDIS на MEXC


CUDIS прагне сприяти охороні здоров'я та довголіттю за допомогою технологічних інновацій. Поєднуючи носимі пристрої, штучний інтелект та блокчейн, CUDIS пропонує рішення нового покоління для управління здоров'ям. Токеноміка CUDIS розроблена з метою стимулювання участі та внеску користувачів, що сприяє створенню стійкої екосистеми охорони здоров'я. Для інвесторів, які цікавляться технологіями охорони здоров'я та застосунками Web3, CUDIS є проєктом, на який варто звернути увагу.

CUDIS наразі пройшов лістинг на MEXC, де користувачі можуть торгувати токеном з наднизькими комісіями.

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт.
2) У рядку пошуку введіть CUDIS і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та виконайте транзакцію.

Ви також можете відвідати сторінку події MEXC Airdrop+, щоб взяти участь в подіях з депозиту та торгівлі CUDIS й отримати шанс виграти щедрі винагороди!

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

На ринку криптовалют і деривативів торгівля ф'ючерсами з кредитним плечем є потужним, але водночас високоризиковим інструментом. Вона дає змогу трейдерам контролювати значні позиції, маючи відносно не

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT