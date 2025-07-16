У криптовалютній сфері часто обговорюють ринкову капіталізацію та рейтинг тієї чи іншої криптовалюти. Однак багато інвесторів можуть бути не ознайомлені з ринковою капіталізацією або з тим, як її розрУ криптовалютній сфері часто обговорюють ринкову капіталізацію та рейтинг тієї чи іншої криптовалюти. Однак багато інвесторів можуть бути не ознайомлені з ринковою капіталізацією або з тим, як її розр
Що таке ринкова капіталізація криптовалюти

У криптовалютній сфері часто обговорюють ринкову капіталізацію та рейтинг тієї чи іншої криптовалюти. Однак багато інвесторів можуть бути не ознайомлені з ринковою капіталізацією або з тим, як її розраховувати. Щоб надати чітке пояснення про ринкову капіталізацію криптовалют, у цій статті пояснюється її визначення, як її розрахувати, її класифікація та важливість.

1. Що таке ринкова капіталізація в криптовалютній індустрії


Ринкова капіталізація криптовалют (Coin Market Cap, скорочено CMC) – це загальна вартість криптовалюти, яка є сумою вартості всіх токенів, що перебувають у циркуляційній пропозиції. Ринкова капіталізація є важливим показником для оцінки масштабу криптовалюти, а також одним з вирішальних критеріїв для інвесторів при її виборі. Існує багато вебсайтів, де можна перевірити ринкову капіталізацію криптовалют, наприклад, CoinMarketCap.

2. Як розраховується ринкова капіталізація криптовалюти


Ринкова капіталізація криптовалют визначається двома факторами: ціна за токен і циркуляційна пропозиція. Ціна за токен – це поточна ринкова ціна криптовалюти. Циркуляційна пропозиція – це кількість токенів, що перебувають в обігу на ринку і доступні для торгівлі. Поєднавши ці два фактори, можна розрахувати ринкову капіталізацію криптовалюти за наступною формулою: Ринкова капіталізація = Ціна за токен * Циркуляційна пропозиція.

Для пояснення візьмемо за приклад токен МХ. Загальна пропозиція токенів MX становить 1 мільярд, а в циркуляційній пропозиції знаходиться приблизно 99 мільйонів. Поточна ціна токена MX становить 4,6 USDT. Таким чином, поточна ринкова капіталізація MX становить приблизно 455 млн USDT. Таким чином:

Ринкова капіталізація MX = Циркуляційна пропозиція MX x Ціна MX = 99 млн x 4,6 USDT = 455 млн USDT.

3. Різниця повністю розведеної ринкової капіталізації (FDMC)


Повністю розведена ринкова капіталізація (FDMC) означає ринкову вартість, коли вся пропозиція токенів криптовалюти буде в обігу в майбутньому. На прикладі MX, згаданому раніше, FDMC MX становить приблизно 4,6 млрд USDT.

FDMC MX = Максимальна пропозиція MX x Ціна MX = 1 млрд x 4,6 USDT = 4,6 млрд USDT

FDMC є важливим показником, оскільки він дозволяє інвесторам враховувати курс випуску нових токенів і оцінювати вплив валютної інфляції на вартість токена. Якщо криптовалюта не має визначеної максимальної пропозиції (наприклад, Dogecoin), тоді неможливо буде розрахувати FDMC.

4. Класифікація криптовалюти за ринковою капіталізацією


Криптовалюти можна класифікувати на три категорії залежно від їхньої ринкової капіталізації.

4.1 Криптовалюти з великою капіталізацією


Криптовалюти з великою капіталізацією – це криптовалюти, ринкова капіталізація яких перевищує 10 мільярдів доларів США. Вони характеризуються вищим рівнем безпеки та ліквідності і, як правило, вважаються найбільш поширеними криптовалютами на ринку. Прикладами є Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH).

4.2 Криптовалюти середньої капіталізації


Криптовалюти середньої капіталізації – це криптовалюти з ринковою капіталізацією від 1 мільярда до 10 мільярдів доларів США. У порівнянні з криптовалютами з великою капіталізацією, вони можуть демонструвати більшу волатильність, а їхні механізми консенсусу можуть потребувати подальшого вдосконалення. Прикладами є Litecoin (LTC) і Polkadot (DOT).

4.3 Криптовалюти з низькою капіталізацією


Криптовалюти з низькою капіталізацією мають ринкову капіталізацію менше 1 мільярда доларів США. До цієї категорії належать інноваційні та потенційно перспективні криптовалюти зі значною волатильністю, які можуть зазнавати значного підвищення або зниження ціни в короткостроковій перспективі. Прикладом може слугувати токен MEXC (MX). Однак інвестори повинні знати, що серед криптовалют з низькою капіталізацією можуть існувати шахрайські проєкти. Інвесторам слід проявляти належну обачність при дослідженні криптовалют з низькою капіталізацією.

5. Роль ринкової капіталізації криптовалюти


Ринкова капіталізація криптовалют потрібна для двох важливих цілей.

5.1 Вимірювання масштабу криптовалют


Ринкова капіталізація криптовалют є важливим показником для вимірювання їх масштабу та впливу на ринок. Як правило, велика ринкова капіталізація вказує на більшу популярність і конкурентну перевагу на ринку, в той час як низька ринкова капіталізація свідчить про меншу популярність і недостатню конкурентоспроможність.

5.2 Як волатильність ціни впливає на криптовалюту


Загалом, криптовалюти з вищою ринковою капіталізацією, як правило, демонструють стабільність і надійність, що робить їх менш чутливими до цінових коливань. З іншого боку, криптовалюти з нижчою ринковою капіталізацією є більш волатильними і легше піддаються впливу зміни ціни.

6. Як переглянути дані про ринкову вартість на платформі MEXC


Платформа MEXC надає функцію перегляду основної інформації про токени. Ви можете перевірити це у вкладці [Інформація] на сторінці спотової або ф'ючерсної торгівлі.

Як показано на зображені нижче, на сторінці торгівлі [Спот] токена MX клацніть на [Інформація], і ви побачите такі дані, як назва токена, час випуску, ціна випуску, максимальна пропозиція, циркуляційна пропозиція, циркуляційна ринкова капіталізація, і відповідні посилання.


Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про токени, ви можете прочитати "Інформація про базові токени на MEXC".

Підсумок


Капіталізація ринку криптовалют являє собою загальну вартість токенів, що перебувають в обігу на ринку криптовалют, і є важливим показником для вимірювання їх масштабу. Вона розраховується на основі ціни за токен і циркуляційної пропозиції. Залежно від ринкової капіталізації криптовалюти можна розділити на великі, середні та малі. Ринкова капіталізація відіграє важливу роль в оцінці масштабу та коливань цін на криптовалюти.


