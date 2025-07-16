Що таке арбітражна торгівля криптовалютами









Арбітражна торгівля – це інвестиційна стратегія, яка передбачає використання різниці в цінах на один і той самий актив на різних ринках для отримання прибутку. Зокрема, трейдери купують актив за нижчою ціною на одному ринку і продають його за вищою ціною на іншому. Різниця між нижчою ціною купівлі та вищою ціною продажу є прибутком трейдера.





Концепція арбітражу існує на традиційних фінансових ринках вже багато років, але торгівля на криптовалютному ринку, яка ведеться в режимі 24/7, надає ще більше можливостей для арбітражної торгівлі. Важливо відзначити, що арбітражна торгівля характеризується низьким ризиком і низькою прибутковістю. Як правило, арбітражна торгівля може бути прибутковою, але різниця в цінах між різними торговими платформами є мінімальною. Тому великий прибуток від арбітражної торгівлі можна отримати лише тоді, коли задіяні великі суми капіталу.









Види арбітражної торгівлі можна умовно розділити на чотири категорії.





2.1 Кросбіржовий арбітраж





Кросбіржовий арбітраж – це практика купівлі активу за нижчою ціною на одній біржі і продажу його за вищою ціною на іншій біржі. На прикладі BTC, хоча ціни на різних біржах можуть бути схожими, часто виникають розбіжності в цінах. Якщо в певний момент ціна на біржі А нижча, ніж на біржі Б, трейдер може купити на біржі А, а потім продати на біржі Б. Якщо прибуток, отриманий від різниці в ціні, достатній для покриття комісій за транзакцію, то арбітражна торгівля є успішною.





2.2 Арбітраж за відсотковими ставками





На ринку криптовалютного кредитування інвестори можуть брати участь в арбітражі відсоткових ставок, використовуючи різницю у відсоткових ставках між різними платформами. Наприклад, інвестори можуть позичити кошти за нижчою відсотковою ставкою на одній платформі, а потім надавати ці кошти в кредит за вищою відсотковою ставкою на іншій, отримуючи таким чином відсотковий дохід від різниці в ставках.





2.3 Трикутний арбітраж





Трикутний арбітраж – це поширена арбітражна стратегія на ринку криптовалют. Вона передбачає використання різниці в цінах між трьома пов'язаними торговими парами для отримання прибутку. Наприклад, трейдер може отримати прибуток, використовуючи торгові пари BTC/USDT, BTC/ETH і ETH/USDT. Спочатку він використовує USDT для купівлі BTC, потім використовує BTC для купівлі ETH і, нарешті, обмінює ETH назад на USDT. Якщо між цими трьома пов'язаними торговими парами є різниця в ціні, виникає можливість для арбітражу.





2.4 Арбітраж за принципом "Cash and Carry"





Арбітраж за принципом "Cash and Carry" – це арбітражна стратегія, яка використовує різницю в цінах між готівкою (спотовим ринком) і ф'ючерсним ринком. Наприклад, коли ф'ючерсна ціна вища за спотову, інвестор може купити криптовалюту на спотовому ринку і одночасно продати таку ж кількість контрактів на ф'ючерсному ринку. Коли різниця в ціні зменшується або наближається термін дії ф'ючерсного контракту, інвестор може закрити позиції і отримати прибуток.





Вище було описано декілька найпоширеніших типів арбітражних стратегій. Однак важливо зазначити, що пошук можливостей для арбітражу вручну може забирати багато часу, оскільки трейдерам доводиться шукати розбіжності в цінах на декількох ринках. З появою фінансових інновацій, таких як арбітражні торгові боти, все більше трейдерів використовують роботів і автоматизовані алгоритми для ефективного виявлення і реалізації арбітражних можливостей.









Хоч трейдери можуть потенційно отримувати прибуток від арбітражної торгівлі, існує кілька факторів, які можуть вплинути на прибутковість арбітражу.





Фактором, який безпосередньо впливає на арбітражну торгівлю, є прослизання. Прослизання – це різниця між очікуваною ціною ордера і ціною, за якою він був фактично виконаний. Арбітражна торгівля, як правило, працює з невеликою маржею прибутку, і якщо відбувається прослизання, це може призвести до того, що арбітражний трейдер втратить частину або весь запланований прибуток. Використання арбітражних торгових ботів або автоматизованих програм може ефективно вирішити цю проблему.





Іншим фактором, який впливає на арбітражну торгівлю, є час. Торгівля криптовалютою ведеться 24 години на добу 7 днів на тиждень, а також існує ймовірність значних цінових коливань. Ринок може втратити найкращу можливість до того, як ви зможете здійснити арбітражну угоду. Крім того, час може мати вирішальне значення, коли трейдери стикаються з перевантаженими блокчейн мережами. Очікування обробки ваших ордерів на купівлю або продаж під час перевантаження мережі може призвести до втрати вигідних арбітражних можливостей.





Крім того, вартість комісій за торгівлю є ще одним важливим фактором, який може вплинути на кросбіржовий арбітраж. Як правило, біржі можуть стягувати комісію з тейкера, що опосередковано знижує потенційні можливості арбітражу і призводить до того, що арбітраж стає менш прибутковим. На відміну від інших бірж, MEXC пропонує найнижчі комісії за спотову торгівлю по всьому ринку, причому комісії як для тейкера, так і для мейкера встановлені на рівні 0. Це може значно знизити вартість комісії за торгівлю.







