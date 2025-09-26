Що таке Collector Crypt: революція в торгівлі RWA, яка стоїть за продажем 1 мільйона цифрових наборів карток









1) Collector Crypt досягла річного доходу понад 70 мільйонів $ і успішно токенізувала GMV у розмірі восьмизначної суми.

2) 100% чистого доходу від токена CARDS використовується для придбання фізичних торгових карток для скарбниці, що безпосередньо підкріплює токен активами реального світу.

3) Продукт Ґача (Gacha) пропонує позитивну очікувану вартість від +5% до +10%, що дозволяє користувачам купувати колекційні предмети за 90-95% від ринкової ціни.

4) Інструмент Снайпер (Sniper) сприяв проведенню аукціонів на суму понад 10 мільйонів $, заробляючи 1% комісії від успішних ставок і повністю повертаючи кошти за невдалі ставки.

5) Команда Collector Crypt має майже століття сукупного досвіду в галузі колекціонування та понад 30 років сукупного досвіду в криптовалюті, а також досвід роботи в Amazon, хедж-фондах тощо.









Collector Crypt — це революційна платформа для торгівлі колекційними предметами, покликана вирішити давні проблеми традиційного ринку колекційних предметів, такі як повільне врегулювання платежів, часті випадки шахрайства та неефективність. Основна мета Collector Crypt — створити найякісніший ринок колекційних предметів, розроблений таким чином, щоб ним міг легко користуватися будь-хто, незалежно від рівня обізнаності з технологією криптовалют.





Collector Crypt вже став провідним застосунком для торгівлі картками RWA на блокчейні Solana. На сьогоднішній день платформа згенерувала понад 70 мільйонів $ доходу та успішно токенізувала колекційні предмети на восьмизначну суму GMV у доларах.





Основна команда Collector Crypt володіє потужним поєднанням підприємницького, технічного та галузевого досвіду. Генеральний директор є успішним підприємцем, який має на своєму рахунку низку венчурних проєктів у сфері біотехнологій та високих технологій. Технічний директор має видатні досягнення у наданні рішень з цифрового маркетингу для компаній зі списку Fortune 500. Керівник відділу розвитку бізнесу раніше працював в Amazon та хедж-фондах, маючи досвід роботи в різних галузях. Таке поєднання гарантує, що платформа Collector Crypt є не тільки інноваційною у технічному плані, але й високопрофесійною у сфері бізнес-операцій, розширення ринку та фінансових послуг. Взаємодоповнюючі навички та накопичений досвід команди забезпечують міцну основу для довгострокового зростання платформи.













Як міст між традиційним ринком колекційних предметів та цифровою економікою, Collector Crypt представила токен CARDS . Цей токен є не просто платіжним інструментом, а служить основою економічної екосистеми платформи. Дизайн CARDS повністю враховує особливості ринку колекційних предметів, забезпечуючи ліквідність торгівлі, а також пропонуючи довгостроковим власникам потенціал для зростання вартості.













Загальна пропозиція CARDS: 2 млрд токенів





Категорія розподілу Відсоток Опис Фонд 36,76% Зарезервовано для забезпечення довгострокової стійкості, зростання та подальшого розвитку проєкту. Наразі продаж не планується. Винагороди спільноти 20% Включає генезис аірдропу, винагородження справжніх користувачів та привернення уваги до нових функцій, уникаючи спекулятивних аірдропів. Розподіл між командою 19,5% Зарезервовано для членів команди, які сприяють постійному розвитку платформи. Попередній раунд фінансування 8,2% Розподілено між першими учасниками, які підтримали бачення проєкту. Публічний продаж TGE 5% Розподіл для публічного продажу. Усі чисті надходження використовуються для придбання торгових карток для скарбниці. Радники 4,37% Розподілено серед стратегічних партнерів, які надають експертизу та рекомендації. Раунд фінансування 3,67% Розподілено серед учасників останнього раунду приватного фінансування. Ліквідність ончейн 2,5% Використовується для забезпечення ліквідності на DEX (таких як Raydium ) з метою забезпечення здорового торгового ринку.













Впровадження токена CARDS вирішує одразу декілька давніх проблем традиційного ринку колекційних предметів.

Швидший розрахунок: значно прискорює швидкість оплати, позбавляючи користувачів необхідності чекати банківських переказів або підтверджень від традиційних платіжних систем.

Зменшення кількості шахрайства: прозорість і відстежуваність транзакцій з токенами ефективно знижує ризик шахрайства.

Зручність при транскордонних операціях: токен спрощує міжнародні транзакції, усуваючи необхідність конвертації валюти та складнощі транскордонних переказів.









Collector Crypt створив комплексну екосистему продуктів, яка охоплює всі етапи процесу торгівлі колекційними предметами.









Кожен NFT на Collector Crypt можна обміняти на фізичну колекційну картку (RWA), яку він представляє. Колекціонери можуть депонувати фізичні картки для карбування токенізованих RWA або спалювати свої NFT в будь-який час, щоб відповідна картка була доставлена безпосередньо до їхнього порогу. Ця функція забезпечує безперебійне перетворення цифрових активів у фізичні колекційні предмети.









Collector Crypt розробив ринок, призначений спеціально для колекційних карткових ігор (TCG). Він включає всі, очікувані колекціонерами, інструменти фільтрації та пошуку, а також повною мірою використовує сумісність Web3. NFT на Collector Crypt також можна використовувати на сумісних платформах, таких як Magic Eden , що надає колекціонерам безпрецедентну свободу та ліквідність.









Ґача RWA від Collector Crypt є найпопулярнішим продуктом компанії та цифровим набором підсилення на ринку з найвищою очікуваною вартістю (EV). В середньому, користувачі отримують від +5% до +10% позитивної очікуваної вартості, що робить цей продукт скоріше ігровим досвідом, ніж азартною грою на користь компанії. Прибуток генерується виключно за рахунок викупу, що дозволяє колекціонерам:

Зберігати всі картки, ефективно придбавши повний набір за 90-95% від ринкової вартості (з урахуванням вбудованої знижки).

Продавати непотрібні картки і купувати рідкісні, епічні та легендарні картки, вартість яких в 40-80 разів перевищує вартість набору.

Або поєднувати обидва підходи, щоб отримати максимум від відкриття наборів без втрати вартості.









Для користувачів, які хочуть точно вловити рідкісні предмети на ринках Web2, інструмент Снайпер від Collector Crypt є ідеальним рішенням. Встановивши максимальну ставку і сплативши депозит в USDC, інструмент автоматично робить ставку в останні секунди і токенізує торгову картку в разі успіху. З успішних аукціонів стягується комісія в розмірі 1%, а в разі невдалої спроби повертається 100% суми. За допомогою цього інструменту Collector Crypt провела аукціони на суму понад 10 мільйонів $, придбавши картки на мільйони доларів зі значною знижкою від ринкових цін.









Card Club — це преміальна NFT-перепустка Collector Crypt. Її власники отримують ексклюзивний доступ до місць у білому списку, презентацій нових продуктів та додаткових переваг членства.









Collector Crypt створила офіційні спільноти на Discord і X (Twitter), надаючи колекціонерам простір для обміну інформацією, демонстрації своїх колекцій та обговорення ринкових тенденцій. Ці спільноти є не тільки каналами для спілкування, але й важливими засобами для збору відгуків користувачів та постійного вдосконалення платформи.





Інтерфейс платформи розроблений з особливим акцентом на користувацькому досвіді. Незалежно від того, чи йдеться про депонування колекційних предметів, торгівлю чи участь у Ґача (Gacha), кожен процес ретельно продуманий, щоб навіть користувачі-початківці могли швидко розпочати роботу. Крім того, платформа надає вичерпну документаційну підтримку, включаючи посібники для користувачів та поширені запитання, щоб допомогти користувачам повною мірою використовувати її функції.









Collector Crypt впевнено рухається до своєї мети — стати провідною світовою платформою для торгівлі цифровими колекційними предметами. Платформа планує розширити категорії підтримуваних колекційних предметів, виходячи за межі поточного фокусу на торгових картках, і охопити такі сфери, як витвори мистецтва, пам'ятні речі та товари обмеженого тиражу. У технологічному плані команда досліджує інноваційні функції, включаючи дисплеї доповненої реальності (ДР), аутентифікацію на основі штучного інтелекту та інтелектуальні системи рекомендацій, щоб ще більше покращити користувацький досвід.





У міру того, як технологія блокчейну продовжує розвиватися і набувати все ширшого застосування, Collector Crypt має всі шанси стати ключовим центром, що поєднує традиційний ринок колекційних предметів з цифровою економікою. Її бачення полягає не тільки в тому, щоб надати майданчик для торгівлі, але й у створенні повноцінної екосистеми колекційних предметів, де кожен колекціонер зможе знайти як цінність, так і задоволення.









Collector Crypt є важливим кроком у цифровій трансформації ринку колекційних предметів. Поєднуючи досвід у традиційній торгівлі колекційними предметами з передовою технологією блокчейну, платформа створює безпечніше, ефективніше та цікавіше середовище для колекціонерів. Незалежно від того, чи є користувач досвідченим колекціонером, чи новачком у цій галузі, він може отримати доступ до відповідних інструментів та послуг, адаптованих до його потреб.





На цій платформі колекціонування більше не є просто купівлею та продажем, а стає цифровим досвідом, сповненим можливостей. У міру зростання та розвитку платформи Collector Crypt відіграватиме все більш важливу роль у просуванні глобального ринку колекційних предметів до цифровізації.



