Що таке Chis AI: інноваційна платформа, що інтегрує штучний інтелект та блокчейн

Chis AI — це інноваційна платформа послуг штучного інтелекту, яка поєднує технології штучного інтелекту та блокчейну, пропонуючи користувачам абсолютно новий спосіб доступу до послуг ШІ. На відміну від традиційних платформ штучного інтелекту, які залежать від стандартних підписок API, Chis AI визначає дозволи на доступ до послуг на основі кількості токенів CHISAI кожного користувача, забезпечуючи децентралізований, орієнтований на користувача досвід.









В епоху швидкого розвитку технологій ШІ та блокчейну традиційні послуги штучного інтелекту стикаються з численними проблемами, як-от обмеження через моделі за підпискою, нерівномірний розподіл ресурсів та централізоване управління. Для розв'язання цих проблем було створено Chis AI, щоб переосмислити надання та використання послуг штучного інтелекту шляхом децентралізації.





На платформі Chis AI користувачі можуть легко під'єднати гаманець Web3 (наприклад, MetaMask) та розблокувати послуги штучного інтелекту, утримуючи токени CHISAI. Цей механізм контролю доступу на основі токенів не тільки забезпечує справедливий розподіл послуг, але й стимулює обіг токенів та зростання їх вартості.





Chis AI не лише поєднує передові технології штучного інтелекту з прозорістю та безпекою блокчейну, але й використовує унікальну модель токеноміки для забезпечення справедливішого та ефективнішого обслуговування на основі штучного інтелекту.













Chis AI використовує інноваційний механізм контролю доступу на основі токенів. Користувачі повинні мати певну кількість токенів CHISAI, щоб розблокувати відповідні послуги ШІ. Такий підхід забезпечує справедливий розподіл ресурсів та запобігає монополізації послуг невеликою кількістю користувачів. Водночас він стимулює активну участь в екосистемі платформи, оскільки користувачі можуть користуватися більшою кількістю послуг ШІ, утримуючи та використовуючи токени.









Для задоволення різноманітних потреб користувачів Chis AI запроваджує багаторівневу систему запитів. Користувачі призначаються до різних рівнів на основі кількості їхніх токенів CHISAI, причому кожен рівень відповідає окремому щоденному ліміту запитів ШІ. Цей механізм забезпечує безперебійний процес реєстрації для новачків, одночасно надаючи винагороди лояльним користувачам, які підтримують платформу протягом тривалого часу.









Chis AI пропонує широкий спектр послуг штучного інтелекту, що охоплюють перетворення тексту на зображення, тексту на мовлення, зображення на відео, генерацію коду ШІ, ШІ для застосування у блокчейні, дизайн на основі ШІ, ШІ для контенту та маркетингу тощо. Ці послуги не лише задовольняють потреби користувачів у різних випадках, але й підвищують ефективність роботи та креативність завдяки технології штучного інтелекту.





Перетворення тексту на зображення: користувачі вводять текстові описи для створення штучним інтелектом високоякісних, стилістично різноманітних зображень, що підходять для дизайнерських проєктів, маркетингових матеріалів тощо.

Перетворення тексту на мовлення: забезпечує природний, плавний синтез голосу зі штучним інтелектом з підтримкою кількох стилів голосу та мов, ідеально підходить для подкастів, аудіокниг, реклами тощо.

Перетворення зображення на відео: перетворює статичні зображення на динамічні відео, покращуючи візуальне оповідання для NFT, контенту соціальних мереж та інших сценаріїв використання.

Генерація коду за допомогою ШІ: допомагає розробникам, генеруючи ефективні фрагменти коду, налагоджуючи сценарії та пропонуючи інтелектуальні варіанти коду; підтримує кілька мов програмування, включаючи код смартконтрактів для застосування у блокчейні.

Штучний інтелект для застосування у блокчейні: пропонує послуги зі штучним інтелектом для екосистеми Web3, такі як розробка смартконтрактів, моделювання токеноміки та аналіз даних блокчейну.

Дизайн на основі штучного інтелекту: генерує елементи дизайну UI/UX, брендові ресурси та інші креативні візуальні елементи, допомагаючи дизайнерам швидко реалізувати концептуальні макети.

Штучний інтелект для контенту та маркетингу: допомагає компаніям та творцям створювати захопливий контент, включаючи рекламу, публікації в соціальних мережах та SEO-оптимізовані статті.









Chis AI використовує технологію блокчейну для забезпечення ефективного та прозорого виконання завдань ШІ. Використовуючи гібридну модель обчислень, запити штучного інтелекту обробляються ончейн та офчейн, збалансовуючи швидкість із децентралізацією. Смартконтракти гарантують чесність транзакцій і запобігають зловживанням, надаючи користувачам безпечне та надійне середовище обслуговування.













Назва токена: Chis AI

Тікер: CHISAI

Загальна пропозиція: 100 мільйонів









Розробка: 20%

Заохочення для спільноти: 15%

Ліквідність та лістинг на CEX: 32,5% (50% з них для первинного забезпечення ліквідності)

Скарбниця: 10%

Маркетинг: 10%

Механізм спалювання: 10%

Відкритий продаж: 2,5%









Доступ до запитів ШІ: користувачі повинні утримувати CHISAI, щоб розблокувати послуги ШІ. Кількість утримуваних токенів визначає їхню щоденну норму запитів.





Винагороди екосистеми: власники токенів можуть отримувати додаткові винагороди, здійснюючи стейкінг та беручи участь в управлінні.





Стейкінг та управління: стейкінг токенів CHISAI генерує додаткові токени та надає право голосу щодо оновлень платформи, покращень моделі штучного інтелекту та інших рішень щодо управління.





Торгівля та ліквідність: торгівля CHISAI буде доступна як на децентралізованих біржах, так і на централізованих, дозволяючи користувачам купувати та продавати токени та забезпечуючи ліквідність ринку.









Як інноваційна платформа, що поєднує штучний інтелект із блокчейном, Chis AI використовує свою унікальну модель токеноміки та багаторівневу систему оперативного реагування, задля забезпечення справедливішого та ефективнішого досвіду послуг ШІ. Її диверсифіковані пропозиції ШІ задовольняють широкий спектр потреб користувачів, а децентралізована обробка та прозора безпека гарантують надійне обслуговування та довіру користувачів. Зі запуском токена CHISAI та зростанням визнання на ринку, платформа Chis AI готова встановити новий стандарт у секторі послуг ШІ, спрямовуючи галузь до більш децентралізованого, орієнтованого на користувача майбутнього.





Під час свого швидкого зростання співпраця Chis AI з глобальною біржею MEXC забезпечила значний імпульс. Низькі комісії MEXC, швидке виконання, широка пропозиція активів та глибока ліквідність заслужили довіру інвесторів у всьому світі. Її розуміння нових проєктів та підтримка, яку вона пропонує, допомогли сприяти розвитку перспективних ініціатив.





CHISAI тепер доступний для спотової торгівлі на MEXC, й користувачі можуть торгувати ним із наднизькими комісіями





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) У рядку пошуку введіть CHISAI та виберіть спотову торгівлю

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну, а потім завершіть транзакцію.









Користувачі також можуть відвідати сторінку MEXC Airdrop+ , щоб взяти участь у подіях з депозиту або торгівлі CHISAI та отримати шанс заробити додаткові винагороди.



