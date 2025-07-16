CESS (Continual Ecosystem Storage System) Network — це нова децентралізована інфраструктура даних, яка поєднує технологію публічного блокчейну з високошвидкісною мережею доставки контенту, щоб надати CESS (Continual Ecosystem Storage System) Network — це нова децентралізована інфраструктура даних, яка поєднує технологію публічного блокчейну з високошвидкісною мережею доставки контенту, щоб надати
Що таке CESS Network: нова інфраструктура для суверенітету даних та децентралізованого зберігання в епоху Web3

16 липня 2025
CESS Network
Cloud
Sleepless AI
CESS (Continual Ecosystem Storage System) Network — це нова децентралізована інфраструктура даних, яка поєднує технологію публічного блокчейну з високошвидкісною мережею доставки контенту, щоб надати користувачам більш безпечне, приватне та суверенне рішення для управління даними.

1. Передумови CESS


У міру розвитку Web3 традиційні централізовані хмарні сервіси, такі як AWS і Google Cloud, стикаються з дедалі більшими проблемами, зокрема вразливістю безпеки даних, порушеннями конфіденційності, високими експлуатаційними витратами та питаннями цензури. CESS було розроблено для вирішення цих критичних проблем.

CESS не тільки надає безпечне та високодоступне сховище даних, але й впроваджує інноваційну мережу розподілу контенту (CD²N), яка сприяє ефективному доступу до даних, обміну ними та співпраці в екосистемі Web3. Місія CESS полягає у створенні комплексної інфраструктури зберігання даних Web3, яка поєднує захист конфіденційності, продуктивність корпоративного рівня, надійну доставку контенту та можливості федеративного навчання штучного інтелекту.

2. Чотири основні рівні CESS


CESS Network будує масштабовану та децентралізовану архітектуру зберігання та доставки даних за допомогою чотирьох основних рівнів:

Рівень блокчейну: забезпечує зберігання даних, управління правами власності та функції смартконтрактів для гарантування цілісності даних та стимулювання участі в мережі.

Рівень розподілених ресурсів зберігання: поєднує ноди консенсусу та зберігання для управління метаданими, обробки транзакцій, зберігання даних користувачів та оптимізації розподілу ресурсів.

Рівень мережі доставки контенту: використовує децентралізовану технологію CD²N та peer-to-peer, використовуючи ноди кешування та вилучення для забезпечення швидкої передачі даних при мінімізації витрат.

Рівень інтерфейсу: надає CLI, API, SDK та набір протоколів CESS AI для полегшення взаємодії з користувачами та забезпечення конфіденційності даних під час навчання моделей штучного інтелекту.

3. Основні функції CESS


Децентралізоване зберігання та доставка контенту: CESS Network будує децентралізовану мережу зберігання та розподілу контенту, яка надає ефективні послуги зберігання та пошуку даних для застосунків Web3.

Авторизація даних та повторне шифрування проксі: завдяки повторному шифруванню проксі користувачі можуть надавати тимчасовий доступ до своїх зашифрованих даних, не розкриваючи оригінальні ключі, що підвищує захист конфіденційності даних.

Механізм консенсусу Random Rotational Selection (R²S): унікальний механізм консенсусу R²S від CESS посилює децентралізацію та безпеку мережі, забезпечуючи надійність та ефективність процесів зберігання й вилучення даних.

Кілька типів нодів: CESS Network складається з чотирьох типів нодів — нодів консенсусу, нодів зберігання, нодів кешування та нодів вилучення — які співпрацюють для підтримки стабільності та функціонування мережі.

4. Що таке CESS


4.1 Основна інформація про токен CESS


Назва токена: CESS
Загальна пропозиція: 10 млрд

4.2 План розподілу токенів


Розподіл токенів CESS ретельно розроблений з метою сприяння довгостроковому розвитку платформи. Зі загальної пропозиції 15% розподіляється між першими учасниками, 10% — між ранніми інвесторами, 10% — на розвиток спільноти, заохочення та просування, 5% — на співпрацю з партнерами у хмарних технологіях, 5% — резервується фондом на випадок надзвичайних ситуацій та майбутньої підтримки екосистеми; 30% розподіляється між нодами зберігання, 15% — між нодами консенсусу та 10% — на розвиток кешувального рівня.


4.3 Функції токена CESS


Токен CESS є нативною криптовалютою мережі CESS і відіграє кілька важливих ролей в екосистемі. Він служить засобом для участі користувачів у стейкінгу мережі з метою отримання пасивного доходу, надає власникам токенів права управління для впливу на майбутній розвиток мережі CESS і є необхідним для доступу до різних служб зберігання даних у мережі, виступаючи в якості пропуску для використання децентралізованих можливостей зберігання даних CESS.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

