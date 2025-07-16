Що таке халвінг BSV









BSV є скороченням від Bitcoin SV, де SV означає "Satoshi Vision", тобто "бачення Сатоші Накамото". BSV — це продукт, який був створений у мережі Bitcoin після двох хардфорків.





У 2017 році через різність думок серед спільноти Bitcoin щодо розширення можливостей мережі Bitcoin, члени спільноти, які підтримують рішення щодо збільшення розміру блоку, створили мережу Bitcoin Cash (BCH) шляхом оновлення хардфорку, збільшивши розмір блоку порівняно від початкового 1 МБ до 32 МБ. Тим часом члени спільноти, які підтримують рішення офчейн масштабування, продовжували керувати мережею Bitcoin.





У 2018 році спільнота BCH мала на меті ще більше розширити функціональність мережі, щоб краще розвивати екосистему. Однак майнінгова компанія nChain вважала, що додаткові функції суперечать баченню Сатоші Накамото щодо залучення Bitcoin до Р2Р-системи електронних платежів. Ця розбіжність у думці спільноти призвела до хардфорку в мережі BCH, що дало початок мережі BSV. Мережа BSV прагне до втілення бачення, описаного Сатоші Накамото у whitepaper.









Механізм халвінгу — це набір правил виконання коду, розроблений Сатоші Накамото для зменшення швидкості випуску Bitcoin.





Мережа BSV виникла з двох хардфорків мережі Bitcoin, таким чином продовживши підтримувати механізм консенсусу PoW (Proof of Work). Крім того, винагорода за майнінг зменшується вдвічі кожні чотири роки.





Мережа BSV була створена у 2018 році, а перший халвінг відбувся у 2020 році. Цього року наближається нова подія халвінгу. На момент написання статті до халвінгу BSV залишилося менше місяця.









У квітні 2020 року відбувся халвінг, у результаті чого винагорода мережі за блок зменшилася до 6,25 BSV. Хоча халвінг вважається позитивною подією для ринку, перед попереднім халвінгом ціна BSV впала з максимуму у понад 450 $ до мінімуму у 80 $.









У квітні 2024 року халвінг зменшить винагороду мережі за блок до 3,125 BSV. Згідно з часом проведення халвінгу, цього разу халвінг BSV передуватиме халвінгу BTC. Наразі загальна ринкова тенденція є висхідною, і вважається, що ця подія халвінгу також підштовхне BSV до нового піку.













Спочатку розмір блоку в мережі BSV становив 128 МБ, а в подальших оновленнях обмеження на розмір блоку було знято, що дозволило майнерам регулювати розмір блоків, які вони мають намір майнити. Завдяки теоретично необмеженому розміру блоків мережа BSV може обробляти більше транзакцій в одному блоці, що характеризується високою швидкістю транзакцій і низькими витратами. Більше транзакцій в одному блоці означає, що можна заробити більше комісій за транзакції, компенсуючи постійне зменшення винагороди за майнінг блоку.





Збільшення розміру блоку підвищує ефективність, але також підвищує ризики централізації для мережі. Рішення масштабованості у вигляді збільшення блоків призводить до вищих вимог до апаратного забезпечення для нодів у мережі, в результаті чого існує лише кілька операторів нодів. Це одна з причин, чому мережа BSV зазнавала неодноразових атак.





Крім того, порівняно з BTC і BCH, токен BSV не мав високої популярності на ринку, що призвело до низької ліквідності. Зрештою, це призводить до зниження цін на монети, що в поєднанні з меншою прибутковістю відлякує майнерів від майнінгу.









Токен BSV пройшов лістинг на MEXC, і його можна купити на платформі.





Відкрийте застосунок MEXC і на головній сторінці введіть "BSV" у вікно пошуку, і виберіть [BSV] у вкладці "Спот". На сторінці графіка К-лінії торкніться [Купити]. Виберіть тип ордера, введіть кількість і торкніться [Купити BSV], щоб завершити купівлю.





Якщо ви розбираєтеся у ф’ючерсній торгівлі, ф’ючерси BSV також доступні на MEXC. Ви можете ввести "BSV" у рядку пошуку, вибрати [BSV] у вкладці "Ф'ючерси" та почати торгівлю.









Відмова від відповідальності: ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.