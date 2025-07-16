У сучасному швидкозмінному середовищі, де блокчейн та ігрова індустрія все більше зближуються, Boss Fighters стає лідером, переосмислюючи майбутнє ігрової економіки завдяки своєму інноваційному ігровоУ сучасному швидкозмінному середовищі, де блокчейн та ігрова індустрія все більше зближуються, Boss Fighters стає лідером, переосмислюючи майбутнє ігрової економіки завдяки своєму інноваційному ігрово
Що таке Boss Fighters: інноваційний проєкт, що змінює ігрову економіку

У сучасному швидкозмінному середовищі, де блокчейн та ігрова індустрія все більше зближуються, Boss Fighters стає лідером, переосмислюючи майбутнє ігрової економіки завдяки своєму інноваційному ігровому процесу та економічній системі.

1. Що таке Boss Fighters


Розроблена Pixward Games, Boss Fighters має на меті надати гравцям безпрецедентну свободу і право власності за допомогою економіки, керованої гравцями, і справедливої моделі розподілу токенів.

Boss Fighters ─ це динамічна багатокористувацька бойова гра, що безперешкодно поєднує доступність Web2 з принципами власності Web3. Представлена як асиметрична битва на арені 1х4, гра поєднує в собі геймплей ВР та ПК, щоб забезпечити унікальний досвід занурення в світ бою. У кожному матчі один гравець використовує ВР, щоб керувати масивним Босом, тоді як четверо інших гравців беруть на себе ролі бійців на ПК, беручи участь у хаотичних і захопливих битвах.

2. Boss Fighters: новаторський асиметричний PvP-геймплей


У Boss Fighters гравці можуть стати або величним Босом (Boss), або одним із вправних бійців (Fighters):

  • Бос у ВР: використовуйте руйнівну зброю та стратегічні здібності за допомогою ВР, щоб битися з командою бійців на комп'ютерах.
  • Бійці на ПК: киньте виклик босу поодинці або в команді, використовуючи тактику, координацію та майстерність, щоб заробити винагороди та розблокувати потужне спорядження.

Цей асиметричний геймплей пропонує свіжий та захопливий досвід для гравців, поєднуючи інтенсивні дії зі стратегічною глибиною.

3. Основні функції Boss Fighters


3.1 Економіка, керована гравцями


В основі Boss Fighters лежить економічна система, керована гравцями. У цій моделі гравці перестають бути просто споживачами ігрового контенту — вони стають активними учасниками та архітекторами внутрішньоігрової економіки. Використовуючи токени BFTOKEN, гравці можуть займатися різноманітною економічною діяльністю, наприклад, створювати та покращувати NFT-обладнання, збільшувати винагороди за перемоги в боях, а також карбувати NFT-токени.

3.2 Модель справедливого розподілу токенів


Boss Fighters використовує революційну модель справедливого розподілу токенів. На відміну від традиційних ігор, розподіл BFTOKEN повністю орієнтований на спільноту, без розподілу між членами команди, консультантами або венчурними інвесторами. Такий підхід забезпечує справедливість і довгострокову стійкість ігрової економіки, максимізуючи вигоду для гравців.

3.3 Підтримка різних платформ і пристроїв


Boss Fighters підтримує геймплей на різних платформах, що дозволяє гравцям користуватися грою у ВР, на ПК і, зрештою, на мобільних пристроях. Доступність для різних пристроїв не лише розширює аудиторію гри, але й забезпечує більшу гнучкість та можливість вибору для гравців на різних платформах.

4. Токен BFTOKEN та його утиліти


4.1 Огляд токена


Назва токена: BFTOKEN
Загальна пропозиція: 1 мільярд

4.2 Розподіл фінансування


Винагороди для гравців: 70%
Маркетинг та спільнота: 20%
Екосистема та ліквідність: 10%


4.3 Основні сценарії використання


Крафтинг та модернізація: використовується для створення та покращення предметів NFT.
Внутрішньоігрова валюта: слугує основним засобом для купівлі спорядження та участі в транзакціях на ринку.
Управління: власники токенів можуть брати участь у прийнятті рішень та управлінні ігровою екосистемою.

5. Як купити BFTOKEN на MEXC


Як інноваційна бойова Web3-гра, Boss Fighters забезпечує безпрецедентний ігровий досвід і рівень автономії завдяки економіці, керованій гравцями, і справедливій моделі розподілу токенів. Із запуском токена BFTOKEN, Boss Fighters готова встановити новий стандарт в ігровій індустрії та очолити наступну хвилю інновацій в ігровій економіці.

Співпраця Boss Fighters з MEXC, провідною світовою біржею, надала потужний імпульс для подальшого розвитку. Відома своїми низькими комісіями, надшвидкою торгівлею, широким охопленням активів і винятковою ліквідністю, MEXC заслужила довіру інвесторів по всьому світу. Крім того, глибоке розуміння нових проєктів та цілеспрямована підтримка MEXC роблять її сприятливим ґрунтом для розвитку високоякісних блокчейн-ініціатив.

Наразі BFTOKEN доступний для спотової та ф'ючерсної торгівлі на MEXC. Ви можете торгувати токеном з наднизькими комісіями, виконавши наступні кроки:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт.
2) У пошуковому рядку знайдіть «BFTOKEN» та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть бажану кількість і ціну, та розмістіть ваш ордер.


Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані ризики, й інвестуйте обережно. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

