Що таке Bombie: нова ігрова екосистема, що поєднує GameFi та Web3

Bombie — це інноваційний ігровий проєкт, що поєднує елементи GameFi та Web3 і зосереджений на основному ігровому процесі — заробітку винагород за вбивство зомбі. Гра має на меті запропонувати гравцям захопливий досвід та стійкі економічні заохочення. З моменту свого запуску Bombie швидко здобула широку популярність та участь завдяки унікальній механіці гри та збалансованій токеноміці.









Bombie — це перший у світі проєкт GameFi на тему зомбі, який поєднує технологію блокчейну із традиційними ігровими елементами. У грі гравці заробляють винагороди, знищуючи зомбі, які можна конвертувати в реальні гроші. Проєкт використовує модель токеноміки із справедливим запуском, щоб забезпечити рівність умов для всіх гравців і усунути типову для багатьох традиційних блокчейн-ігор перевагу першопрохідців.













У Bombie гравці беруть на себе роль виживших, які заробляють ігрові токени, виконуючи місії та проходячи рівні, заповнені зомбі. Гра пропонує різноманітні види зброї та предмети, що дозволяє гравцям стратегічно підбирати спорядження для максимальної ефективності в бою.









Bombie пропонує широкий вибір ігрових режимів, включаючи битви один на один та кооперативні багатокористувацькі битви, що задовольнять різні уподобання гравців. Також передбачена система таблиць лідерів, що стимулює конкуренцію та підвищує залученість гравців.













BOMB — це нативний токен управління та утиліті токен гри Bombie, загальна пропозиція якого становить 10 мільярдів токенів. Як інноваційний проєкт GameFi, BOMB використовує справедливу модель розподілу, за якою 70% токенів буде розподілено у вигляді аірдропу безпосередньо активним гравцям, що гарантує членам спільноти можливість отримати пряму вигоду від зростання проєкту.









Розподіл за допомогою аірдропу (70%): токени будуть розподілені гравцям, які активно брали участь у грі Bombie через LINE або Telegram протягом останніх шести місяців. Суми розподілу будуть визначатися на основі комбінації ігрової активності, рейтингу в таблиці лідерів та загальної залученості.

Розподіл між командами (10%): токени команд підлягають 12-місячному періоду блокування, після якого протягом наступних 12 місяців відбувається лінійне розблокування. Цей механізм забезпечує довгострокову взаємодію між командою та розвитком проєкту.

Пули ліквідності (5%): для забезпечення безперебійної торгівлі та мінімізації цінових коливань 5% від загального обсягу буде розподілено між пулами ліквідності на блокчейнах, включаючи TON , Kaia та Ethereum

Казначейський резерв (15%): ці кошти будуть спрямовані на підтримку постійного розвитку гри, оновлення платформи, маркетингові ініціативи та стратегічні партнерства, забезпечуючи міцну основу для довгострокової стійкості проєкту.













Економіка в грі: гравці заробляють BOMB, виконуючи завдання, виграючи битви та беручи участь у турнірах. Токени можна використовувати для розблокування додаткових функцій або поліпшення ігрового процесу.





Стейкінг і винагороди: гравці можуть здійснювати стейкінг BOMB в інших іграх, щоб отримати додатковий прибуток, що сприяє довгостроковій залученості.





Інтеграція між різними платформами: BOMB підтримує безперебійну економічну взаємодію між платформами LINE і Telegram, утворюючи єдину екосистему токенів.









Bombie розподіляє токени за моделлю справедливого запуску, при цьому 70% від загальної пропозиції розподіляються через аірдропи безпосередньо активним гравцям. До участі в аірдропі допускаються користувачі, які протягом останніх шести місяців активно взаємодіяли з грою Bombie в LINE або Telegram. Кількість отриманих токенів буде визначатися на основі поєднання активності в грі, рейтингу в таблиці лідерів та загальної взаємодії.









Як інноваційний проєкт GameFi, Bombie привернув увагу всього світу завдяки унікальному геймплею, справедливому механізму розподілу токенів та децентралізованій моделі управління. Завдяки постійному розвитку та розширенню екосистеми, Bombie має всі шанси стати мостом між ігровою індустрією та технологією блокчейн, надаючи гравцям безпрецедентний досвід та економічні винагороди. У майбутньому Bombie продовжуватиме інновації та зростання разом зі своєю спільнотою, відкриваючи нові можливості.





BOMB вже пройшов лістинг на MEXC, і користувачі можуть торгувати токеном з наднизькими комісіями





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) У рядку пошуку введіть BOMB і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та виконайте транзакцію.









Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їх результати є виключною відповідальністю користувача.



