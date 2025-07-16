Що таке Bitcoin (BTC): посібник для початківців з криптовалюти









1) Bitcoin (BTC) — це децентралізована цифрова валюта, вперше запропонована Сатоші Накамото в 2008 році та офіційно запущена в 2009 році.

2) BTC працює на основі технології блокчейну, де всі транзакції реєструються прозоро та без необхідності залучення банків або урядових посередників.

3) Користувачі можуть придбати BTC через криптобіржі, P2P-перекази або майнінг.

4) BTC, який часто називають «цифровим золотом», можна використовувати для платежів, як засіб збереження вартості, а також для торгівлі та інвестицій.

5) Хоча BTC має великий потенціал, він також супроводжується ціновою волатильністю, регуляторною невизначеністю та ризиками безпеки. Користувачі повинні підходити до нього з обережністю та розумінням.





Bitcoin (BTC) — це децентралізована криптовалюта, яка працює в Р2Р-мережі, використовує відкритий вихідний код і базується на блокчейні як фундаментальній інфраструктурі. Вона була представлена Сатоші Накамото в 2008 році, а в 2009 році було здійснено майнінг першого блоку Bitcoin (Genesis Block). Це ознаменувало офіційний запуск мережі Bitcoin і початок більш широкого руху криптоактивів і блокчейну.









BTC працює на основі технології блокчейну — децентралізованої, прозорої та захищеної від стороннього втручання системи для запису даних. Вона функціонує як цифрова книга, яку спільно ведуть користувачі з усього світу, і в якій постійно записуються всі транзакції BTC.





Коли користувач ініціює переказ BTC, транзакція передається по всій мережі. У цей момент майнери, користувачі, які використовують спеціалізоване обчислювальне обладнання, починають перевіряти транзакцію.





Процес перевірки базується на алгоритмі Proof of Work (PoW). Майнери вирішують складні криптографічні задачі, і той, хто першим виконає завдання, отримує право додати транзакцію до нового блоку. Цей блок потім з'єднується з попередніми блоками в хронологічному порядку, утворюючи так званий блокчейн.





Після успішного додавання блоку до блокчейну, транзакція, що міститься в ньому, остаточно записується та передається по всій мережі. Інші ноди відповідно оновлюють свої записи. Така конструкція гарантує прозорість усіх транзакцій та неможливість їх зміни.





Як винагорода за обчислювальні зусилля та витрати на електроенергію, майнер, який першим вирішує криптографічну задачу, отримує від системи нововипущені BTC разом із комісією за транзакцію, включеною в цей блок. Цей процес відомий як майнінг, і це єдиний спосіб створення нових BTC.





Наразі винагорода за майнінг нового блоку становить приблизно 3,125 BTC. Ця сума зменшується приблизно вдвічі кожні чотири роки, а загальний обсяг пропозиції зрештою буде обмежено до 21 мільйона монет.









У порівнянні з традиційними валютами, BTC має кілька відмінних рис: він децентралізований, має фіксовану загальну пропозицію, є прозорим і захищеним від втручання, може використовуватися в усьому світі та пропонує високий рівень безпеки.





Децентралізація: BTC є децентралізованою цифровою валютою. BTC випускається і торгується без участі будь-якого центрального органу. Натомість, BTC функціонує за допомогою мережі незалежних нодів, і вхід або вихід будь-якого окремого нода не впливає на систему в цілому. Саме така структура є основою безпеки та свободи BTC.





Фіксована пропозиція: BTC має жорстке обмеження щодо загальної пропозиції та дотримується заздалегідь визначеного графіка випуску. Загальна кількість BTC обмежена 21 мільйоном монет. Нові монети випускаються приблизно кожні 10 хвилин, а темп випуску зменшується вдвічі кожні чотири роки в результаті події, яка називається «халвінг». Очікується, що майнінг всіх BTC буде завершено до 2140 року. Наразі BTC зазнав трьох халвінгів:

Цей механізм халвінгу створює дефіцит, що підвищує привабливість BTC як засобу збереження вартості для інвесторів.





Прозорість та незмінність: всі транзакції BTC публічно записуються в блокчейні. Після запису дані не можуть бути змінені. Хоча транзакції є прозорими, особи, які за ними стоять, залишаються анонімними за задумом, що надає BTC сильних характеристик конфіденційності.





Безпека: BTC вважається дуже безпечним, оскільки його мережа обслуговується незліченною кількістю комп'ютерів по всьому світу. Щоб успішно атакувати блокчейн, зловмисник повинен контролювати більше 50% обчислювальної потужності мережі, що є надзвичайно складним і дорогим завданням.





Глобальна доступність: на відміну від фіатних валют, BTC є активом, що базується на вартості і не підлягає контролю з боку уряду або інституцій. Транскордонні транзакції з використанням традиційних валют часто стикаються зі затримками через валютні обмеження та посередників. Однак, транзакції з BTC можна здійснити за допомогою лише цифрової адреси та декількох клаців, а для їхнього завершення потрібно лише підтвердження мережі.





Ці інноваційні функції забезпечили BTC широке визнання та поширення. Він все частіше використовується для міжнародних грошових переказів і розглядається багатьма інвесторами як засіб захисту від інфляції та довгострокове збереження вартості.









Платежі та перекази: як електронна Р2Р-система грошових розрахунків, BTC дозволяє здійснювати швидкі та безпечні глобальні платежі. На відміну від традиційних транскордонних переказів, які можуть займати кілька днів і супроводжуватися високими комісіями, транзакції BTC зазвичай підтверджуються протягом декількох хвилин при порівняно низьких витратах. Без участі банків-посередників ефективність транзакцій значно підвищується.





Збереження вартості: завдяки фіксованій пропозиції та стійкості до штучної інфляції, BTC часто вважають «цифровим золотом». В умовах глобальної економічної невизначеності та зростання інфляції BTC все частіше використовують як засіб захисту від знецінення фіатних валют. У країнах, що страждають від екстремальної девальвації валюти, жителі почали використовувати BTC як засіб збереження багатства.





Подібно до золота, BTC можна зберігати протягом тривалого часу, не покладаючись на будь-яку установу чи уряд. Це засіб збереження вартості, що не потребує дозволу, який користується популярністю серед довгострокових інвесторів та інституційних учасників.





Інвестиції та торгівля: значна волатильність цін BTC приваблює широке коло учасників ринку. Торгівля доступна через основні криптовалютні біржі, такі як MEXC, що підтримують спотову торгівлю, а також деривативи, включаючи ф'ючерси.





Для короткострокових трейдерів великі коливання цін є джерелом частих прибуткових можливостей. Для довгострокових інвесторів історичні тенденції вказують на загальну висхідну динаміку. Інвестиційні стратегії залежать від індивідуальних профілів ризику та термінів інвестування.









BTC підвищує ліквідність і знижує ризик інфляції. Його децентралізована природа є особливо привабливою, оскільки вона усуває необхідність довіряти стороннім посередникам для здійснення платежів. Фізичні особи можуть самостійно управляти транзакціями та валютними даними.





Існує кілька способів придбати BTC, включаючи майнінг, купівлю через біржі та отримання винагород через аірдроп. На ранніх етапах BTC можна було майнити за допомогою спеціалізованого обладнання, яке направляло винагороди на гаманець Bitcoin. Однак зі зростанням ціни BTC загальний хешрейт мережі різко зріс, що призвело до посилення конкуренції в майнінгу та значного підвищення складності.





Для більшості роздрібних інвесторів найпростіший спосіб придбати BTC — це спотова торгівля на біржі, такій як MEXC. Основні кроки такі:





1) Відкрийте й увійдіть у застосунок MEXC або перейдіть на офіційний вебсайт.

2) У рядку пошуку введіть BTC і виберіть спотову торгівлю.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та виконайте транзакцію.













Висока волатильність цін: BTC відомий своєю надзвичайною волатильністю на ринку. Його ціна може різко зростати або падати протягом короткого періоду часу під впливом таких факторів, як динаміка попиту та пропозиції, макроекономічні тенденції, зміни в регуляторній політиці та загальний настрій ринку. Для звичайних інвесторів відсутність управління ризиками або розуміння ринку може призвести до значних втрат. Тому рекомендується інвестувати тільки ті кошти, які ви можете дозволити собі втратити.





Невизначеність у законодавстві та нормативно-правовій базі: нормативно-правові акти, що регулюють обіг BTC, значно відрізняються в різних країнах. Деякі юрисдикції прийняли цю валюту, створивши чітку нормативно-правову базу, яка дозволяє та регулює використання BTC, тоді як інші повністю заборонили торгівлю або майнінг. Це створює дуже різні правові умови для користувачів у різних регіонах. Раптові зміни в політиці, такі як обмеження діяльності з криптовалютою, можуть мати прямий вплив на ринкові ціни та права користувачів. Тому перед використанням або інвестуванням у BTC необхідно ознайомитися з місцевою нормативно-правовою базою.





Ризики безпеки: хоча мережа Bitcoin побудована на високозахищеній архітектурі, використання та зберігання Bitcoin часто схильні до людських помилок або кібератак. До типових ризиків безпеки належать:





Щоб зменшити ці ризики, користувачам рекомендується посилити заходи безпеки, наприклад, зберігати великі суми BTC в апаратних гаманцях, увімкнути двофакторну аутентифікацію та уникати довгострокового зберігання на централізованих біржах.









Технологічні досягнення: хоча мережа Bitcoin є безпечною та надійною, її оригінальна конструкція має обмеження щодо швидкості транзакцій та масштабованості. Щоб вирішити ці проблеми, спільнота розробників запропонувала різні рішення, найвідомішим з яких є Lightning Network. Цей протокол рівня 2 забезпечує майже миттєві та недорогі транзакції шляхом створення платіжних каналів офчейн, що значно покращує зручність використання BTC для щоденних мікроплатежів. У міру того, як такі технології продовжують розвиватися і набувати поширення, BTC може еволюціонувати в більш практичну форму цифрової готівки.





Широке впровадження: колись обмежений нішевими спільнотами, BTC поступово привернув увагу великих корпорацій та фінансових установ. Публічні компанії, такі як Strategy, виділили частину своїх активів на BTC. Традиційні постачальники фінансових послуг, такі як Visa, MasterCard та PayPal, також почали підтримувати платежі та транзакції в криптовалюті. Ці події свідчать про те, що BTC перетворюється зі спекулятивного інструменту на більш регульований і прийнятний фінансовий актив, який має потенціал для інтеграції в більш широку фінансову систему.





Стратегія розподілу активів: в умовах глобальної інфляції та знецінення валюти інституційні інвестори все частіше включають BTC до своїх портфелів з метою диверсифікації ризиків та хеджування від інфляції. Провідні компанії з управління активами, такі як BlackRock та Fidelity, запустили спотовий ETF на BTC. Статус BTC як «цифрового золота» продовжує зміцнюватися, особливо в періоди геополітичної нестабільності або традиційної волатильності ринку. З появою більш чітких нормативних актів та надійнішої інфраструктури, BTC, ймовірно, ще більше зміцнить свою позицію як легітимний компонент глобального розподілу активів у найближчі роки.









Bitcoin (BTC) — це не тільки технологічний прорив, але й глобальне переосмислення фінансової системи. Він представляє можливість децентралізованої моделі довіри та запроваджує нову парадигму зберігання цінності. Для новачків розуміння основ і ризиків є першим кроком до значущої участі. Для суспільства в цілому BTC змушує нас переглянути саму природу грошей. У міру розвитку технологій і вдосконалення регулювання очікується, що BTC продовжить розкривати цінність у сферах фінансів, платежів і розподілу активів, закріплюючи свою роль провідного глобального цифрового активу.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Усі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.