Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

5 листопада 2025
Короткий опис


1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.
2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після запуску ринкова капіталізація BINANCELIFE зросла з нуля до 300 мільйонів $ (станом на 9 жовтня), піднявшись на 2000% лише за годину після лістингу на Binance Alpha.
3) Культурний феномен: походячи з вірусного мему «Apple проти Android», BINANCELIFE популяризував слоган «Керуйте авто Binance, живіть в спільноті Binance, насолоджуйтеся життям Binance», навіть привернувши увагу колишнього генерального директора Binance Чанпена Чжао (CZ).
4) Вплив на екосистему: BINANCELIFE підштовхнув обсяг торгівлі на DEX у мережі BNB Chain вище, ніж у Solana, досягнувши 4,141 мільярда $, і спричинив хвилю зростання в усьому китайському секторі мемкоїнів.
5) Сила спільноти: BINANCELIFE залучив відомих ончейн-інвесторів, зокрема 0xSun і Lengjing, а п'ять найбільших власників отримали нереалізований прибуток у понад 6 мільйонів $, що демонструє значний вплив спільноти.

1. Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE)


BIANRENSHENG (BINANCELIFE) — це мемкоїн, запущений у мережі BNB Chain, який досяг ринкової капіталізації 300 мільйонів $ (станом на 9 жовтня) лише за три дні після запуску. Він став найдорожчим китайським мемкоїном в історії крипторинку та першим, що пройшов лістинг на Binance Alpha. Окрім інвестиційного аспекту, його успіх позначає новий етап у глобальному визнанні китайської криптокультури.

2. Передумови та культурний контекст BIANRENSHENG (BINANCELIFE)


BINANCELIFE був натхненний інтернет-трендом, започаткованим інфлюенсером із Douyin Ху Ченьфеном, який висунув теорію «Apple проти Android». Вона жартівливо поділяла речі на дві категорії: преміальні та елітні — як «Apple», і звичайні та недорогі — як «Android». Криптоспільнота адаптувала цю ідею, порівнявши Binance як «Apple у світі криптовалют», і створила вірусний мем: «Керуйте авто Binance, живіть у спільноті Binance і насолоджуйтеся життям Binance».

Ця креативна концепція набула популярності після того, як Чанпен Чжао (CZ) 6 жовтня 2025 року опублікував привітання з нагоди Свята середини осені із запитанням: «Хто створить найкреативніший осінній мем?» Незабаром мережу BSC заполонили трендові мемкоїни, серед яких BINANCELIFE вирізнявся культурною ідентичністю та підтримкою спільноти.


3. Технічні характеристики та ринкова динаміка BIANRENSHENG (BINANCELIFE)


3.1 Основна інформація про токен BIANRENSHENG (BINANCELIFE)


  • Блокчейн: BNB Chain
  • Тікер токена: BIANRENSHENG
  • Загальна пропозиція: 1 мільярд
  • Циркуляційна пропозиція: 1 мільярд (100% в обігу)
  • Адреса контракту: 0x924fa68a0FC644485b8df8AbfA0A41C2e7744444

3.2 Динаміка ціни токена BIANRENSHENG (BINANCELIFE)


Станом на момент написання, за останніми даними MEXC, токен BIANRENSHENG (BINANCELIFE) демонструє неймовірні результати на ринку:
  • Історичний максимум: 0,46 USDT (8 жовтня 2025 року)
  • Найвища ринкова капіталізація протягом перших трьох днів після запуску: понад 300 мільйонів $ (станом на 9 жовтня)
  • Добовий обсяг торгівлі: понад 540 мільйонів $
  • Кількість власників: понад 24 551 адреса

3.3 Як купити BIANRENSHENG (BINANCELIFE) на MEXC


Ви можете купити токени BIANRENSHENG (BINANCELIFE) безпосередньо на платформі MEXC. Завдяки низьким комісіям за торгівлю, блискавичному виконанню ордерів, широкому вибору активів і високій ліквідності, MEXC здобула довіру інвесторів у всьому світі. Завдяки глибокому розумінню перспективних проєктів і сильній підтримці екосистеми MEXC є ідеальною платформою для відкриття високоякісних токенів.

Наразі на MEXC доступна як спотова, так і ф'ючерсна торгівля токеном BINANCELIFE. Ви можете торгувати токенами на MEXC із наднизькими комісіями, виконавши такі кроки:

1) Відкрийте застосунок MEXC або офіційний сайт і увійдіть у свій акаунт.
2) У рядку пошуку введіть «BINANCELIFE» і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, вкажіть кількість і ціну, після чого завершіть угоду.


4. Визначні події BIANRENSHENG (BINANCELIFE)


4.1 Запуск BIANRENSHENG (BINANCELIFE) на Binance Alpha


О 18:00, 7 жовтня 2025 року, BINANCELIFE успішно запустився на платформі Binance Alpha, встановивши кілька рекордів:
  • Став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance Alpha;
  • Зруйнував ринковий стереотип про те, що Binance уникає китайських мемкоїнів;
  • Зріс на 2000% протягом однієї години після лістингу, привернувши увагу всього світу.

Значення цієї події виходить далеко за межі самого проєкту: це був перший випадок, коли культура китайської криптоспільноти була офіційно визнана великою глобальною платформою, проклавши шлях для майбутніх китайських тематичних проєктів до виходу на основні ринки.

5. Розвиток спільноти та екосистеми BIANRENSHENG (BINANCELIFE)


5.1 Участь великих інвесторів ончейн


BINANCELIFE привернув увагу та участь багатьох відомих ончейн-інвесторів, серед яких 0xSun, Lengjing і Wang Xiao'er — помітні постаті китайської криптоспільноти. За статистикою, п'ять найбільших власників отримали нереалізований прибуток понад 6 мільйонів $, що свідчить про потужну згуртованість спільноти.

5.2 Розширення культурного впливу


Успіх проєкту спричинив ланцюгову реакцію:
  • Надихнув появу хвилі похідних проєктів із назвою за схемою «Binance + ХХ»;
  • Викликав інтерес з боку закордонних KOL, зокрема Ansem, який активно взаємодіє з китайською криптоспільнотою;
  • Підштовхнув обсяг торгівлі на DEX у мережі BSC перевищивши показники Solana, досягнувши 4,141 мільярда $ добового обсягу.

6. Роль BIANRENSHENG (BINANCELIFE) на ринку та в екосистемі


Зростання BINANCELIFE збіглося з ширшим відродженням екосистеми Binance. Під впливом філософії Build, яку просував Чанпен Чжао, платформа Binance продемонструвала стрімке зростання:
  • Мережа BNB Chain зафіксувала 2,48 мільйона $ добових комісій за транзакції, посівши перше місце серед усіх мереж;
  • BNB Chain стала одним із головних майданчиків для активності мемкоїнів.

7. Нагадування про ризики інвестування в BIANRENSHENG (BINANCELIFE)


Попри дивовижні досягнення BIANRENSHENG (BINANCELIFE), інвесторам слід враховувати такі ризики:
Ризик ліквідності: ончейн-ліквідність залишається обмеженою, великі транзакції можуть спричиняти прослизання.
Ризик волатильності: мемкоїни є надзвичайно волатильними, тому користувачам варто інвестувати з обережністю.
Регуляторний ризик: ринки криптовалют і далі стикаються зі значною регуляторною невизначеністю.
Ризик проєкту: мемкоїни зазвичай мають короткий життєвий цикл, тож рекомендується уважно стежити за ринковими тенденціями.

Успіх BINANCELIFE — це не просто історія інвестицій, а відображення зростання культурної впевненості китайської криптоспільноти. Він доводить, що проєкти з китайською концепцією можуть здобути міжнародне визнання, відкриваючи нові можливості для глобального криптопростору. Для інвесторів раціональна участь, зосередження на фундаментальних показниках проєкту та розвитку спільноти залишаються ключем до сталого зростання.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

