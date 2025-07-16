AZEN Protocol: створення ефективнішого децентралізованого кредитного продукту шляхом усунення посередників

AZEN Protocol привернув широку увагу завдяки своїй інноваційній архітектурі та потужним функціям. Технологія блокчейну стрімко розвивається в останні роки, а DeFi стала ключовим рушієм трансформації в криптоіндустрії. Як основний компонент екосистеми DeFi, децентралізовані протоколи кредитування постійно змінюють традиційні моделі фінансового кредитування. Як висхідна зірка,привернув широку увагу завдяки своїй інноваційній архітектурі та потужним функціям.

У цій статті ми здійснюємо всебічний аналіз AZEN Protocol, від його історії та основних функцій до технічних особливостей та стратегії екосистеми, досліджуючи його потенціал та перспективи у сфері DeFi.













AZEN Protocol — це децентралізований протокол кредитування, побудований на технології блокчейну. Він спрямований на надання ефективних та безпечних послуг кредитування за допомогою інноваційних смартконтрактів та децентралізованої структури. Його основна місія полягає в переосмисленні традиційного процесу кредитування шляхом усунення посередників, підвищення ефективності капіталу та пропонування користувачам ширшого спектра варіантів управління активами.





Згідно з інформацією на офіційному вебсайті , AZEN Protocol розроблено для обслуговування глобальної бази користувачів, підтримуючи послуги кредитування різних основних криптоактивів, одночасно впроваджуючи управління спільнотою через децентралізовану автономну організацію (DAO).









AZEN Protocol передбачає розв'язання ключових проблем традиційної фінансової системи за допомогою технології блокчейну без довіри:





Високі бар'єри для входу: традиційне кредитування часто потребує складних кредитних оцінок, що обмежує мобільність капіталу.

Ризики централізації: традиційні фінансові установи стикаються з такими проблемами, як відсутність прозорості та нецільове використання даних користувачів.

Низька ефективність: транскордонне кредитування часто обтяжене громіздкими операціями, навігацією та високими комісіями.





Місія AZEN Protocol полягає у створенні справді справедливої, прозорої та ефективної глобальної мережі кредитування, що дозволить усім користувачам збільшувати свої статки в середовищі без довіри.













В основі AZEN Protocol лежить децентралізована платформа кредитування, яка дозволяє користувачам отримувати позики через криптовалютне забезпечення, а також заробляючи відсотки. Основні характеристики протоколу включають:





Позики: користувачі можуть отримувати ліквідність, шляхом забезпечення підтримуваних криптоактивів (як-от ETH, USDT тощо). Відсоткові ставки за позиками динамічно коригуються залежно від ринкового попиту.

Депонування: користувачі, які володіють криптоактивами, можуть депонувати їх в AZEN Protocol для отримання стабільних відсотків.

Підтримка кількох активів: платформа підтримує кредитування та надання позик в основних криптоактивах, з планами інтеграції більшої кількості кросчейн-активів у майбутньому.









AZEN Protocol використовує інноваційний механізм динамічної відсоткової ставки, який автоматично коригує ставки за позиками та депозитами залежно від ринкової пропозиції та попиту. Переваги цього механізму включають:





Забезпечення ліквідності ринку для кредитування та надання позик.

Балансування доходів для депозиторів та витрат для позичальників.

Підвищення загальної ефективності капіталу.





Наприклад, коли попит на позики зростає, відсоткові ставки автоматично зростають, щоб залучити більше вкладників. І навпаки, коли попит зменшується, ставки знижуються, щоб стимулювати позикову активність.









Для гарантування безпеки коштів на платформі, AZEN Protocol впровадив автоматизований механізм ліквідації на основі смартконтрактів.





Коли вартість забезпечення користувача падає нижче певного порогу (наприклад, недостатній коефіцієнт забезпечення), система автоматично запускає ліквідацію. Весь процес ліквідації виконується за допомогою смартконтрактів, що гарантує швидкість та усуває необхідність ручного втручання. Користувачі можуть вибирати різні коефіцієнти забезпечення під час ініціювання кредиту, щоб керувати та контролювати свій ризик ліквідації.









AZEN Protocol впроваджує управління спільнотою через DAO (децентралізовану автономну організацію), де всі важливі рішення, такі як додавання нових підтримуваних активів або коригування моделей відсоткових ставок, визначаються голосуванням власників токенів. Ключові особливості моделі управління включають:





Прозорість: усі пропозиції та результати голосування є загальнодоступними.

Справедливість: кожен власник токенів має право брати участь в управлінні.

Гнучкість: спільнота може швидко реагувати на зміни ринку завдяки колективному консенсусу.









AZEN Protocol пропонує як винагороди за стейкінг, так і механізм майнінгу ліквідності для стимулювання участі користувачів.





Користувачі, які здійснюють стейкінг токенів AZEN, можуть брати участь у розподілі доходів протоколу, водночас сприяючи життєздатності екосистеми. Крім того, постачальники ліквідності (LP) отримують додаткові винагороди у вигляді токенів, що заохочує їх забезпечувати ліквідність та збільшувати глибину ринку на платформі.













Основні операції AZEN Protocol повністю виконуються за допомогою смартконтрактів, забезпечуючи:





Ефективність: оптимізований код контракту забезпечує швидкі та безперебійні транзакції з коштами.

Безпеку: усі смартконтракти перевіряються авторитетними фірмами з безпеки, щоб мінімізувати ризик вразливостей.









AZEN Protocol активно працює над кросчейн-функціональністю, щоб забезпечити взаємодію активів між різними блокчейн-мережами. Це має кілька ключових переваг:





Ширший вибір підтримуваних активів.

Кросчейн-кредитування та депозити для підвищення ефективності використання капіталу.

Покращена сумісність між мультичейн-екосистемами.









Алгоритм відсоткової ставки AZEN Protocol розроблений з урахуванням динамічних ринкових умов, поєднуючи традиційні фінансові моделі з унікальними характеристиками блокчейну. Ключові переваги цього алгоритму включають:





Підвищену стабільність ринку.

Збалансовані стимули як для позичальників, так і для кредиторів.

Підвищену привабливість депозитних та позикових послуг.









Токен AZEN є основою екосистеми AZEN Protocol і виконує кілька функцій:





Управління: власники токенів можуть брати участь в управлінні платформою, голосуючи за основні пропозиції.

Винагорода за стейкінг: користувачі можуть отримувати додатковий прибуток, здійснюючи стейкінг токенів AZEN.

Знижки на комісії: власники AZEN користуються зниженими комісіями за позики та кредитування.

Стимули ліквідності: токен використовується для винагороди постачальників ліквідності, допомагаючи збільшити глибину ринку на платформі.





Механізм розподілу токенів AZEN є повністю прозорим і розроблений для підтримки довгострокового, сталого зростання спільноти.













AZEN Protocol позиціює себе як децентралізовану кредитну платформу наступного покоління, орієнтовану на широке коло користувачів:





Роздрібні інвестори: фізичні особи, які шукають пасивний дохід через депозити.

Позичальники: власники криптоактивів, які потребують короткострокової ліквідності.

Інституційні інвестори: організації, які шукають ефективне управління капіталом та можливості кредитування з низьким рівнем ризику.









Порівняно з іншими децентралізованими протоколами кредитування, AZEN Protocol пропонує кілька унікальних переваг:





Ефективна система смартконтрактів: повністю децентралізовані та оптимізовані процеси кредитування.

Зручний дизайн: інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та прості операції, що знижують бар'єр входу для користувачів.

Гнучка модель відсоткових ставок: динамічний механізм, який адаптується до різних ринкових умов.

Надійні кросчейн-можливості: покращення сумісності між мультичейн-екосистемами.













Згідно з офіційними джерелами, плани майбутнього розвитку AZEN Protocol включають:





Кросчейн-інтеграцію: розширення підтримки активів у більшій кількості блокчейн-мереж.

Розширення екосистеми: партнерство з іншими проєктами DeFi для побудови ширшої фінансової екосистеми.

Зростання кількості користувачів: залучення більшої кількості користувачів через участь спільноти та освітні ініціативи.









Хоча AZEN Protocol пропонує значні переваги з погляду технологій та функціональності, він все ще стикається з кількома викликами:





Конкуренція на ринку: у сфері DeFi вже працюють такі відомі гравці, як Aave та Compound. AZEN Protocol потрібно виділитися за допомогою диференційованих стратегій..

Вимоги безпеки: у DeFi безпека смартконтрактів є першорядною. AZEN Protocol повинен дотримуватися суворих стандартів аудиту, щоб підтримувати довіру та надійність.





Однак, оскільки ринок DeFi продовжує зростати, AZEN Protocol має всі шанси стати ключовим гравцем у галузі завдяки своїй інноваційній технічній архітектурі та зручним функціям.









Спотова торгівля AZEN тепер доступна на MEXC, дозволяючи користувачам торгувати токенами з наднизькими комісіями





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) У рядку пошуку введіть "AZEN" та виберіть спотову торгівлю

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну, а потім завершіть транзакцію.





Завдяки своїй інноваційній децентралізованій платформі кредитування, ефективній архітектурі смартконтрактів та надійній кросчейн-сумісності, AZEN Protocol демонструє значний потенціал у сфері DeFi. Оскільки технологія блокчейну продовжує розвиватися, AZEN має всі можливості для отримання значущої ролі в майбутньому фінансових ринків. Як для інвесторів, так і для користувачів, AZEN Protocol пропонує не лише безпечну та ефективну платформу кредитування, але й шлях до дослідження нових рубежів криптофінансування.



