Що таке токен Aster (ASTER)? Повний посібник з революційного DEX токену

У сьогоднішньому швидко розвиваючому DeFi ландшафті знаходження платформи, яка поєднує передові торгові можливості з користувацьким дизайном, залишається складним завданням. Aster постає як децентралізована біржа вічних контрактів (DEX) нового покоління, яка вирішує ці проблеми через інноваційні технології та комплексні функції. Цей посібник досліджує все, що вам потрібно знати про Aster та її нативний токен ASTER, від унікальної дворежимної торгової системи до токеноміки та реальних застосувань. Незалежно від того, чи ви досвідчений DeFi трейдер, чи новачок у децентралізованих біржах, розуміння революційного підходу Aster до торгівлі вічними контрактами може змінити ваше уявлення про децентралізовані фінанси.





Ключові висновки

Токен Aster (ASTER) живить децентралізовану біржу нового покоління, що пропонує як професійні, так і спрощені режими торгівлі на чотирьох основних блокчейнах.

Платформа вирішує проблеми ефективності капіталу через програму Trade & Earn, дозволяючи користувачам заробляти прибутковість на торговому забезпеченні з asBNB та USDF.

ASTER має фіксований запас 8 мільярдів токенів з 53,5% виділеними для комьюніті ейрдропів та стратегічного розподілу на підтримку ранніх учасників.

Дворежимна система забезпечує MEV-стійку торгівлю через 1001x Simple Mode та продвинуту торгівлю через книгу ордерів у Pro Mode з конкурентними 0,01% комісіями для мейкерів.

Майбутні розробки включають Aster Chain L1 блокчейн, інтеграцію з доказами з нульовим розголошенням та торгові системи на основі намірів для автоматичних мультичейн стратегій.





Aster — це децентралізована біржа вічних контрактів нового покоління, побудована для всіх, що пропонує як вічні, так і спот торги через уніфіковану, орієнтовану на спільноту платформу. Після стратегічного злиття між Astherus та APX Finance, Aster представляє більше, ніж просто ребрендинг — це революційне бачення, що спрощує та підвищує весь DeFi досвід.

Платформа працює на кількох основних блокчейнах, включаючи BNB Chain, Ethereum, Solana та Arbitrum, надаючи трейдерам безпрецедентну гнучкість та доступ до глибокої ліквідності. Основна інновація Aster полягає в її дворежимній торговій системі, яка обслуговує як професійних трейдерів, що шукають продвинуті функції, так і новачків, що бажають спрощеного виконання в один клік.

ASTER — це нативний утилітарний токен, що живить всю екосистему, забезпечуючи участь у врядуванні, оптимізацію комісій та доступ до продвинутих функцій платформи. З максимальною пропозицією 8 мільярдів токенів, ASTER служить основою для створення вартості, обміну та координації спільноти в комплексній торговій інфраструктурі Aster.

Платформа унікально поєднує безпеку, продуктивність та дизайн, орієнтований на користувача, підтримується YZi Labs і підкріплюється міцною командою розробників, віддано будуючих найкращу децентралізовану біржу вічних контрактів у цій сфері. Підхід Aster зосереджений на наданні безшовного, потужного та справді децентралізованого досвіду торгівлі он-чейн деривативами, що конкурує з централізованими альтернативами.

Аспект Aster (Платформа) ASTER (Токен) Визначення Повна DEX екосистема та торгова платформа Нативний утилітарний токен, що живить екосистему Функція Забезпечує торгову інфраструктуру, ліквідність та послуги Уможливлює врядування, сплату комісій та утиліти платформи Компоненти Pro Mode, 1001x Simple Mode, Aster Earn, спот торгівля BEP-20 токен з максимальною пропозицією 8 мільярдів Мета Полегшує децентралізовану вічну та спот торгівлю Координує учасників мережі та розподіл вартості Використання Торгівля вічними контрактами, доступ до дохідних продуктів, управління портфелем Стейкінг для врядування, сплата комісій, отримання винагород Обсяг Мультичейн платформа на 4 основних мережах Стандарт одного токена на Binance Smart Chain





Традиційні децентралізовані біржі змушують користувачів навігувати через кілька платформ, протоколів та інтерфейсів для доступу до комплексних торгових функцій. Aster вирішує це, надаючи уніфіковану платформу, де трейдери можуть отримати доступ до вічних контрактів, спот торгівлі, генерації доходу та продвинутих торгових інструментів в одному безшовному інтерфейсі.

Більшість DEX вимагають від користувачів блокування неактивного капіталу як забезпечення без генерації додаткових прибутків. Aster вводить революційну ефективність капіталу через програму Trade & Earn, дозволяючи користувачам використовувати дохідні активи як asBNB (токени ліквідного стейкінгу) та USDF (дохідні стейблкоїни) як торгове забезпечення, продовжуючи заробляти пасивні винагороди.

Атаки Максимальної Вилучуваної Вартості (MEV) чумують децентралізовану торгівлю, змушуючи користувачів отримувати гірші ціни виконання. 1001x Simple Mode від Aster забезпечує MEV-вільне виконання в один клік, що захищає трейдерів від фронт-ранінгу та сендвіч атак, зберігаючи повну прозорість он-чейн.

Професійні торгові функції зазвичай супроводжуються заборонними комісіями та крутими кривими навчання. Aster вирішує це через провідну в галузі структуру комісій Pro Mode (0,01% мейкер, 0,035% тейкер комісії) в поєднанні з інтуїтивним інтерфейсом, що робить продвинуту торгівлю доступною для користувачів усіх рівнів навичок.









Aster виникла зі стратегічного бачення створення визначальної децентралізованої біржі вічних контрактів після злиття двох піонерських DeFi проєктів. Astherus принесла доведену експертизу в дохідних продуктах та інноваціях ліквідного стейкінгу, в той час як APX Finance внесла надійну інфраструктуру торгівлі вічними контрактами та продвинуті технології деривативів.

Уніфікована платформа представляє більше, ніж консолідація — вона втілює повне переосмислення того, як має функціонувати децентралізована торгівля. Підтримувана YZi Labs і розроблена командою з глибокою експертизою як у традиційних фінансах, так і в блокчейн технологіях, Aster була задумана для захоплення значної частки ринку в багатомільярдному ринку торгівлі вічними контрактами.

Часова лінія розвитку проєкту відображає швидкі інновації, з основними віхами, включаючи запуск подвійних торгових режимів, впровадження мультичейн функціональності та представлення революційних функцій як 24/7 акційні вічні контракти та системи дохідного забезпечення. Подія Генерації Токена 17 вересня 2025 року відзначила перехід Aster до повного володіння спільнотою та децентралізованого врядування.









Aster унікально пропонує два доповнюючі торгові досвіди. Pro Mode забезпечує продвинутий інтерфейс книги ордерів з глибокою ліквідністю, кредитним плечем до 100x та складними торговими інструментами, що конкурують з централізованими біржами, зберігаючи нижчі комісії. 1001x Simple Mode забезпечує он-чейн, MEV-стійку торгівлю вічними контрактами з кредитним плечем до 1001x через виконання в один клік, ідеально підходячи користувачам, що шукають простоту без втрати потужності.

Програма Trade & Earn трансформує те, як трейдери використовують забезпечення, уможливлюючи дохідні активи як маржу. Користувачі можуть використовувати asBNB (заробляючи винагороди стейкінгу BNB плюс переваги Launchpool) або USDF (генеруючи дохідність стейблкоїнів через дельта-нейтральні стратегії) як торгове забезпечення, створюючи безпрецедентну ефективність капіталу, де кожна торгівля генерує як торгові прибутки, так і пасивний дохід.

Працюючи на BNB Chain, Ethereum, Solana та Arbitrum, Aster забезпечує безшовну мультичейн торгівлю без вимоги до користувачів управляти кількома гаманцями або вручну мостити активи. Цей мультичейн підхід забезпечує оптимальне виконання незалежно від того, де користувачі тримають свої активи, зберігаючи уніфіковані пули ліквідності.

Професійні трейдери отримують переваги від прихованих ордерів, автоматизації грід-торгівлі, режиму хеджування для одночасних довгих/коротких позицій та комплексних інструментів управління ризиками. Платформа підтримує як ізольовані, так і крос-маржинальні режими, аналітику в реальному часі та настроювані торгові інтерфейси, що адаптуються до індивідуальних торгових стилів та переваг.





Інституційні трейдери та професійні DeFi користувачі використовують Pro Mode від Aster для складних стратегій деривативів, включаючи дельта-нейтральне хеджування, арбітражні можливості та складні мульти-активні позиції. Глибока ліквідність та продвинуті типи ордерів платформи дозволяють виконання стратегій, раніше можливих лише на централізованих біржах.

Індивідуальні трейдери максимізують ефективність капіталу, використовуючи дохідне забезпечення для торгівлі вічними контрактами. Наприклад, користувачі можуть застейкати BNB для отримання asBNB, використовувати його як торгову маржу для левереджних позицій та одночасно заробляти винагороди стейкінгу BNB, алокації Launchpool та потенційні торгові прибутки — створюючи множинні потоки доходу з одного розгортання капіталу.

Функціональність грід-торгівлі дозволяє користувачам впроваджувати алгоритмічні стратегії, що автоматично купують дешево та продають дорого у визначених ціновых діапазонах. Ця автоматизація особливо цінна на волатильних ринках, де ручне виконання було б непрактичним, дозволяючи трейдерам захоплювати прибутки від цінових коливань без постійного моніторингу.

Користувачі управляють диверсифікованими портфелями через кілька блокчейн екосистем через уніфікований інтерфейс Aster. Це включає торгівлю SOL-базованими вічними контрактами, використовуючи дохідні продукти BNB Chain як забезпечення, або доступ до Ethereum DeFi дохідності, торгуючи деривативами на базі Arbitrum, все в межах однієї платформи.





ASTER підтримує фіксовану максимальну пропозицію 8 мільярдів токенів, розподілену стратегічно для забезпечення довгострокової сталості та узгодженості спільноти. Алокація приоритизує винагороди спільноти та розвиток екосистеми, зберігаючи відповідні стимули для основних учасників та надання ліквідності.

Розбивка розподілу токенів:

Ейрдроп: 53,5% (4,280,000,000 ASTER) - Найбільша алокація винагороджує вірних користувачів, що брали участь у програмах Aster Spectra, заробили очки лояльності через торгівлю та внесли внесок у зростання екосистеми. Початкове розблокування 704 мільйонів токенів (8,8% від загальної кількості) відбулося на TGE для відповідних учасників.

Екосистема та Спільнота: 30% (2,400,000,000 ASTER) - Підтримує міграцію тримачів APX, бутстрапінг ліквідності, стратегічні партнерства, маркетингові ініціативи та гранти на розвиток. Включає механізм конверсії APX-в-ASTER зі зменшуючими курсами обміну з часом.

Скарбниця: 7% (560,000,000 ASTER) - Зарезервовано для майбутніх стратегічних ініціатив, операційних резервів та затверджених врядуванням програм. Залишається заблокованим до використання через рішення врядування спільноти.

Команда: 5% (400,000,000 ASTER) - Алокований основним учасникам та радникам з 1-річним кліфом та 40-місячним лінійним вестингом для забезпечення довгострокового зобов'язання та узгодженості з успіхом проєкту.

Ліквідність та Лістинг: 4,5% (360,000,000 ASTER) - Присвячений лістингам бірж та бутстрапінгу ліквідності, повністю розблокований на TGE для забезпечення негайної доступності торгівлі та стабільності ринку.

Дизайн токеноміки включає механізми викупу доходів протоколу та розподіл винагород на основі врядування для підтримки вартості токена та заохочення активної участі спільноти в рішеннях розвитку платформи.









Тримачі ASTER беруть участь у рішеннях децентралізованого врядування, що впливають на розвиток платформи, структури комісій та стратегічні ініціативи. Тримачі токенів голосують з приводу оновлень протоколу, алокацій скарбниці та партнерств екосистеми, забезпечуючи керовану спільнотою еволюцію, що узгоджується з інтересами користувачів, а не централізованим контролем.

Платформа впроваджує механізми оптимізації комісій для тримачів ASTER, хоча конкретні структури знижок продовжують розвиватися через рішення врядування. Додатково, ASTER служить основою для розподілу доходів протоколу, де торгові комісії та доходи платформи повертаються до активних тримачів токенів та учасників врядування.

ASTER розблоковує доступ до продвинутих функцій платформи, пріоритетний доступ до нових торгових пар та ексклюзивну участь у програмах екосистеми. Це включає ранній доступ до можливостей yield farming, пріоритетну алокацію в запусках токенів та розширені ліміти позицій для професійних торгових стратегій.

ASTER служить шляхом оновлення для тримачів legacy токенів APX через структурований механізм конверсії з чутливими до часу курсами обміну. Цей процес міграції забезпечує безшовний перехід з попередньої екосистеми, винагороджуючи ранніх послідовників, що своєчасно беруть участь у процесі оновлення.





Дорожня карта Aster зосереджується на трьох трансформаційних розробках, що встановлять її як провідну децентралізовану платформу деривативів. Майбутній Aster Chain представляє спеціально побудований Layer 1 блокчейн, оптимізований конкретно для високочастотної торгівлі та складних DeFi операцій, пропонуючи фінальність транзакцій менше секунди та значно знижені витрати на газ для всіх торгових активностей.

Інтеграція доказів з нульовим розголошенням посилить приватність та масштабованість, одночасно уможливлюючи нові категорії складних торгових стратегій, раніше неможливих у прозорих блокчейн середовищах. Ця технологія дозволить інституційним трейдерам виконувати великі позиції без розголошення їхніх стратегій, зберігаючи повні гарантії децентралізації та безпеки.

Система торгівлі на основі намірів представляє, можливо, найбільш амбітну інновацію, автоматизуючи складні мультичейн стратегії шляхом інтерпретації намірів користувачів та виконання оптимальних шляхів через різні джерела ліквідності та блокчейн мережі. Ця система дозволить трейдерам виражати бажані результати, а не вручну управляти складними деталями виконання.

Ці розробки позиціонують Aster для захоплення суттєвої частки ринку в швидко зростаючому секторі вічних деривативів, який продемонстрував сотні мільярдів щомісячного торгового обсягу на децентралізованих платформах.









Aster в першу чергу конкурує з установленими DEX вічних контрактів, включаючи GMX, dYdX та Gains Network, але відрізняється через унікальні інновації, що вирішують загальні обмеження DeFi торгівлі.

Конкурентні переваги Aster:

На відміну від моделі єдиного пулу GMX, що створює потенційні конфлікти між трейдерами та постачальниками ліквідності, Aster використовує традиційні механізми книги ордерів у Pro Mode, що усувають ці структурні проблеми, зберігаючи децентралізацію. Дворежимний підхід пропонує як професійну торгівлю через книгу ордерів, так і спрощене виконання в один клік, забезпечуючи гнучкість, якій конкуренти не можуть відповідати.

Революційна програма Trade & Earn створює ефективність капіталу, неможливу з традиційними DEX вічних контрактів. В той час як конкуренти вимагають неактивного забезпечення, Aster дозволяє користувачам заробляти дохідність на маржі через винагороди стейкінгу asBNB та дельта-нейтральні стратегії USDF, ефективно надаючи "безкоштовне" кредитне плече для активних трейдерів.

Нативна мультичейн архітектура Aster перевершує конкурентів, що зазвичай працюють на окремих мережах або вимагають складних механізмів мостування. Цей підхід забезпечує безшовний доступ до ліквідності та активів через основні блокчейн екосистеми без додаткової складності або ризиків безпеки.

MEV-стійкий режим 1001x безпосередньо вирішує проблеми якості виконання, що турбують інші децентралізовані платформи вічних контрактів, забезпечуючи користувачам справедливе ціноутворення без фронт-ранінгу або сендвіч атак, що зазвичай впливають на AMM-базованих конкурентів.





ASTER доступний для торгівлі на MEXC, провідній криптовалютній біржі, відомій своїми комплексними заходами безпеки, конкурентними торговими комісіями та зручним інтерфейсом. MEXC забезпечує кілька торгових пар для ASTER, гарантуючи адекватну ліквідність та ціновиявлення як для роздрібних, так і для інституційних трейдерів.

Біржа пропонує як спот торгівлю для прямих покупок ASTER, так і продвинуті функції, включаючи ф'ючерсну торгівлю, опції стейкінгу та інструменти управління портфелем. Надійна інфраструктура MEXC підтримує високочастотну торгівлю, зберігаючи галузеві стандарти протоколів безпеки для захисту активів користувачів.





Покроковий посібник з купівлі на MEXC:

Створити акаунт MEXC - Відвідайте веб-сайт MEXC і завершіть реєстрацію з верифікацією email та вимогами KYC. Забезпечити безпеку акаунта - Увімкніть двофакторну автентифікацію та завершіть верифікацію особи для повного торгового доступу. Поповнити рахунок - Переведіть USDT або інші підтримувані криптовалюти до вашого гаманця MEXC через підтримувані мережі. Перейти до ринків ASTER - Знайдіть "ASTER" в торговій секції та оберіть бажану торгову пару. Розмістити ордер - Оберіть між ринковими ордерами для негайного виконання або лімітними ордерами для конкретних цінових цілей. Підтвердити покупку - Переглянути деталі транзакції та підтвердити покупку токенів ASTER. Управляти холдингами - Моніторити баланс ASTER у портфелі MEXC або вивести на зовнішні гаманці за бажанням.





Aster представляє зміну парадигми в децентралізованій торгівлі вічними контрактами, поєднуючи продвинуті професійні функції з зручним дизайном та революційними інноваціями ефективності капіталу. Через свою дворежимну торгову систему, опції дохідного забезпечення та мультичейн архітектуру, Aster вирішує фундаментальні обмеження, що перешкоджали DEX ефективно конкурувати з централізованими альтернативами.

Екосистема токена ASTER створює сталу вартість через врядування спільноти, розподіл доходів протоколу та утилітарні функції екосистеми, що узгоджують інтереси стейкхолдерів з успіхом платформи. Оскільки ринок DeFi деривативів продовжує розширюватися, комплексний підхід Aster позиціонує її для захоплення значної частки ринку, надаючи переваги користувачам.

З майбутніми інноваціями, включаючи Aster Chain, інтеграцію з нульовим розголошенням та системи торгівлі на основі намірів, Aster будує інфраструктуру, що визначить наступне покоління децентралізованих фінансів. Для трейдерів, що шукають продвинуті можливості, переважну ефективність капіталу та участь у керованій спільнотою екосистемі, Aster пропонує переконливі переваги над існуючими альтернативами.





