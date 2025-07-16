Що таке протидія відмиванню грошей (AML)









Відмивання грошей — це процес, під час якого злочинці перетворюють незаконно отримані кошти (наприклад, в результаті фінансових махінацій, наркоторгівлі, тероризму, тощо) на гроші, які можна вважати "чистими" та законними.





Зазвичай процес відмивання грошей включає три етапи:





1.1 Розміщення: перший етап полягає у тому, щоб зловмисники внесли незаконні кошти в фінансову систему, як правило, через банки. Злочинці намагаються надати своїм діям видимість законності шляхом погашення боргів, змішування незаконних коштів із законними доходами, інвестування, обміну іноземної валюти та інших подібних схем.





1.2 Багаторівність: на другому етапі злочинці використовують різні методи для переказу незаконних коштів декілька разів через різні канали. Це робить їх відстеження значно складнішим, з використанням криптовалют, такий процес стає ще більш складним і майже анонімним.





1.3 Інтеграція: на кінцевому етапі "чисті" кошти знімаються та депонуються у фінансову систему для подальшого законного використання.









Протидія відмиванню грошей (AML) — це сукупність заходів та дій, які впроваджуються установами, платформами та урядами з метою боротьби з фінансовими злочинами, зокрема відмиванням грошей і терористичною діяльністю. Простіше кажучи, заходи AML спрямовані на запобігання перетворенню незаконно отриманих коштів на "чисті" та законні. Заходи протидії відмиванню грошей існують у різних галузях і не обмежуються виключно сферою криптовалют.





На криптовалютних торгових платформах, зазвичай, вживаються такі заходи при потенційних випадках відмивання грошей:





2.1 Виявлення та повідомлення про підозрілі транзакції, наприклад, про велику кількість торгових операцій з індивідуальних акаунтів, значне збільшення обсягів транзакцій або великі притоки та відтоки коштів.





2.2 Заморожування акаунтів користувачів на час проведення розслідування, запобігаючи доступу до коштів.





2.3 Надання доказів та співпраця з відповідними органами у випадку підтвердження незаконної діяльності. У міру можливості докладаються зусилля з метою повернення вкрадених коштів їх законним власникам.





MEXC, як платформа для обміну криптовалют, рішуче виступає проти незаконних дій і демонструює тверду позицію в протидії відмиванню грошей, дотримуючись відповідних політик у різних країнах та регіонах.









KYC (Know Your Customer) можна тлумачити як "знай свого клієнта", що означає повну перевірку клієнтів. Простими словами, це процедура верифікації особи, яку часто називають автентифікацією справжнього імені.





KYC є однією з ключових складових протидії відмиванню грошей. Завдяки системі KYC компанії можуть отримати інформацію про особи клієнтів, їх транзакції, кредитний статус тощо, що дозволяє запобігти відмиванню грошей.









Криптовалюти стали каналом для вчинення незаконних дій, таких як відмивання грошей, і це відбувається з наступних причин:





4.1 Однією з ключових особливостей криптовалют є анонімність, що підвищує складність роботи з протидії відмиванню грошей. Приватні криптовалюти, такі як Monero (XMR), дозволяють здійснювати транзакції з підвищеною конфіденційністю, а послуги змішування, які надають, наприклад, Tornado Cash (TORN), ускладнюють відстеження транзакцій, вводячи в оману регуляторів, що робить відмивання грошей більш легким для незаконних осіб.





4.2 Транзакції з криптовалютою незворотні. Після надсилання коштів їх неможливо повернути, якщо одержувач добровільно не погодиться на відшкодування.





4.3 Відсутність чіткого регулювання у галузі криптовалют створює можливості для злочинців експлуатувати систему.





Впровадження заходів протидії відмиванню грошей в сфері криптовалют допомагає захищати права законних користувачів криптовалют та сприяє загальному розвитку галузі. Для платформ, таких як MEXC, дотримання і реалізація політики AML не лише є внеском у розвиток галузі, але також допомагає здобути довіру потенційних користувачів і регуляторних органів, що відкриває кращі можливості для майбутнього розвитку.