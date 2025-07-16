Що таке Academic Labs: освітні інновації на основі ШІ та Web3

Поєднуючи ШІ з Web3 Academic Labs (AAX) переосмислює онлайн-освіту. Платформа EduFi інтегрує навчальні заохочення, децентралізований контент і управління спільнотою, щоб усунути прогалини в заохоченні, знизити витрати й зруйнувати ресурсні монополії, створюючи відкриту екосистему, яка ставить на перше місце учнів та викладачів.









Academic Labs — це децентралізована освітня платформа, побудована на блокчейні Solana , яка використовує персоналізацію ШІ та заохочення Web3 для створення глобальної навчальної мережі, керованої спільнотою. Її завдання, втілене в моделі «вчіться, діліться, заробляйте», полягає в тому, щоб зацікавити учнів і розкрити цінність освітніх ресурсів по всьому світу.





Функції платформи включають:





Децентралізоване управління : платформа передає повноваження і цінність безпосередньо учням і творцям контенту.

Відкриті та прозорі заохочення : користувачі отримують винагороду за навчання, викладання та внесок.

Глобальне бачення: освітні ресурси можна вільно розповсюджувати та обмінювати по всьому світу.









Як платформа Web3, покликана переосмислити парадигму освіти, Academic Labs поєднує в собі чітку місію з міцною технічною та функціональною основою. Завдяки глибокій інтеграції гейміфікованого дизайну, персоналізації на основі ШІ та інфраструктури блокчейну, платформа підвищує ефективність навчання та переосмислює способи отримання та поширення знань. У наступних розділах ми розглянемо, як Academic Labs досягає своїх освітніх інноваційних цілей у трьох вимірах: навчальний досвід, технічна інфраструктура та модель управління.









Academic Labs пропонує широкий спектр гейміфікованого контенту, такого як вікторини, відео та інтерактивні курси з англійської мови, основ блокчейну та програмування. Такий ігровий підхід не лише робить навчання цікавішим, але й підвищує мотивацію та активну участь студентів.









Платформа використовує ШІ для персоналізації навчальних маршрутів, одночасно використовуючи децентралізовану природу Web3 для гарантування справедливого розподілу та прозорого управління освітніми ресурсами. Academic Labs також планує впровадити нові функції, такі як агенти ШІ та Глобальну мережу знань, щоб ще більше розширити свою навчальну екосистему.









Academic Labs впроваджує модель управління децентралізованої автономної організації (DAO), що дозволяє членам спільноти брати участь у прийнятті рішень на платформі, як-от керування контентом та розробка функцій, тим самим посилюючи залучення користувачів та їхню причетність до платформи.









AAX — це нативний токен Academic Labs на блокчейні Solana з максимальною пропозицією в 5 мільярдів токенів. Його основні застосування включають:





Заохочення до навчання : користувачі отримують винагороди у вигляді токенів AAX, виконуючи навчальні завдання.

Винагороди за створення контенту : творці контенту отримують AAX залежно від якості та популярності своєї роботи.

Управління платформою: власники AAX беруть участь у голосуванні, щоб визначати майбутнє платформи.





Academic Labs також запускає програму «Навчайтеся, щоб заробляти», де користувачі виконують складні завдання, щоб заробити бали, які в кінці події буде конвертовано в токени AAX.









Заснована у 2023 році зі штаб-квартирою в Сінгапурі, Academic Labs швидко розвинула свою екосистему завдяки стратегічній співпраці та ключовим етапам





Партнерства : створено альянси з понад 20 провідними проєктами та установами Web3, які разом обслуговують понад 2 мільйони користувачів.

Фінансування : у листопаді 2024 року завершився раунд фінансування на суму 3,2 мільйона $ за підтримки відомих інвесторів, серед яких DWF Labs, HTX Ventures та UOB Venture.

Лістинг на біржі: 7 травня 2025 року токени AAX пройшли лістинг на біржі : 7 травня 2025 року токени AAX пройшли лістинг на біржі MEXC , що стало значним кроком у глобальному розширенні платформи.









Academic Labs активно готується до запуску платформи 2.0, реалізуючи такі ініціативи:





Оновлення агентів ШІ : розширення багатомовних можливостей і функціональності поглибленого навчання.

Розвиток глобальних знань мережі : створення інфраструктури Web3 для сертифікації та розповсюдження освітнього контенту.

Другий аірдроп спільноти : винагорода перших творців контенту та найактивніших учнів.

Розширення екосистеми курсів : співпраця з університетами, відомими викладачами та освітніми платформами, задля розширення навчальної програми.

Мобільна та кросплатформна оптимізація: покращуйте зручність використання та соціальну взаємодію на різних пристроях.





Мета платформи — створити глобальну децентралізовану мережу знань, яка об'єднує викладачів, учнів, розробників та інвесторів, спільно будуючи нову освітню парадигму «вчіться і заробляйте, викладайте й процвітайте».









Academic Labs поєднує ШІ та Web3, щоб створити децентралізовану освітню платформу, керовану спільнотою, яка вирішує проблеми традиційного онлайн-навчання. Її нативний токен, AAX, не лише винагороджує за навчання та створення контенту, але й надає користувачам права управління. З розвитком платформи та розширенням глобального партнерства, Academic Labs готова зробити значний вплив у майбутнє освіти.





MEXC провела лістинг AAX для спотової торгівлі . Щоб торгувати AAX на MEXC, виконайте наступні кроки:





1) Відкрийте і увійдіть в застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) У рядку пошуку введіть AAX і виберіть спотову торгівлю.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та завершіть угоду.







