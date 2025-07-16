Що таке Abstract: посібник для початківців з блокчейну рівня 2, орієнтованого на споживача





Протягом останнього десятиліття технологія блокчейн стрімко розвивалася, еволюціонувавши від ролі Bitcoin як засобу збереження вартості до широкого впровадження смартконтрактів Ethereum. Зараз вона стоїть на передовій світових технологічних інновацій. Однак попри значний прогрес, блокчейн усе ще стикається з низкою серйозних перешкод на шляху до широкого впровадження: складний користувацький досвід, високі витрати та низька швидкість залишаються факторами, що відштовхують звичайних користувачів.





Мережу Abstract було створено у відповідь на ці виклики, задля подолання розриву між блокчейном та звичайними користувачами. Її місія полягає в тому, щоб зробити блокчейн чимось більшим, ніж просто інструментом для техноентузіастів та інвесторів. Abstract прагне інтегрувати блокчейн у повсякденне життя людей. Як орієнтовану на споживача мережу блокчейну рівня 2, Abstract було розроблено для спрощення користувацького досвіду, підвищення ефективності транзакцій та зниження бар'єра входу, виводячи технологію блокчейн у мейнстрим завдяки простоті використання.









Abstract було спільно розроблено Igloo Inc, материнською компанією NFT-проєкту Pudgy Penguins, та Cube Labs. Мережа використовує технологію нульового доведення (ZK) або криптографічні докази, щоб надати безпечнішу та конфіденційну верифікацію транзакцій.





У червні 2024 року компанія оголосила про придбання Frame, мережі рівня 2, що знаходиться у стадії розробки та орієнтована на NFT, разом зі своєю командою розробників для підтримки розвитку Abstract.





Невдовзі після цього компанія оголосила про раунд залучення коштів на суму 11 мільйонів $, який очолив венчурний фонд Кремнієвої долини Founders Fund, за участю інвесторів Web3, включаючи 1kx та Fenbushi Capital.





На відміну від багатьох блокчейн-проєктів, які почали з DeFi або інфраструктурних рівнів, Abstract з самого початку фокусується на цільових користувачах, особливо в орієнтованих на споживача сферах, як-от ігри, соціальні мережі та NFT. Такий підхід також впливає на унікальні рішення Abstract у технічній архітектурі та дизайні продукту.













Abstract — це блокчейн рівня 2, побудований на Ethereum з використанням технології ZK-ролап. Порівняно з традиційними блокчейнами рівня 1, ZK-ролап значно покращує пропускну здатність транзакцій та знижує комісії за gas.





Abstract побудовано з використанням стека ZK, розробленого ZKsync, модульного фреймворку, який дозволяє створювати мережі рівня 2 із широкою кастомізацією. Це дозволяє Abstract залишатися повністю сумісним з основною мережею Ethereum, працюючи при цьому з власною незалежною мережевою логікою та системою управління.









Abstract інтегрує EigenDA, модуль доступності даних від EigenLayer, щоб забезпечити цілісність та надійність великих обсягів даних офчейн, перш ніж їх буде верифіковано основною мережею Ethereum. Така конфігурація дозволяє Abstract підтримувати складніші варіанти використання, такі як масштабні ігрові застосунки та платформи високочастотної торгівлі.









Мережа Abstract повністю сумісна з віртуальною машиною Ethereum (EVM), що дозволяє наявним dApp та смартконтрактам Ethereum працювати в мережі з мінімальними змінами. Розробники можуть мігрувати проєкти без переписування коду, що значно знижує вартість та складність розгортання.













Мережа Abstract ще не запустила нативний токен, але, згідно з дорожньою картою розвитку та очікуваннями спільноти, його впровадження ймовірне в майбутньому для підтримки мережевих стимулів, управління та стейкінгу. Очікується, що він також використовуватиметься для:

Стимулів: винагородження розробників, операторів нодів та активних користувачів для сприяння зростанню екосистеми.

Управління: надання власникам токенів можливості голосувати за оновлення протоколу, зміни параметрів та інші ключові рішення щодо управління.

Стейкінг: валідатори або оператори нодів можуть бути зобов'язані здійснювати стейкінг токенів як заставу для гарантування безпеки мережі та чесної поведінки.





Хоча токен ще не був офіційно випущений, це вже викликало значний інтерес з боку розробників та проєктів до Abstract. Загальнодоступна інформація показує, що кілька Web3-застосунків, включаючи NFT-маркетплейс Magic Eden та платформу аналітики блокчейну Dune Analytics, активно шукають можливості інтеграції з Abstract.









Хоча мережа Abstract ще не оприлюднила подробиці про свій нативний токен, користувачі вже можуть підготуватися до потенційного аірдропу, взаємодіючи з мережею. Наприклад:





Запуск основної мережі: основна мережа Abstract офіційно запрацювала на початку 2025 року. Користувачі тепер можуть заробляти бали XP та позначки, взаємодіючи з мережею.

Система XP: такі дії, як використанні мосту, торгівля та карбування доменних імен на Abstract, приносять користувачам XP. Кількість накопичених XP може безпосередньо вплинути на масштаб майбутніх винагород під час аірдропу.

Система позначок: виконання певних завдань розблоковує позначки, які можуть дати власникам право на додаткові винагороди.









Дійсно орієнтований на користувача блокчейн має вирішити найбільшу перешкоду для входу — гаманець. Традиційні гаманці часто потребують від користувачів запам'ятовування seed-фраз, встановлення розширень браузера або сплати високих комісій за gas, що перешкоджає масовому впровадженню.





Abstract розв'язує цю проблему шляхом повного впровадження абстракції акаунту та сучасного методу автентифікації — ключа доступу. Користувачі можуть створювати гаманці та входити до них, використовуючи біометричні дані, PIN-коди пристроїв або паролі. Жодних seed-фраз або плагінів гаманця. Результатом є безперебійний досвід, схожий на Web2, але з повним контролем активів на рівні Web3.





Крім того, гаманець Abstract підтримує транзакції без gas, тобто всі комісій ончейн покриваються платформою або постачальником dApp. Це значно знижує бар'єр для нових користувачів та робить адаптацію до Web3 більш інтуїтивно зрозумілою та доступною.









Abstract не прагне бути просто швидшою «альтернативою Ethereum». Основна місія полягає у створенні блокчейн-мережі, яка буде справді доступною для звичайних споживачів. З цією метою основні напрямки діяльності проєкту включають:





Web3 Gaming: підтримка масштабних багатокористувацьких ігор у реальному часі зі складною ігровою економікою завдяки інфраструктурі з низькою затримкою та високою пропускною здатністю.

NFT та цифрові колекційні предмети: використання досвіду Pudgy Penguins для створення повноцінної екосистеми для карбування, торгівлі та демонстрації цифрових активів.

Соціальні платформи: забезпечення наступного покоління соціальних застосунків ончейн за допомогою систем ідентифікації, стимулів за контент та мікроплатежів.

Комерційні та брендові застосунки Web3: надання можливості основним брендам безпечно та економічно ефективно залучати користувачів, які використовують блокчейн.









Abstract виділяється як один з небагатьох проєктів Web3, побудованих з нуля з урахуванням потреб повсякденних користувачів. Поєднуючи переваги технології ZK, повної сумісності з EVM, транзакцій без gas та спрощеної автентифікації, Abstract має всі можливості стати однією з перших мереж рівня 2, яка досягне справжнього впровадження в реальному світі. Після офіційного запуску основної мережі на початку 2025 року очікується нова хвиля орієнтованих на користувача dApp.





Abstract — це більше, ніж просто чергова блокчейн-платформа; вона являє собою критично важливий вхід до споживчої ери Web3. Наступна вибухова фаза впровадження блокчейну цілком може розпочатися з проєктів, як цей.









