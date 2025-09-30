Посібник для початківців: що таке стоп-лімітний ордер і як налаштувати його на MEXC, щоб зафіксувати прибуток і запобігти збиткам





Ринок криптовалют є волатильним: ціни можуть різко змінюватися, і навіть незначні затримки можуть призвести до втрати можливостей чи зайвих збитків. Стоп-лімітний ордер — це поширений інструмент автоматизованої торгівлі, який дозволяє інвесторам заздалегідь встановити тригерну ціну. Коли ця ціна досягається, система автоматично виконує ордер на купівлю або продаж, допомагаючи трейдерам контролювати ризики та фіксувати прибуток.













Стоп-лімітний ордер — це попередньо задана інструкція, яка дозволяє визначити тригерну ціну, ціну купівлі/продажу та суму купівлі/продажу. Коли остання ціна угоди досягає вашої тригерної ціни, система автоматично розміщує лімітний ордер за вказаною вами ціною.





Цей тип ордера ідеально підходить трейдерам, які хочуть купувати або продавати криптовалюту, щойно ринок досягне певного рівня ціни.









1) Тригерна ціна: ціна, за якої остання угода активує ваш попередньо налаштований ордер.

2) Ціна купівлі/продажу: ціна, за якою ви хочете купити чи продати криптовалюту.

3) Сума купівлі/продажу: кількість криптовалюти, яку ви хочете купити чи продати.

4) Сума ордера: загальна сума криптовалюти, яку ви хочете купити чи продати.









Припустімо, поточна ринкова ціна BTC становить 118 500 USDT. Користувач передбачає:

Якщо BTC підніметься вище 119 000 USDT, це може сигналізувати про висхідний тренд.

Якщо BTC впаде нижче 117 000 USDT, це підтвердить ведмежий сигнал.





У такому випадку користувач може встановити:

1) Ордер тейк-профіт: тригерну ціну на рівні 119 000 USDT, а ціну купівлі — 119 200 USDT.

2) Ордер стоп-лос: тригерну ціну на рівні 117 000 USDT, а ціну продажу — 116 800 USDT.





Така стратегія дозволяє уникнути постійного моніторингу ринку, адже система автоматично розміщуватиме ордери, коли ключові цінові рівні буде досягнуто.





Примітка: на високоволатильному ринку стоп-лімітний ордер на купівлю може не виконатися, якщо ціна рухається занадто швидко.











Лімітний ордер Стоп-лімітний ордер Визначення Ви встановлюєте бажану ціну купівлі чи продажу, і система виконає ордер лише тоді, коли ринкова ціна досягне цього рівня. Ви встановлюєте тригерну ціну, і коли вона буде досягнута, система автоматично розмістить лімітний ордер. Умова активації Ордер розміщується одразу та очікує виконання, доки ринкова ціна не досягне встановленої. Ордер активується лише тоді, коли ринкова ціна досягне тригерної ціни. Механізм активації Немає. Є (потрібні як тригерна ціна, так і лімітна ціна). Метод виконання Безпосередньо розміщується в книгу ордерів і очікує на виконання. Залишається неактивним до активації, після чого розміщується як лімітний ордер у книгу ордерів. Використання Купівля/продаж за бажаною ціною. Автоматична фіксація прибутку чи обмеження збитків, коли ринок досягає ключового рівня ціни. Функція контролю ризиків Слабка: переважно для статичного розміщення ордерів. Сильна: часто використовується для стратегічного тейк-профіту/стоп-лосу, щоб не проґавити важливі рухи ринку.













Ордер тейк-профіт дозволяє трейдерам зафіксувати прибуток, коли ціна досягає заданої мети. Це допомагає уникнути втрати оптимальної можливості для продажу через жадібність чи вагання та запобігає падінню прибутку.









Ціни на криптовалюти дуже волатильні та складні для прогнозування. Встановлення ордера стоп-лос дозволяє ефективно обмежити збитки. Коли ринок рухається проти ваших очікувань, ви можете вчасно вийти з позиції, запобігши подальшій втраті капіталу.









Емоції, такі як страх чи жадібність, часто негативно впливають на торгові рішення. Стоп-лімітні ордери виконуються на основі заздалегідь визначених правил, усуваючи вплив людських емоцій та роблячи процес прийняття рішень раціональнішим та об'єктивнішим.









Завдяки попередньо заданим параметрам ордерів трейдерам більше не потрібно безперервно стежити за ринком. Система автоматично виконає угоду, щойно умови будуть виконані.













Увійдіть у свій акаунт MEXC і відкрийте сторінку торгівлі. Виберіть Стоп-ліміт, потім введіть тригерну ціну, ціну купівлі та кількість. Нарешті клацніть на Купити BTC, щоб підтвердити ордер.

















Після розміщення ордера ви можете переглянути його деталі в розділі Відкриті ордери на нижній панелі ордерів та позицій.













Після виконання або скасування стоп-лімітного ордера ви можете переглянути його історію в розділі Ордери → Спотові ордери → Історія ордерів.

















Уникайте встановлення цін, що занадто відрізняються від ринкової: тримайте лімітну ціну достатньо близько до тригерної, щоб зменшити ризик того, що ваш ордер буде активовано, але не виконано.

Використовуйте технічний аналіз: під час встановлення рівнів тейк-профіту й стоп-лосу застосовуйте зони підтримки/опору, трендові лінії та інші технічні індикатори для визначення обґрунтованого діапазону.

Відстежуйте обсяги торгівлі й ринкові настрої: тригерна ціна не гарантує виконання. На високоліквідних ринках або під час низької ліквідності ваш ордер може залишитися незіставленим.









Стоп-лімітний ордер — це простий, але ефективний інструмент автоматизованої торгівлі, особливо корисний для трейдерів, які не можуть постійно відстежувати ринок і прагнуть планувати свої стратегії заздалегідь. Завдяки встановленню обґрунтованої тригерної та лімітної ціни трейдери можуть фіксувати ринкові можливості без постійного втручання, водночас ефективно керуючи ризиком зниження.





Незалежно від того, чи ви новачок, чи досвідчений інвестор, опанування та гнучке застосування стратегій тейк-профіту й стоп-лосу є ключовим кроком до підвищення ефективності торгівлі й досягнення більш стабільних результатів. Водночас жоден торговий інструмент не є бездоганним. Ринок постійно змінюється, тому трейдерам варто узгоджувати використання стоп-лімітних ордерів із власною толерантністю до ризику, досвідом і ринковим аналізом, постійно вдосконалюючи як стратегії, так і навички.













Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, й інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їх результати є виключною відповідальністю користувача.



