Що таке ордер "Один скасовує інший" (OCO)

16 липня 2025MEXC
У постійно мінливому криптовалютному просторі інвесторам часто буває складно точно передбачити майбутні рухи ринку. У таких ситуаціях ви можете розглянути можливість використання ордерів "один скасовує інший" (OCO): одночасне розміщення двох ордерів в протилежних напрямках, щоб скористатися можливостями на ринку або уникнути екстремальних падінь.

1. Про ордер "Один скасовує інший" (OCO)


Ордер OCO (один скасовує інший) складається із двох типів ордерів: стоп-лімітного ордера та лімітного ордера. Якщо стоп-лімітний ордер спрацьовує або якщо лімітний ордер виконується повністю або частково, інший ордер автоматично скасовується. Якщо будь-який ордер скасовується вручну, інший ордер також скасовується одночасно.


Ордер OCO може допомогти забезпечити кращу ціну виконання при купівлі/продажу. Під час спотової торгівлі інвестори, які бажають одночасно розмістити стоп-лімітний ордер разом із лімітним ордером, можуть використовувати цю торгову стратегію.


2. Переваги ордерів OCO


2.1 Контроль над ризиками


Спотові ордери OCO дозволяють інвесторам одночасно розміщувати TP/SL ордери та лімітні ордери, що допомагає інвесторам краще контролювати ризики.

2.2 Механічне виконання


Спотові OCO-ордери автоматично виконуються торговою системою без необхідності ручного втручання з боку інвесторів. Таке механічне виконання може допомогти інвесторам уникнути емоційного прийняття рішень і помилкових суджень, підвищуючи торгову дисципліну.

2.3 Підвищення ефективності


Використовуючи стратегію ордерів OCO в спотовій торгівлі, інвестори можуть одночасно встановлювати тригерні ціни стоп-лос і тейк-профіт, а також лімітну ціну, усуваючи необхідність розміщувати два окремі ордери. Це може заощадити час і енергію на моніторинг, підвищуючи ефективність торгівлі.

2.4 Уникнення дублювання угод


Особливістю спотового ордера OCO є те, що при виконанні одного ордера інший автоматично скасовується. Це допомагає уникнути дублювання угод, запобігаючи зайвим ризикам.

3. Сценарії торгівлі


Стратегія спотових ордерів OCO підходить для торгових сценаріїв, які вимагають гнучкості у реагуванні на ринкові коливання, контролю ризиків та зменшення невизначеності.

3.1 Купівля


  • Трейдери сподіваються купити за нижчою ціною під час спаду, але бояться понести збитки, якщо спаду не буде і ціна зросте. Тому, якщо спаду немає, а ціна зростає, система повинна купити за вказаною ціною.

  • У цьому випадку спотовий ордер OCO включає в себе стоп-лос ордер на купівлю і лімітний ордер на купівлю.

3.2 Продаж


  • Трейдери вважають, що від проміжного максимуму ще є певний потенціал зростання, і хочуть продати у найвищій точці, але побоюються прямого зниження, що призведе до втрати прибутку. Тому, якщо відбувається пряме зниження, система має продавати за вказаною ціною.

  • У цьому випадку спотовий ордер OCO включає в себе стоп-лос ордер на продаж і лімітний ордер на продаж.

3.3 Обмеження ціни


  • Ордер на продаж: Ціна (лімітний ордер) > Поточна ринкова ціна > Тригерга ціна стоп-лос (ордер TP/SL)

  • Ордер на покупку: Ціна (лімітний ордер) < Поточна ринкова ціна < Тригерга ціна стоп-лос (ордер TP/SL)

4. Як розмістити спотовий ордер OCO


4.1 Вебсайт MEXC


4.1.1 Увійдіть на MEXC та відкрийте сторінку спотової торгівлі

Після входу на офіційний сайт MEXC клацніть на [Спот], щоб відкрити сторінку спотової торгівлі.


4.1.2 Підтвердження ціни купівлі/продажу


На основі аналізу ринку та вашого інвестиційного плану визначте, за якою ціною ви хочете купити/продати активи.

4.1.3 Налаштування параметрів


4.1.3.1 При виборі купівлі активів

Вам потрібно встановити ціни стоп-лоса та ліміту:

  • Стоп-лос ордер на купівлю – це ціна, за якою актив буде автоматично куплений, коли ціна підніметься до певного рівня.

  • Лімітний ордер на купівлю – це ціна, за якою актив буде автоматично куплений, коли ціна впаде до певного рівня.


4.1.3.2 При прийнятті рішення про продаж активів

Вам також потрібно встановити ціни стоп-лоса та ліміту:

  • Лімітний ордер на продаж – це ціна, за якою актив буде автоматично продано, коли ціна зросте до певного рівня.

  • Ордер на продаж зі стоп-лосом – це ціна, за якою актив буде автоматично продано, коли ціна впаде до певного рівня.


4.1.4 Розміщення ордера

Переконавшись, що налаштування правильні, підтвердьте ордер.


4.1.5 Виконання ордера

Після розміщення ордера вам необхідно уважно стежити за ринковими умовами. Коли ціна досягне будь-якого із встановлених вами параметрів, система автоматично виконає відповідну операцію купівлі/продажу і скасує інший умовний ордер.


Примітка

  • У спотовій стратегії OCO ці два умовні ордери існують як пара, і як тільки спрацює умова одного ордера, інший буде скасовано.

  • Навчальні матеріали та посібники можуть відрізнятися для різних операційних системах. Будь ласка, зверніться до посібника для вашої операційної системи.

4.2 Застосунок MEXC


4.2.1 Увійдіть на сторінку спотової торгівлі платформи MEXC


Після входу в застосунок MEXC торкніться [Торгівля], щоб відкрити інтерфейс спотової торгівлі.


4.2.2 Підтвердження цін купівлі/продажу


На основі аналізу ринку та вашого інвестиційного плану визначте, за якою ціною ви хочете купувати/продавати активи.

4.2.3 Налаштування параметрів


4.2.3.1 При виборі купівлі активів

Вам потрібно встановити ціни стоп-лоса та ліміту:

  • Стоп-лос ордер на купівлю – це ціна, за якою актив буде автоматично куплений, коли ціна підніметься до певного рівня.

  • Лімітний ордер на купівлю – це ціна, за якою актив буде автоматично куплений, коли ціна впаде до певного рівня.


4.2.3.2 При прийнятті рішення про продаж активів

Вам також потрібно встановити ціни стоп-лоса та ліміту:

  • Лімітний ордер на продаж – це ціна, за якою актив буде автоматично продано, коли ціна зросте до певного рівня.

  • Ордер на продаж зі стоп-лосом – це ціна, за якою актив буде автоматично продано, коли ціна впаде до певного рівня.


4.2.4 Розміщення ордера


Переконавшись, що налаштування правильні, підтвердьте ордер.


4.2.5 Моніторинг ордерів


Після того, як ордер відправлений, вам необхідно уважно стежити за ринковими умовами. Коли ціна досягне будь-якої з встановлених вами параметрів, система автоматично виконає відповідну операцію купівлі і скасує інший умовний ордер.


Примітка

  • У спотовій стратегії OCO ці два умовні ордери існують як пара, і як тільки спрацює умова одного ордера, інший буде скасовано.

  • Навчальні матеріали та посібники можуть відрізнятися для різних операційних системах. Будь ласка, зверніться до посібника для вашої операційної системи.

5. Підсумок


Спотові ордери OCO (One-Cancels-the-Other) – це інвестиційна торгова стратегія, яка передбачає встановлення двох умовних ордерів, один з яких автоматично скасовує інший, коли один з них виконується. Використовується для контролю ризиків і вибору точок входу.

Застереження щодо ризиків: перевага стратегії спотового ордера ОCО полягає в тому, що вона допомагає інвесторам контролювати ризики та автоматизувати торгівлю. Однак недоліком є те, що стратегія може не спрацювати так, як очікувалося, через інтенсивні ринкові коливання. Використовуючи стратегію ордерів OCO для спотової торгівлі, важливо уважно стежити за волатильністю ринку і ризиками, гарантуючи, що ваша торгова стратегія відповідає вашим інвестиційним цілям і толерантності до ризиків.

Відмова від відповідальності: Ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати чи тримати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви розумієте пов’язані з цим ризики та інвестуйте обережно. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні дії користувача.

