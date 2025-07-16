Що таке ордер "Один скасовує інший" (OCO)

У постійно мінливому криптовалютному просторі інвесторам часто буває складно точно передбачити майбутні рухи ринку. У таких ситуаціях ви можете розглянути можливість використання ордерів "один скасовує інший" (OCO): одночасне розміщення двох ордерів в протилежних напрямках, щоб скористатися можливостями на ринку або уникнути екстремальних падінь.
Ордер OCO (один скасовує інший) складається із двох типів ордерів: стоп-лімітного ордера та лімітного ордера. Якщо стоп-лімітний ордер спрацьовує або якщо лімітний ордер виконується повністю або частково, інший ордер автоматично скасовується. Якщо будь-який ордер скасовується вручну, інший ордер також скасовується одночасно.
Ордер OCO може допомогти забезпечити кращу ціну виконання при купівлі/продажу. Під час спотової торгівлі інвестори, які бажають одночасно розмістити стоп-лімітний ордер разом із лімітним ордером, можуть використовувати цю торгову стратегію.
Спотові ордери OCO дозволяють інвесторам одночасно розміщувати TP/SL ордери та лімітні ордери, що допомагає інвесторам краще контролювати ризики.
Спотові OCO-ордери автоматично виконуються торговою системою без необхідності ручного втручання з боку інвесторів. Таке механічне виконання може допомогти інвесторам уникнути емоційного прийняття рішень і помилкових суджень, підвищуючи торгову дисципліну.
Використовуючи стратегію ордерів OCO в спотовій торгівлі, інвестори можуть одночасно встановлювати тригерні ціни стоп-лос і тейк-профіт, а також лімітну ціну, усуваючи необхідність розміщувати два окремі ордери. Це може заощадити час і енергію на моніторинг, підвищуючи ефективність торгівлі.
Особливістю спотового ордера OCO є те, що при виконанні одного ордера інший автоматично скасовується. Це допомагає уникнути дублювання угод, запобігаючи зайвим ризикам.
Стратегія спотових ордерів OCO підходить для торгових сценаріїв, які вимагають гнучкості у реагуванні на ринкові коливання, контролю ризиків та зменшення невизначеності.
Трейдери сподіваються купити за нижчою ціною під час спаду, але бояться понести збитки, якщо спаду не буде і ціна зросте. Тому, якщо спаду немає, а ціна зростає, система повинна купити за вказаною ціною.
Трейдери вважають, що від проміжного максимуму ще є певний потенціал зростання, і хочуть продати у найвищій точці, але побоюються прямого зниження, що призведе до втрати прибутку. Тому, якщо відбувається пряме зниження, система має продавати за вказаною ціною.
Після входу на офіційний сайт MEXC клацніть на [Спот], щоб відкрити сторінку спотової торгівлі.
На основі аналізу ринку та вашого інвестиційного плану визначте, за якою ціною ви хочете купити/продати активи.
Вам потрібно встановити ціни стоп-лоса та ліміту:
Вам також потрібно встановити ціни стоп-лоса та ліміту:
Переконавшись, що налаштування правильні, підтвердьте ордер.
Після розміщення ордера вам необхідно уважно стежити за ринковими умовами. Коли ціна досягне будь-якого із встановлених вами параметрів, система автоматично виконає відповідну операцію купівлі/продажу і скасує інший умовний ордер.
Примітка
Після входу в застосунок MEXC торкніться [Торгівля], щоб відкрити інтерфейс спотової торгівлі.
На основі аналізу ринку та вашого інвестиційного плану визначте, за якою ціною ви хочете купувати/продавати активи.
Вам потрібно встановити ціни стоп-лоса та ліміту:
Вам також потрібно встановити ціни стоп-лоса та ліміту:
Переконавшись, що налаштування правильні, підтвердьте ордер.
Після того, як ордер відправлений, вам необхідно уважно стежити за ринковими умовами. Коли ціна досягне будь-якої з встановлених вами параметрів, система автоматично виконає відповідну операцію купівлі і скасує інший умовний ордер.
Примітка
Спотові ордери OCO (One-Cancels-the-Other) – це інвестиційна торгова стратегія, яка передбачає встановлення двох умовних ордерів, один з яких автоматично скасовує інший, коли один з них виконується. Використовується для контролю ризиків і вибору точок входу.
Застереження щодо ризиків: перевага стратегії спотового ордера ОCО полягає в тому, що вона допомагає інвесторам контролювати ризики та автоматизувати торгівлю. Однак недоліком є те, що стратегія може не спрацювати так, як очікувалося, через інтенсивні ринкові коливання. Використовуючи стратегію ордерів OCO для спотової торгівлі, важливо уважно стежити за волатильністю ринку і ризиками, гарантуючи, що ваша торгова стратегія відповідає вашим інвестиційним цілям і толерантності до ризиків.
Відмова від відповідальності: Ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати чи тримати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви розумієте пов’язані з цим ризики та інвестуйте обережно. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні дії користувача.