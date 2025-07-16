Що таке партнерська програма MEXC. Високі комісійні, без бар'єрів

Як провідна світова криптовалютна біржа, MEXC приділяє значну увагу як спотовій, так і ф'ючерсній торгівлі, постійно вдосконалюючи свої пропозиції. З багаторічним досвідом роботи в галузі, MEXC стала платформою для ф'ючерсної торгівлі завдяки своїй висококонкурентній структурі комісій та винятковій глибині ринку.





Окрім розробки продуктів, MEXC активно співпрацює з впливовими лідерами думок (KOL) та творцями контенту, щоб сприяти взаємному зростанню та розвитку здорової, стійкої екосистеми ф'ючерсної торгівлі.









Партнерська програма MEXC — це глобальна партнерська ініціатива, спрямована на просування ф'ючерсної торгівлі через співпрацю з лідерами думок, творцями контенту та лідерами спільнот.





*BTN-Подати заявку на участь у партнерській програмі MEXC &BTNURL= https://affiliates.mexc.com/uk-UA





Будучи в ролі партнера MEXC, ви можете приєднатися до нашої місії, розділити наші цінності та активно просувати торгову платформу MEXC. Ставши партнером, ви отримаєте унікальний реферальний код, яким можете поділитися з торговими ентузіастами через статті, соціальні мережі або будь-які рекламні канали. За кожного активного користувача, якого ви успішно запросите, ви будете отримувати постійні комісійні від його торгової активності.





Примітка: MEXC не приймає торгові угоди та заявки від користувачів з наступних країн/регіонів: Північна Корея, Куба, Судан, Сирія, Іран, Крим, материковий Китай, Індонезія, Сінгапур, Венесуела, Канада, США та інші.









Як партнер MEXC, ви можете максимізувати свій вплив, отримувати комісійні, які більш ніж удвічі перевищують середній показник по галузі. За кожного користувача, якого ви запросили, ви можете заробити реферальні комісійні до 70%, плюс додаткові субпартнерські комісійні — 10%. Наприклад, якщо користувач A (ваш прямий реферал) згенерував 100 $ у вигляді комісії за торгівлю, ви заробите 70 $. Якщо користувач A запросить користувача C, ви також заробите 10% від комісії за торгівлю користувача C.









MEXC пропонує комплексний набір продуктів з підтримкою 1291 ф'ючерсної пари, включаючи BTC і ETH, і кредитним плечем до 500x, що відповідає широкому спектру торгових стратегій. Завдяки постійним подіям без комісії та комісіям за ф'ючерсну торгівлю, які значно нижчі за середньогалузеві, високочастотні трейдери отримують вигоду від нижчих торгових витрат. Крім того, висока ліквідність MEXC значно зменшує прослизання для великих ордерів, забезпечуючи стабільне та ефективне торгове середовище.





*BTN-Розпочніть свою подорож у фʼючерсну торгівлю&BTNURL= https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT









MEXC встановила партнерські відносини з понад 73 000 KOL у понад 170 країнах та регіонах, формуючи сильну впізнаваність бренду та довіру. Наразі платформа розподілила понад 6200 BTC у вигляді комісійних серед партнерів — завжди вчасно, без затримок, зміцнюючи свою галузеву репутацію надійності. MEXC неухильно дотримується міжнародних фінансових стандартів комплаєнсу, використовуючи багаторівневу сегрегацію коштів та передові системи контролю ризиків для забезпечення максимальної безпеки активів для користувачів.









1) Увійдіть на офіційний вебсайт MEXC і перейдіть в розділ Ф'ючерси → Огляд ф'ючерсів.









2) Прокрутіть сторінку донизу і знайдіть розділ Партнерська програма. Клацніть Подати заявку.









3) На партнерській сторінці клацніть Активувати статус партнера. Заповніть необхідну інформацію відповідно до запитів, а потім клацніть Активувати, щоб завершити реєстрацію.













1) Відкрийте головну сторінку застосунку MEXC і торкніться Реферал.

2) Прокрутіть сторінку донизу, щоб знайти Партнерську програму MEXC, а потім натисніть Активувати.

3) Заповніть необхідну інформацію відповідно до запиту і торкніться Активувати, щоб завершити реєстрацію.









Партнерська програма MEXC пропонує чудову можливість — незалежно від того, чи є ви лідером думок, лідером спільноти або криптоентузіастом, ви можете монетизувати свій вплив, поділившись надійною, високоякісною торговою платформою. Станьте партнером зі світовим лідером і візьміть участь у зростанні криптоекономіки!





*BTN-Клацнути, щоб стати партнером MEXC&BTNURL= https://affiliates.mexc.com/uk-UA



