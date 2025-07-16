1. Що таке маркет ордер? Маркет ордер дозволяє користувачам миттєво здійснювати купівлю або продаж за найкращою доступною ціною на поточному ринку, гарантуючи швидке виконання. Основні елементи маркет1. Що таке маркет ордер? Маркет ордер дозволяє користувачам миттєво здійснювати купівлю або продаж за найкращою доступною ціною на поточному ринку, гарантуючи швидке виконання. Основні елементи маркет
16 липня 2025
1. Що таке маркет ордер?


Маркет ордер дозволяє користувачам миттєво здійснювати купівлю або продаж за найкращою доступною ціною на поточному ринку, гарантуючи швидке виконання.

Основні елементи маркет ордерів MEXC:
- Ціна купівлі / ціна продажу: найкраща доступна ціна на ринку, коли користувач здійснює купівлю або продаж криптовалюти.
- Сума купівлі / сума продажу: кількість криптовалюти, яку користувач вводить для купівлі або продажу.
- Загальна сума: вартість криптовалюти, яку користувач вводить для купівлі або продажу.

Важливо розуміти, що якщо загальна сума одного маркет ордера буде завеликою, у деяких випадках невиконані частини можуть бути скасовані.

2. Як розмістити маркет ордер


Як приклад розглянемо розміщення маркет ордера для торгової пари MX/USDT.

2.1 Вебсайт


1) Відкрийте офіційний вебсайт MEXC, увійдіть у свій акаунт і клацніть [Спот], щоб перейти на сторінку спотової торгівлі.

2) Виберіть [Маркет] як тип ордера.


3) Ви можете вибрати поле для заповнення [Всього] або [Сума].

4) Клацніть [Купити MX], щоб виконати ордер за поточною найкращою ринковою ціною на основі заповнених вами значень [Всього] або [Сума].

5) Після успішної купівлі ви можете переглянути придбані токени MX у вкладці [Відкриті позиції].


2.2 Застосунок


1) Відкрийте застосунок MEXC, увійдіть у свій акаунт і торкніться кнопки [Торгівля] внизу, щоб перейти на сторінку спотової торгівлі.
2) Виберіть [Маркет] як тип ордера.
3) Ви можете вибрати поле для заповнення [Всього] або [Сума].
4) Торкніться [Купити MX], щоб виконати ордер за поточною найкращою ринковою ціною на основі введених вами значень [Всього] або [Сума].
5) Після успішної купівлі ви можете переглянути придбані вами токени MX у вкладці [Позиції].


Процес продажу за допомогою маркет ордера схожий на процес купівлі. Введіть кількість або загальну вартість MX, яку ви хочете продати, і ви отримаєте відповідні токени USDT. Аналогічно, після продажу ви можете переглянути відповідні токени USDT у вкладці [Відкриті позиції].

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


