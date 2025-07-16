Що таке маркет ордер









Маркет ордер дозволяє користувачам миттєво здійснювати купівлю або продаж за найкращою доступною ціною на поточному ринку, гарантуючи швидке виконання.





Основні елементи маркет ордерів MEXC:

- Ціна купівлі / ціна продажу: найкраща доступна ціна на ринку, коли користувач здійснює купівлю або продаж криптовалюти.

- Сума купівлі / сума продажу: кількість криптовалюти, яку користувач вводить для купівлі або продажу.

- Загальна сума: вартість криптовалюти, яку користувач вводить для купівлі або продажу.





Важливо розуміти, що якщо загальна сума одного маркет ордера буде завеликою, у деяких випадках невиконані частини можуть бути скасовані.









Як приклад розглянемо розміщення маркет ордера для торгової пари MX/USDT.









1) Відкрийте офіційний вебсайт MEXC, увійдіть у свій акаунт і клацніть [Спот], щоб перейти на сторінку спотової торгівлі.





2) Виберіть [Маркет] як тип ордера.









3) Ви можете вибрати поле для заповнення [Всього] або [Сума].





4) Клацніть [Купити MX], щоб виконати ордер за поточною найкращою ринковою ціною на основі заповнених вами значень [Всього] або [Сума].





5) Після успішної купівлі ви можете переглянути придбані токени MX у вкладці [Відкриті позиції].













1) Відкрийте застосунок MEXC, увійдіть у свій акаунт і торкніться кнопки [Торгівля] внизу, щоб перейти на сторінку спотової торгівлі.

2) Виберіть [Маркет] як тип ордера.

3) Ви можете вибрати поле для заповнення [Всього] або [Сума].

4) Торкніться [Купити MX], щоб виконати ордер за поточною найкращою ринковою ціною на основі введених вами значень [Всього] або [Сума].

5) Після успішної купівлі ви можете переглянути придбані вами токени MX у вкладці [Позиції].









Процес продажу за допомогою маркет ордера схожий на процес купівлі. Введіть кількість або загальну вартість MX, яку ви хочете продати, і ви отримаєте відповідні токени USDT. Аналогічно, після продажу ви можете переглянути відповідні токени USDT у вкладці [Відкриті позиції].



