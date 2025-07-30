Що таке теплова карта: посібник користувача з теплової карти MEXC





Теплова карта ф'ючерсів — це візуальний інструмент аналізу даних, що надається MEXC. Він дозволяє користувачам швидко зрозуміти показники популярних торгових пар на платформі за допомогою інтуїтивно зрозумілих графічних відображень в режимі реального часу. За допомогою теплової карти користувачі можуть переглянути 10-50 найактивніших торгових пар у вибраному часовому діапазоні, упорядкованих за обсягом торгівлі або зміною ціни, що допомагає швидко визначити активні ринкові можливості.





Наразі теплова карта MEXC підтримує лише дані ф'ючерсних контрактів. Вона дозволяє користувачам аналізувати ефективність безстрокових ф'ючерсних контрактів на основі обсягу торгівлі або відсотка зміни ціни.





На тепловій карті ф'ючерсів MEXC кожна торгова пара ф'ючерсів представлена кольоровим блоком. Чим більший блок, тим вищий обсяг торгівлі. Чим глибший або яскравіший колір, тим більша зміна ціни за останні 24 години. Спостерігаючи за цими візуальними індикаторами, користувачі можуть легко визначити, які контракти привертають значну увагу ринку та зазнають сильної волатильності.









Як показано на зображенні вище, безстрокові ф'ючерси BTCUSDT відображаються на тепловій карті у вигляді великого червоного блоку, а PENGUUSDT — у вигляді маленького зеленого блоку. Це свідчить про те, що, попри значне падіння ціни контракту BTCUSDT за останні 24 години, обсяг торгівлі ним залишався високим, що, ймовірно, пов'язано з відкатом після пробиття BTC позначки 120 000 $. На відміну від цього, контракт PENGU зазнав незначного зростання ціни, але з низьким обсягом торгівлі. Порівнюючи ці два контракти, трейдери можуть розглянути можливість надання пріоритету стратегіям, пов'язаним з BTC.













Теплова карта візуалізує обсяг торгівлі та рух цін, дозволяючи користувачам швидко виявляти контракти, що найактивніше торгуються на ринку. Наприклад, великий червоний блок зазвичай позначає контракт з великим обсягом і значним зниженням ціни, що вказує на сильний ведмежий імпульс. Своєю чергою, великий блок, позначений зеленим кольором, може вказувати на контракт з великим обсягом, який переживає значне зростання ціни, що вказує на бичачу активність.









Теплова карта дозволяє фільтрувати за обсягом торгівлі або зміною ціни за 24 години, що робить її корисним інструментом для розробки стратегій, що слідують за трендом або розворотом. У поєднанні з інструментами технічного аналізу, такими як TradingView або свічкові патерни , ця функція фільтрування може значно підвищити точність торгових рішень.









У порівнянні з традиційними таблицями даних, теплова карта пропонує більш інтуїтивний інтерфейс. Використання кольорів та розміру блоків робить ключові торгові сигнали відразу помітними, усуваючи необхідність складних розрахунків.









На тепловій карті більші блоки означають вищий обсяг торгівлі, що також може вказувати на підвищені настрої ринку та більшу волатильність цін. Це можна додатково підтвердити, порівнявши дані про зміну цін за 24 години. Зосередившись на контрактах, представлених більшими блоками, трейдери можуть швидко визначити інструменти, які торгуються найактивніше. Ось кілька типових прикладів:









Контракт відображається на тепловій карті у вигляді найбільшого блоку темно-червоного кольору, що вказує на значне падіння ціни та високу активність торгівлі протягом останніх 24 годин.









Великий блок темно-зеленого кольору вказує на активну торгівлю токеном під час різкого зростання цін.









Невеликий, але темний блок може означати контракт на початковій стадії прориву або контракт, на який впливає великий обсяг капіталу. Такі контракти можуть бути придатними для короткострокових спекуляцій трейдерами з високим рівнем ризику.





Попередження про ризик: теплова карта відображає лише історичні дані, а настрої ринку можуть швидко змінюватися. Через обмеженість даних, для прийняття більш точних торгових рішень рекомендується поєднувати теплову карту з іншими технічними індикаторами та інструментами аналізу.









Наразі теплова карта MEXC підтримує лише ф'ючерсні дані.









Відвідайте офіційний вебсайт MEXC і увійдіть у систему. У верхній навігаційній панелі клацніть Ринки, а потім на сторінці «Ринки» виберіть Теплова карта, щоб переглянути теплову карту.









Ви можете вибрати фільтрацію теплової карти за Обсягом або Зміною за 24 години, з підтримкою відображення до топ-50 криптовалют. Якщо ви віддаєте перевагу певному часовому поясу, ви можете налаштувати його в правій частині теплової карти.





Різні кольори позначають різні діапазони зміни ціни. Наведіть курсор миші на шкалу кольорів праворуч, щоб переглянути точний діапазон відсотків, який позначає кожен колір. Коли ви наведете курсор на конкретний блок на тепловій карті, відобразиться назва торгової пари, обсяг торгівлі та зміна ціни за 24 години. Натиснувши на блок, ви перейдете безпосередньо на відповідну сторінку торгівлі, де зможете почати торгувати вибраною ф'ючерсною парою.













Відкрийте застосунок MEXC, торкніться Ще на головній сторінці, перейдіть до Ф'ючерси, Ринкові дані та торкніться Теплова карта, щоб переглянути теплову карту ф'ючерсів.









На сторінці теплової карти торкніться Фільтри у верхньому лівому куті. Ви можете вибрати фільтр за Обсягом або Зміною за 24 години, з підтримкою до топ-50 криптовалют.





Якщо ви віддаєте перевагу певному часовому поясу, ви можете налаштувати його в тому ж меню фільтрів. Різні кольори позначають різні рівні зміни ціни. Торкніться сірої кнопки Примітки щодо зміни ціни, щоб переглянути відповідні діапазони відсотків для кожного кольору.





Коли ви торкнетеся певного блоку на тепловій карті, відобразиться назва торгової пари, обсяг торгівлі та зміна ціни за 24 години. Торкніться Торгувати, щоб перейти безпосередньо на відповідну сторінку торгівлі, де ви можете почати торгувати вибраною ф'ючерсною парою.









На відміну від версії для вебсайту, версія для застосунку має функцію поширення. На сторінці теплової карти торкніться круглої позначки поширення у верхньому правому куті, щоб відкрити інтерфейс поширення. У нижній частині виберіть Завантажити або Поділитись, щоб завершити поширення.









Теплова карта ф'ючерсів MEXC — це цінний інструмент для підвищення ефективності торгівлі. У порівнянні з традиційними таблицями даних, візуалізована теплова карта пропонує чіткіше та інтуїтивно зрозуміле відображення обсягу торгівлі та зміни цін за 24 години для всіх ф'ючерсних торгових пар, що робить її особливо корисною для швидкого виявлення активних зон ринку.





Завдяки візуальному відображенню обсягу та руху цін, користувачі можуть ефективно фільтрувати пари, якими активно торгують, та розробляти більш логічні стратегії входу та виходу. Однак важливо пам'ятати, що теплова карта є допоміжним інструментом, і жоден показник не може замінити комплексний аналіз ринку.





Ми рекомендуємо використовувати теплову карту ф'ючерсів у поєднанні з іншими торговими індикаторами та належними інструментами управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та краще орієнтуватися в умовах волатильності ринку.





Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їх результати є виключною відповідальністю користувача.



