



DAO розшифровується як децентралізована автономна організація. Вона здатна виконувати проєкти без участі адміністраторів. У цій статті ми пояснимо, що таке DAO для початківців.









Що означає для DAO бути "децентралізованою"? Наприклад такі організації як компанії та уряди, зазвичай мають адміністраторів і дотримуються ієрархічної структури. Співробітники нижчого рівня діють відповідно до рішень, прийнятих керівництвом вищого рівня. У таких організаціях повноваження щодо прийняття рішень зосереджені в руках керівників, що можна охарактеризувати як централізовану структуру управління.





Однак у DAO, як правило, немає представників чи адміністраторів, а рішення приймаються особами, які володіють "токенами управління". Будь-хто, хто володіє цими токенами, може брати участь у голосуванні щодо прийняття рішень в організації.





Термін "децентралізована" використовується для позначення того, що повноваження щодо прийняття рішень не обмежуються конкретними керівниками. Хоча організації можуть бути частково децентралізованими, як у випадку з корпорацією, де акціонери можуть голосувати відповідно до своїх пакетів акцій, вплив керівників та працівників, які беруть участь у фактичній діяльності компанії, часто переважає рішення акціонерів. Отже, навіть якщо прийняття рішень через акції є децентралізованим в теорії, воно має тенденцію бути більш централізованим на практиці.





З іншого боку, DAO не мають президентів, посадових осіб чи працівників, які зазвичай є в традиційних організаціях. Тому очікується, що DAO досягнуть такого рівня децентралізації прийняття рішень, який був би неможливий у звичайних організаціях.









Ще однією характеристикою DAO є їхня автономія. Автономія, як правило, означає здатність діяти незалежно, без контролю з боку інших. У DAO рішення, прийняті шляхом голосування, виконуються автоматично без необхідності втручання будь-якої особи. Це досягається за допомогою смартконтрактів, записаних на блокчейні.





Смартконтракти – це механізми, які виконують контракти або транзакції, коли виконуються заздалегідь визначені умови. Після того, як смартконтракт записується в блокчейні, він не може бути змінений ніким, а зміст смартконтракту доступний будь-кому. Як наслідок, DAO мають прозорість не лише у прийнятті рішень, але й у виконанні прийнятих рішень.









3.1 Демократичне та прозоре прийняття рішень





У DAO власники токенів можуть безпосередньо брати участь у голосуванні, що забезпечує демократичний процес прийняття рішень. Голоси щодо прийняття рішень записуються в блокчейні і можуть бути перевірені в будь-який час, це гарантує високу прозорість процесу прийняття рішень.





3.2 Скорочення витрат





Однією з переваг організації, що працює без адміністраторів, є можливість скоротити витрати, пов'язані з управлінням. Крім того, використовуючи смартконтракти, можна легко усунути непотрібні витрати, пов'язані з транзакціями та проєктами.





3.3 Легкий фандрайзинг





DAO можуть залучати кошти, випускаючи токени управління та продаючи їх інвесторам. Інвестори можуть продавати токени, якщо їхня ціна зростає, отримуючи прибуток. Вони також можуть продовжувати утримувати токени і брати участь в ухваленні рішень DAO.









4.1 Прийняття рішень займає багато часу





Як згадувалося раніше, однією з переваг DAO є те, що всі учасники можуть бути залучені до процесу прийняття рішень. Однак це означає, що рішення не можуть бути прийняті без врахування голосу кожного. Неможливість приймати рішення за принципом "зверху вниз", як у централізованих організаціях, може призвести до того, що прийняття рішень забирає багато часу. Цей недолік стає особливо важливим, коли виникають серйозні питання або проблеми, які потребують негайного вирішення.





4.2 Ризики безпеки

У DAO існує ймовірність хакерських атак, спрямованих на вразливі місця системи, що може призвести до втрати коштів. Наприклад, у 2016 році було зламано інвестиційний фонд "The DAO", заснований на принципах DAO.





DAO дозволяв учасникам голосувати за інвестиційні цілі, використовуючи характеристики DAO. Однак DAO мав вразливе місце: він дозволяв незгодним інвесторам відокремлювати свої кошти від DAO і створювати нові DAO. Використовуючи цю систему, хакери викрали приблизно 3,6 мільйона ETH, що еквівалентно третині їхнього інвестиційного капіталу. Цей інцидент набув широкого розголосу з огляду на величезну суму крадіжки.





Після обговорень у спільноті був проведений хардфорк, який повернув блокчейн до того стану, що передував крадіжці. В результаті блокчейн Ethereum розділився на Ethereum (ETH) і Ethereum Classic (ETC), які зберегли початковий блокчейн.





Такі вразливості системи можуть бути цілеспрямовано використані, а також існує ймовірність того, що зловмисники впливатимуть на результати голосування, володіючи більшістю токенів, що призведе до прийняття рішень, які можуть бути несприятливими для всієї системи DAO в цілому.





4.3 Невизначений правовий статус





У багатьох країнах правовий статус DAO залишається невизначеним. На відміну від компаній з чітким юридичним статусом, легальність DAO є неоднозначною. Невідомо, як вирішувати суперечки чи юридичні питання у разі виникнення проблем. Поводження з інтелектуальною власністю, створеною DAO, також погано визначено.





Однак у деяких юрисдикціях вже здійснюються кроки щодо надання юридичного визнання DAO. Наприклад, у штаті Вайомінг (США) DAO визнають як різновид товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Подібні зусилля докладають у штаті Теннессі та Республіці Маршаллові Острови.





*Примітка: ця стаття носить виключно інформаційний характер. Будь ласка, проводьте власні дослідження та відповідально приймайте інвестиційні рішення.