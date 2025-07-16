Що таке бонус за копі-трейдинг?





Бонус за копі-трейдинг — це спеціальний тип пробного фонду на платформі MEXC, призначений виключно для копі-трейдингу. Після отримання бонусу користувачі можуть використовувати його для участі в копі-трейдингу ф'ючерсами.









Коли ви отримаєте бонус за копі-трейдинг або коли його термін дії закінчиться і його буде відкликано, MEXC повідомить вас про це електронною поштою, SMS, повідомленнями в застосунку або push-сповіщеннями.









Ви можете переглянути свої невикористані бонуси за копі-трейдинг переходячи за наступними сторінками: Мої скопійовані угоди, Налаштування параметрів копі-трейдингу та Змінити суму копі-трейдингової угоди.













При введенні суми копі-трейдингу, бонус за копі-трейдинг буде використано в першу чергу автоматично.





Як показано на прикладі нижче, при встановленні параметрів копі-трейдингу, якщо ви плануєте інвестувати загалом 50 USDT, а 20 USDT — це ваш бонус за копі-трейдинг, вам потрібно буде сплатити решту 50 – 20 = 30 USDT самостійно.









Крім того, при збільшенні коштів копі-трейдингу, якщо на вашому рахунку доступний бонус за копі-трейдинг, його також буде використано в першу чергу автоматично.













1) При участі в копі-трейдингу, спочатку буде використано ваш бонус за копі-трейдинг.





2) Бонус за копі-трейдинг можна використовувати як маржу для відкриття позицій, відрахування комісій за торгівлю, відрахування збитків за закриття позицій та відрахування комісій за фінансування.









1) Будь ласка, використайте свій бонус за копі-трейдинг протягом терміну дії. Невикористана частина автоматично буде анульована.





2) Якщо користувач отримує декілька бонусів за копі-трейдинг, буде показано дату закінчення терміну дії найновішого бонусу.









3) Бонус за копі-трейдинг призначений виключно для копі-тредингу. Він не може бути використаний для інших видів торгівлі і не підлягає зняттю або переказу. Однак будь-який прибуток, отриманий за його використання, може бути безперешкодно знятий або переказаний.





4) Після використання бонус за копі-трейдинг не може бути відкликаний. Якщо ви зменшите суму інвестицій під час копі-трейдингу, частина бонусу, яка вже була використана, не буде повернена.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



