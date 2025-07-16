Що дає запуск Polygon zkEVM користувачам MEXC

1. Що таке zkEVM zkEVM = Zero Knowledge + Ethereum Virtual Machine (нульове розголошення + віртуальна машина Ethereum) Технологія zkEVM, з погляду її власних технічних характеристик, є дуже складною т1. Що таке zkEVM zkEVM = Zero Knowledge + Ethereum Virtual Machine (нульове розголошення + віртуальна машина Ethereum) Технологія zkEVM, з погляду її власних технічних характеристик, є дуже складною т
16 липня 2025MEXC
1. Що таке zkEVM


zkEVM = Zero Knowledge + Ethereum Virtual Machine (нульове розголошення + віртуальна машина Ethereum)

Технологія zkEVM, з погляду її власних технічних характеристик, є дуже складною та трудомісткою, тому її важко чітко пояснити в одному реченні. Однак з точки зору функціональності zkEVM, її найбільше значення полягає в ідеальному поєднанні двох технологій. Ці дві технології — Zero Knowledge та Ethereum Virtual Machine (EVM). Тому, щоб зрозуміти zkEVM, спершу потрібно зрозуміти ці дві технологій.

1.1 Нульове розголошення


Доказ із нульовим розголошенням означає, що одна сторона надсилає іншій стороні зашифрований доказ, щоб довести, що вона володіє певними даними, не розкриваючи їх змісту.

Цей метод передачі даних значно захищає конфіденційність обох сторін і підвищує безпеку даних.

У той же час це офчейн рішення для масштабування також підвищує швидкість завантаження доказів дійсності транзакцій завдяки використанню технології нульового розролошення.

1.2 Віртуальна машина Ethereum


У блокчейні Bitcoin немає віртуальної машини. Оскільки основною функцією Bitcoin є розподілене зберігання даних, ми можемо записувати, перевіряти, зберігати та копіювати дані про транзакції в цій мережі.

Ethereum — це децентралізований "всесвітній комп'ютер". Розробники також можуть створювати децентралізовані застосунки на цій операційній системі, що означає, що Ethereum має бути здатний не тільки розподіляти зберігання даних, але також повинен обчислювати та запускати код, комунікацію тощо. Таким чином, віртуальна машина Ethereum є операційним середовищем для смартконтрактів.

Коли нам потрібно лише торгувати на блокчейні Ethereum, віртуальна машина Ethereum виконуватиме такі процеси:

1） Підтверджуватиме правильність суми переказу, перевіряти дійсність підпису та перевіряти, чи збігається nonce транзакції з nonce конкретного рахунку транзакції. Якщо є невідповідність, транзакцію буде повернуто.

2） Розраховуватиме комісію за переказ та стягуватиме комісію за gas.

3） Виконуватиме операції з переказу.

В цілому, zkEVM підвищує безпеку та швидкість транзакцій у блокчейні Ethereum завдяки поєднанню технологій нульового розголошення та віртуальної машини Ethereum.

2. Чому технологія zkEVM настільки важлива


2.1 Безпечна масштабованість


Транзакції, що виконуються смартконтрактами в на рівні 2, можуть бути надійно перевірені на рівні 1, та не вимагають від нодів повторного виконання операцій.

2.2 Низька вартість


ZK-ролапи можуть публікувати найменшу кількість даних у Ethereum, що дорівнює упаковці даних разом та їхньому розміщенню в блокчейні. При цьому транзакції поділятимуть комісію за транзакцію.

Тому технологія ZK-ролап може знизити вартість використання dApps, таких як децентралізовані біржі, маркетплейси NFT та ринки прогнозів.

2.3 Швидка фіналізація та ефективність використання капіталу


Завдяки ZK-ролапам, транзакції, що виконуються в zkEVM, зазвичай завершуються одразу після їхньої публікації в Ethereum.

Швидша фіналізація ідеально підходить для просунутих користувачів, таких як трейдери NFT, інвестори DeFi або арбітражні трейдери, яким необхідно без перешкод переміщувати активи, особливо між рівнем 1 та рівнем 2.

2.4 Мережеві ефекти


Найважливіша причина створення EVM-сумісного zkEVM — це використання переваг мережевих ефектів Ethereum. Ethereum, як найбільша у світі платформа для смартконтрактів, має величезну екосистему, яка забезпечує цінність для розробників та проєктів.

3. Як інвестувати у рівень 2 на MEXC


3.1 Якщо користувачі MEXC хочуть інвестувати на тривалий термін, найлегший шлях – отримати спотові токени Polygon. Як платформа рівня 2 підключена до блокчейну Ethereum, вона має найбільший потенціал для зростання вартості.

3.2 Відповідно до тієї ж логіки зростання вартості, можна також інтвестувати в спот ETH.

3.3 Якщо ви зацікавлені у проєктах на платформі рівня 2, ви можете дізнатися більше про ці проєкти та інвестувати в них на MEXC.



