Що таке активи реального світу (RWA)？

RWA (активи реального світу) — це активи, які мають фактичну вартість у реальному світі. У контексті криптовалют RWA представляють такі активи, як нерухомість, твори мистецтва, акції, облігації тощо, які токенізуються за допомогою технології блокчейн. Володіння відповідними токенами означає, що ви володієте реальним активом, що дозволяє вам брати участь у таких транзакціях, як кредитування, купівля, продаж і оренда в блокчейні.

1. Навіщо потрібні RWA


Інтеграція криптоактивів і традиційних фінансів є неминучою тенденцією. Як міст між ними, RWA набувають все більшого значення на ринку. RWA надають більше можливостей і конкурентоспроможності традиційному фінансовому ринку. Завдяки цифровізації реальних активів вони ефективно знижують комісії за транзакції та підвищують ліквідність і прозорість активів, надаючи новий імпульс розвитку глобальної економіки.

2. Як токенізувати реальні активи


  • Виберіть активи: визначте, які активи реального світу потрібно токенізувати.
  • Визначте характеристики токена: визначте тип токена, його стандарт, ключові атрибути тощо.
  • Виберіть блокчейн: визначте, у якому публічному блокчейні токенізувати активи.
  • Інтегруйте офчейн ресурси: використовуйте оракули введення для отримання надійних офчейн даних для верифікації базових активів токенів RWA.
  • Випустіть токени: розгорніть смартконтракти та карбуйте токени.

3. Переваги RWA


3.1 Для традиційного фінансування: RWA збільшують ліквідність і знижують комісії за транзакції на традиційному фінансовому ринку, одночасно створюючи більше інвестиційних можливостей.

3.2 Для крипторинку: RWA надають крипторинку більшу підтримку коштом реальних активів, підвищуючи довіру інвесторів і ринкову вартість. Зокрема, для DeFi цифрування RWA пропонує більше типів активів, що сприяє розширенню ринку DeFi.

3.3 Для безпеки активів: RWA покращують прозорість і безпеку активів за допомогою цифрового управління та способів транзакцій, ефективно зменшуючи ризики та йморівність шахрайства.

3.4 Зниження порогового значення: RWA поділяють активи на менші частини, знижуючи поріг участі, охоплюючи ширшу базу користувачів і розширюючи діапазон варіантів застосування активів.

4. Недоліки RWA


4.1 Регуляторні проблеми: токенізація підлягає правовому регулюванню та контролю з боку відповідних органів, що може обмежити швидкість розвитку та масштаб сектору RWA.

4.2 Питання власності: юридично незрозуміло, чи дорівнює володіння токеном володінню фізичним активом. Ця неоднозначність може призвести до проблем із переказом активів, продажем, отриманням та іншими пов'язаними проблемами.

4.3 Внутрішні ризики: смартконтракти можуть бути вразливими, а обмежена ліквідність і ринковий попит у криптосвіті також значно стримують розвиток RWA.

5. Застосування RWA


Згідно з останніми даними CoinGecko, загальна ринкова капіталізація концептуальних токенів RWA перевищила 7,7 млрд $, що на 285% більше, ніж за той же період минулого року.

5.1 Облігації (MKR, COMP, AAVE)


Традиційні проєкти DeFi з'явилися на ринку RWA між 2021 і 2023 роками. Платформа MakerDAO виділила кошти на облігації США через сховище RWA, протокол AAVE запровадив послуги забезпечення реальними активами, а дочірня компанія Compound інвестувала в різні державні інструменти, включаючи ультракороткострокові державні цінні папери, такі як облігації казначейства США та цінні папери державних установ.

5.2 Типи кредитування (TRU)


TrueFi — це протокол кредитування без забезпечення, що керується кредитним ончейн скорингом, спрямованим на максимізацію ефективності використання капіталу позичальників і прибутковості кредиторів. Нещодавно протокол Trinity був анонсований і запущений на платформі тестування. Trinity дозволяє користувачам використовувати токенізовані RWA як забезпечення для отримання криптовалютних позик.

5.3 Синтетичні активи (SNX)


Synthetix — це децентралізований протокол синтетичних активів, за допомогою якого користувачі можуть здійснювати стейкінг SNX для карбування синтетичних активів (sUSD), які називаються Synth. Він підтримує синтетичні стейблкоїни та відстежує ціни на форекс, акції, товари та інші активи.

5.4 Нерухомість (PRO)


Propy — це платформа нерухомості на основі блокчейну, яка підтримує купівлю та продаж нерухомості за допомогою криптовалюти та у формі NFT. За допомогою набору інструментів Propy користувачі можуть автоматизувати всі частини транзакцій, від електронних підписів до платежів як безпечне та зручне рішення. Крім того, Propy представляє ШІ, щоб допомогти підвищити ефективність операцій з нерухомістю.

6. Як купити токени RWA


Для звичайних користувачів, які хочуть придбати такі токени, найпростішим варіантом буде використання біржі. Наразі MEXC пропонує спотову та ф'ючерсну торгівлю такими токенами, як PRO, SNX, TRU, MKR тощо. Торгуйте на MEXC вже зараз.

Продемонструймо, як здійснювати спотову торгівлю MKR.

Відкрийте застосунок MEXC, торкніться панелі пошуку у верхній частині головної сторінки, введіть "MKR" і виберіть торгову пару MKR/USDT у категорії "Спот", щоб перейти на сторінку графіка К-лінії. Торкніться [Купити], введіть значення у поля "Сума" або "Всього" в режимі ордера [Маркет]. Нарешті торкніться [Купити MKR], щоб розмістити ордер.

Ви також можете вибрати інші типи ордерів, як-от [Ліміт], [Стоп-ліміт] або [OCO], щоб купити спотові MKR.


Відмова від відповідальності: Ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

