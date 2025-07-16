Що таке Мемо/Тег?

Незалежно від того, чи для депозитів та зняття коштів ви використовуєте гаманець, чи біржу, дуже важливо ввести правильну адресу. Однак для певних цифрових активів, разом з адресою, користувачі також Незалежно від того, чи для депозитів та зняття коштів ви використовуєте гаманець, чи біржу, дуже важливо ввести правильну адресу. Однак для певних цифрових активів, разом з адресою, користувачі також
Незалежно від того, чи для депозитів та зняття коштів ви використовуєте гаманець, чи біржу, дуже важливо ввести правильну адресу. Однак для певних цифрових активів, разом з адресою, користувачі також повинні додати мемо. Мемо — це унікальний числовий або рядковий ідентифікатор, що забезпечує унікальність адреси депозиту, який іноді називають тегом, повідомленням, цифровим ID або міткою. Він поєднується з адресою депозиту, і будь-яка невідповідність може призвести до невдалих транзакцій і потенційної втрати активів. Тому дуже важливо старанно надавати точну інформацію мемо.

1. Навіщо потрібне мемо


Необхідно включити мемо, оскільки для певних токенів, таких як XRP, платформа використовує ту саму адресу для всіх користувачів. Щоб диференціювати депоновані активи для окремих користувачів за цією адресою, платформа генерує унікальний мемо для кожного користувача, що спрощує ефективне управління. Крім того, деякі проєкти можуть вимагати включення мемо під час виконання операцій переказу.

2. Криптовалюти з мемо на MEXC


Нижче наведено популярні токени з мемо на MEXC: XRP, XLM, ATOM, CRO, HBAR, EOS, BTS, TON тощо.

3. Про що потрібно пам'ятати при додаванні мемо


3.1 Мемо однозначно відповідає адресам депозиту та зняття коштів, забезпечуючи унікальність цих адрес. Неправильно заповнене мемо або його пропуск можуть призвести до потенційної втрати активів.

3.2 Під час вибору мережі для депозиту, переконайтеся, що мережа зняття коштів на інших торгових платформах або гаманцях узгоджується з мережею депозиту на MEXC. Якщо адреси не відповідають одна одній, це може призвести до втрати ваших активів.

3.3 Для деяких токенів або мереж мемо не потрібні. Будь ласка, скорегуйте свої дії під час депозиту або зняття коштів відповідно до конкретних умов. Якщо для зняття коштів мемо не потрібне, виберіть "Немає мемо/тега". Якщо мемо потрібне, переконайтеся, що адреса та мемо заповнені разом. Інакше це може призвести до втрати ваших активів.

4. Як правильно заповнити мемо для депозиту


Візьмемо як приклад депозит XRP.

4.1 На вебсайті:


Перейдіть на сторінку депозиту, оберіть криптовалюту [XRP], після чого з'явиться спливне вікно "Нагадування про депозит Ripple (XRP)". Поставте прапорець навпроти "Я усвідомлюю вищезазначені ризики" і клацніть [Підтвердити].


Оберіть [XRP] як мережу та клацніть [Показувати адресу і мемо] у вкладці "Адреса депозиту".


Після створення адреси скопіюйте адресу депозиту і мемо/тег на відповідну платформу для зняття коштів.


4.2 У застосунку:


На сторінці "Гаманці" у застосунку торкніться [Депозит], введіть "XRP" у вікні пошуку, щоб знайти токен XRP, який ви хочете депонувати.

У спливному вікні нагадування про депозит торкніться [Я ознайомлений(а) з вищезазначеною інформацією]. Потім торкніться [Показувати адресу і мемо], після чого буде згенеровано адресу.

Скопіюйте адресу депозиту і мемо/тег на відповідну платформу для зняття коштів і перевірте, чи сумісна мережа. Вкажіть, на який рахунок ви вносите кошти — спотовий рахунок чи ф'ючерсний рахунок, і завершіть депозит активів XRP.


5. Як правильно заповнити мемо для зняття коштів


Розглянемо як приклад зняття XRP.

5.1 На вебсайті:


Увійдіть на сторінку зняття, виберіть [Адреса] під "Зняти на", заповніть поля: [Адреса] - [Мережа] - Ідентифікатор [Мемо/тег] - [Сума зняття] і клацніть на [Підтвердити].

(Якщо для вашої адреси XRP не потрібен мемо, ви можете поставити прапорець біля "Немає ідентифікатора [Мемо/тег]" і продовжити зняття коштів.)


5.2 У застосунку:


На сторінці "Гаманці" у застосунку торкніться [Зняття], введіть "XRP" у вікні пошуку, щоб знайти токен XRP, який ви хочете зняти та виберіть [Зняття коштів ончейн] як спосіб зняття коштів.

На сторінці зняття введіть адресу зняття коштів, виберіть XRP як мережу зняття коштів, введіть Ідентифікатор [Мемо/тег] і введіть кількість зняття. Переконавшись, що інформація правильна, торкніться кнопки [Підтвердити]. (Якщо для вашої адреси XRP не потрібен мемо, ви можете поставити прапорець біля "Немає ідентифікатора [Мемо/тег]" і продовжити зняття коштів).


Ця стаття надає базову інформацію про мемо та їх важливість, особливо про важливіть правильного заповнення. Якщо ви ввели мемо/тег неправильно або пропустили його, ви можете переглянути статтю "Подання заявки на повернення депозиту у зв'язку з незаповненим/неправильно заповненим Мемо/Тегом", щоб отримати інструкції із розв'язання цієї проблеми. Якщо ви ввели неправильну адресу або мемо, ви можете знайти рішення в статті "Що робити в разі зняття коштів на невірну адресу або зазначення неправильного Мемо?"

Відмова від відповідальності: Ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформаціюлише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

