Що таке мемкоїни?









МЕМ – це культурний феномен, який можна розуміти як популярні інтернет-меми або жарти. Це контент, який резонує з великою кількістю користувачів, тобто швидко поширюється в інтернеті. Це культурний тренд.





Аналогічно, мемкоїни – це токени, які втілюють це культурне явище. Ці токени не обов'язково мають реальну практичну цінність, але вони представляють певне явище в конкретний період часу.









1.Культурна ідентичність: багато мемкоїнів засновані на спільній культурній ідентичності, яка об'єднує учасників та сприяє спонтанному поширенню, що призводить до зростання визнання та участі з боку інших.





2. Ефект збагачення: мемкоїни зазвичай мають низьку первинну ціну, а коли вони викликають на ринку FOMO (Fear of Missing Out), їх ціна часто злітає в сотні і тисячі разів, створюючи ефект збагачення, який приваблює більше людей до участі.





3. Сильна спекулятивна та вірусна природа: більшість мемкоїнів не мають технічної чи проєктної підтримки та мають обмежене практичне застосування. Натомість вони значною мірою залежать від спекуляцій та галасу, що сприяє зростанню їхньої ціни.









Незалежно від того, чи ринок бичачий, чи ведмежий, мемкоїни завжди запізнюються, але ніколи не відсутні. Це тому, що вони постійно представляють певні культурні атрибути, залучаючи лояльні спільноти прихильників. Звичайно, значний ефект багатства в результаті раптових стрибків вартості також є вирішальним фактором постійної присутності мемкоїнів.









Dogecoin був створений з метою сатиричного висміювання нестримної емісії різних криптовалют того часу. У зв'язку з глобальною популярністю мемів про собак, засновники Dogecoin внесли невеликі зміни в код Bitcoin і випустили DOGE.





Спочатку призначений для гумору та пародій, Dogecoin несподівано набув популярності завдяки своїй низькій ціні та високій швидкості транзакцій, що змусило людей використовувати його для онлайн-оплати чайових та подарунків. Пізніше, завдяки підтримці Ілона Маска, DOGE стрімко злетів у ціні, досягнувши майже 0,8 $ за токен.









SHIB, представлений у 2021 році, вважається одним з токенів, який спричинив захоплення токенами на тваринну тематику, поряд з DOGE того ж року.





SHIB набув популярності частково завдяки підтримці Ілона Маска в Twitter, і частково завдяки інноваційній механіці токена. Під час першого розподілу SHIB відправив 50% токенів безпосередньо на рахунок Віталіка Бутеріна, фактично спаливши половину пропозиції. Багато інших токенів на тваринну тематику наслідували приклад SHIB в цьому відношенні.





На логотипі SHIB зображена собака породи шіба-іну, і його успіх, разом з успіхом DOGE, як мемкоїнів, заснованих на зображенні собак, надихнув численних імітаторів на створення власних токенів на собачу тематику, а один з них навіть назвав свій токен на честь собаки Ілона Маска - Floki.





Окрім інноваційної механіки, здатність SHIB виділятися серед численних токенів на тваринну тематику можна також пояснити постійними зусиллями команди в розробці та експлуатації проєкту. Команда SHIB розробила SHIBASwap, спробувала випустити NFT, співпрацювала з іншими командами для інтеграції зображення шіба-іну в проєкти GameFi і навіть натякнула на роботу над власним блокчейном. Ці дії переконали спільноту в тому, що команда активно будує і розвиває проєкт.









На сьогоднішній день PEPE є одним з найпопулярніших мемкоїнів цього року, поряд з AIDOGE.





Образ токена PEPE заснований на персонажі, жабеня Пепе, створеному Меттом Ф'юрі в його мультфільмі під назвою "Клуб хлопчиків" в 2005 році. Образ Пепе вже давно полюбився криптоспільноті і використовується для створення мемів. Коли токен PEPE був представлений, він швидко привернув увагу ринку.





PEPE став найбільш швидкозростаючим токеном ERC-20 в історії криптовалют, акумулювавши понад 100 000 власників і досягнувши ринкової капіталізації в 1 мільярд $ протягом 23 днів. Його популярність спричинила пожвавлення мемкоїнів, що призвело до перевантаження мереж Ethereum та Bitcoin.





Примітка: зростання PEPE збіглося з ажіотажем навколо токенів BRC-20, коли багато проєктів створювали мемкоїни в мережі Bitcoin, що призвело до широкого попиту і спекуляцій, а також спричинило перевантаження мережі Bitcoin.









Якщо PEPE має сильний культурний характер і народився в привілейованому середовищі, то AIDOGE використовує підхід, орієнтований на широкі кола населення. Використовуючи ефект збагачення, що виникає під час випуску токенів ARB, власники токенів ARB можуть напряму претендувати на токени AIDOGE, причому ті, хто раніше подав заявку, отримують більше токенів. Цей механізм FOMO привернув велику кількість користувачів на початкових етапах. Згодом інші мемкоїни, випущені на Arbitrum, також імітували цей початковий метод запуску.





Крім того, AIDOGE також запровадив інноваційні механізми розповсюдження. При торгівлі AIDOGE за замовчуванням стягується комісія в розмірі 15%, з яких 1% постійно згорає, 3% розподіляється серед стейкхолдерів $AIDOGE, а 3% випадковим чином розподіляється кожні півгодини серед користувачів з транзакціями вище 100 $, використовуючи смарт-контракти для розподілу в випадкових кількостях. Крім того, 2% комісії повертається в пул ліквідності Camelot, 3% використовується для купівлі $ARB і 3% виділяється на розвиток проєкту. Механізми дефляції та лотереї є важливими факторами, які приваблюють нових користувачів приєднатися до проєкту.









Хоча Ілон Маск підтримав кілька мемкоїнів, багато інших токенів були названі на основі певних термінів, що згадуються в його звичайних розмовах.





Добре відомо, що Dogecoin є одним з найбільш підтримуваних Ілоном Маском мемкоїнів. Маск навіть зіткнувся зі звинуваченнями у використанні свого впливу для маніпулювання ціною токена через його численні твіти, в яких він висловлював підтримку DOGE у Twitter.





28 січня 2021 року Ілон Маск опублікував у Twitter вигадану обкладинку журналу "Dogue". У результаті цього дня ціна DOGE зросла на 404%, піднявшись з 0,014 $ до 0,08 $.





4 лютого 2021 р. Ілон Маск написав у своєму Twitter, що "Dogecoin - народна криптовалюта", внаслідок чого ціна DOGE того дня зросла на 90% - з 0,031 $ до 0,058 $.





24 лютого 2021 р. Ілон Маск опублікував у своєму Twitter фотографію висадки Dogecoin на Місяць, внаслідок чого ціна токена підскочила з 0,043 $ до 0,06 $.





15 квітня 2021 року Ілон Маск знову опублікував у Twitter картинку, пов'язану з логотипом Dogecoin, в результаті чого ціна DOGE того ж дня зросла на 238% до 0,45 $. Згодом Dogecoin продовжив висхідну траєкторію, досягнувши свого історичного максимуму у 0,73 $.





10 травня 2021 р. під час виступу в комедійному шоу "Saturday Night Live" Ілон Маск назвав Dogecoin аферою, що призвело до значного падіння ціни DOGE - більш ніж на 34%, до 0,45$.





14 січня 2022 р. Ілон Маск оголосив, що компанія Tesla прийматиме DOGE як валюту оплати за свою продукцію.





10 квітня 2022 р. Ілон Маск припустив, що плата за підписку на Twitter Blue потенційно може бути сплачена в DOGE.





21 червня 2022 р. Ілон Маск оголосив, що компанія SpaceX прийматиме DOGE як форму оплати.





28 жовтня 2022 р. Ілон Маск придбав компанію Twitter, і ціна DOGE зросла з 0,06 $ до пікового значення 0,158 $.





3 квітня 2023 р. логотип у вигляді синього птаха на веб-сторінці Twitter був раптово замінений на логотип DOGE у вигляді шіба-іну. Крім того, Ілон Маск опублікував у Twitter зображення, що містить логотип DOGE "шіба-іну" з логотипом Twitter у вигляді синього птаха.





20 липня 2023 р. на сайті Tesla знову з'явився код, який підтримує платежі DOGE.









Найбільш привабливим аспектом мемкоїнів для користувачів є невизначеність потенційної прибутковості через їх високу волатильність цін. Мемкоїни часто зазнають стрімких стрибків цін, спричинених ринковими настроями FOMO. Однак, як тільки ажіотаж вщухає, ціни на ці токени можуть так само швидко впасти. При інвестуванні в мемкоїни інвесторам важливо залишатися раціональними і ретельно збирати інформацію, щоб краще розуміти ринкові тенденції.





